  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Mette-Marit von Norwegen: Nach Lungentransplantation zu Hause

Emotionale Worte der Kronprinzessin:Mette-Marit ist nach Lungentransplantation zu Hause

|

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen ist etwa einen Monat nach ihrer Lungentransplantation aus dem Krankenhaus entlassen worden. Sie schickte eine emotionale Botschaft ans Volk.

Mette-Marit zeigt sich nach Transplantation

Das norwegische Königshaus hat erste Fotos von Kronprinzessin Mette-Marit nach ihrer Lungentransplantation veröffentlicht. Gemeinsam mit Haakon hat sie zu Hause Fußball geschaut.

06.07.2026 | 0:46 min

Gute Neuigkeiten für das norwegische Königshaus: Kronprinzessin Mette-Marit hat nach ihrer Lungentransplantation das Krankenhaus verlassen. Der Gesundheitszustand der 52-jährigen Mette-Marit sei den Umständen entsprechend gut, teilte das Königshaus mit - rund vier Wochen nach der Operation. Kurz darauf gab die Staatsanwaltschaft auch den Widerstand gegen einen Hausarrest mit elektronischer Fußfessel für ihren ältesten Sohn Marius Borg Høiby auf.

Kronprinz Haakon zeigte sich erleichtert über die gesundheitlichen Fortschritte seiner Frau. Er wisse, dass die Genesung noch lange dauern werde, aber es sei ein sehr gutes Gefühl, so weit gekommen zu sein, erklärte er.

Ingrid Alexandra und Sverre Magnus feiern WM

Nach Mette-Marits Lungentransplantation kommt wieder ein wenig Leichtigkeit ins norwegische Königshaus. Ingrid Alexandra und Sverre Magnus jubelten bei Norwegens WM-Sieg gegen Senegal im Stadion.

23.06.2026 | 0:23 min

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen durfte das Krankenhaus verlassen

Der Chef der Lungenabteilung im Rikshospitalet, Are Holm, teilte mit, Mette-Marit werde im nächsten halben Jahr eine Reha absolvieren und engmaschig betreut, um mögliche Komplikationen wie Abstoßungsreaktionen und Infektionen früh zu erkennen. Im Normalfall dauere es oft etwa ein Jahr, bis sich der Zustand stabilisiere. Nach Angaben des Königshauses soll Mette-Marit während der Rehabilitationszeit keine offiziellen Termine wahrnehmen.

Bei ihr war im Jahr 2018 eine unheilbare Lungenfibrose festgestellt worden. Dabei bilden sich Narben im Lungengewebe, was Atemnot, Kurzatmigkeit und Husten verursachen kann. Mette-Marit nahm nach der Diagnose noch Termine wahr. Im vergangenen halben Jahr ging es ihr aber immer schlechter. Am norwegischen Nationalfeiertag im Mai winkte sie dem Volk in Tracht und mit Sauerstoffgerät zu. Im Juni erhielt sie eine Spenderlunge - kurz nachdem sie auf die Warteliste für ein solches Organ gesetzt worden war.

Adel: Die norwegischen Royals bei den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in Oslo

Norwegens Kronprinzessin musste wegen ihres Gesundheitszustands auf ein Spenderorgan warten. Nun hat sich das Warten ausgezahlt – das Königshaus bestätigt eine erfolgreiche Lungentransplantation.

18.06.2026 | 2:10 min

"Das Geschenk des Lebens"

Mette-Marit dankte ihren Ärzten, dem Krankenhauspersonal und allen Menschen, die sie unterstützt hätten; besonders aber denen, die sich für eine Organspende entscheiden.

Das hat mir das Geschenk des Lebens gegeben, und Worte reichen nicht aus, um auszudrücken, wie dankbar und demütig ich dafür bin.

Mette-Marit, Kronprinzessin von Norwegen

Sie denke auch an ihre Leidensgenossinnen und -genossen, die sie großartig unterstützt hätten. "Mit Fibrose zu leben ist nichts für schwache Nerven, und ich denke jeden Tag daran, wie stark ihr seid", betonte sie.

Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit weist neue Gewaltvorwürfe seiner Ex-Partnerinnen zurück und erklärt der Polizei, selbst das Opfer von Misshandlung zu sein. (17.10.2024)

Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit darf das Gefängnis mit einer Fußfessel verlassen. Die U-Haft bleibt zwar noch bestehen, darf aber im Hausarrest verbracht werden.

13.07.2026 | 1:04 min

Mette-Marits Sohn Marius darf das Gefängnis verlassen

Zu Hause wird Mette-Marit ihren wegen Vergewaltigung nach norwegischem Recht verurteilten Sohn Marius Borg Høiby wiedersehen. Der 29-Jährige war im Juni - kurz vor der Operation seiner Mutter - zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ein Gericht in Oslo entschied am Montag, Høibys Untersuchungshaft werde um vier Wochen verlängert, er dürfe sie aber mit einer elektronischen Fußfessel im Hausarrest verbringen. Weil die Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich Einspruch erhoben hatte, kam Høiby nicht sofort frei.

Gegen das Gefängnisurteil hat Høiby Berufung eingelegt. Ein möglicher Berufungsprozess könnte im kommenden Jahr stattfinden. Ob der Norweger bis dahin im Hausarrest bleibt, ist unklar.

Promi-News in Bildern
:Kronprinzessin Victoria feiert Geburtstag

Kronprinzessin Victoria verbringt Ehrentag auf Öland, Serienstar Paul Wesley hat geheiratet und Whoopi Goldberg strahlt auf dem roten Teppich – die Promi-News in Bildern.
Kronprinzessin Victoria von Schweden lächelt in die Kamera.
Bilderserie

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: dpa
Über das Thema berichtete "hallo deutschland" am 06.07.2026 ab 17:10 Uhr.
Thema
Norwegen

Weitere Nachrichten aus der Promi-Welt

  1. Der norwegische Königspalast veröffentlichte am 6. Juli die ersten Bilder von Kronprinzessin Mette-Marit, seit sie sich Mitte Juni einer Lungentransplantation unterzogen hatte.

    Emotionale Worte der Kronprinzessin:Mette-Marit ist nach Lungentransplantation zu Hause

    mit Video0:46
  2. Kronprinzessin Victoria von Schweden lächelt in die Kamera.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Kronprinzessin Victoria feiert Geburtstag

  3. Pax Thien Jolie, Angelina Jolie, Zahara Marley Jolie, and Maddox Chivan Jolie (Archivfoto)

    Maddox und Zahara:Zwei weitere Kinder von Brad Pitt wollen seinen Namen ablegen

    mit Video0:45
  4. Rapperin Ikkimel

    Nach TikTok-Post von US-Rapperin:US-Fans feiern Ikkimel nach viralem ZDF-Auftritt

    mit Video1:56
  5. Schauspieler Sam Neill bei der Filmpremiere "Apples Never Fall" am 12.03.2024 in Los Angeles, USA.

    Bekannt aus "Jurassic Park":Schauspieler Sam Neill ist tot

    mit Video0:46
  6. Komikerin Gaby Köster beim Fototermin bei der "Was haben wir gelacht"- Premiere in Köln
    Interview

    Komikerin über ihren Schlaganfall:Gaby Köster: "Ich habe gesagt, du kriegst mich nicht"

    von Christiane Lange
    mit Video2:14
  7. Achtziger (Alexander Duda) und Marie (Karin Thaler) sitzen an einem Tisch im Restaurant. Marie telefoniert, Achtziger sieht sie an. Auf dem Tisch stehen zwei Sektgläser.

    Spielsucht der Mutter geschultert:Karin Thaler und ihre schmerzhaftesten Momente

    von Stephanie Paersch und Andrea Weingarten
    mit Video3:03
  8. Franziska Nazarenus steht auf einem roten Teppich bei den Filmfestspielen in Cannes.

    Insta-Boyfriends:Die Männer hinter den Influencerinnen

    von Andrea Weingarten und Katja Liersch
    mit Video4:26
  9. Archiv: Bonnie Tyler

    Sängerin stirbt mit 75 Jahren:Rockstar Bonnie Tyler ist tot

    mit Video2:09
  10. Tom Hanks auf dem roten Teppich bei der Toy Story 5 Premiere in Londond

    Eine Karriere zwischen Held und Normalo:Tom Hanks: Hollywoods "Mr. Nice Guy" wird 70

    mit Video2:34
  11. Prinz Harry in London

    Vorwürfe gegen Klatschblatt "Daily Mail":Schlappe für Prinz Harry: Gericht weist Klage ab

    mit Video0:40
  12. Große Sorge: Ralph Siegel im künstlichen Koma

    Schwere Lungenentzündung:Komponist Ralph Siegel liegt im künstlichen Koma

    von Maya Zanettin
    mit Video1:03
  13. Welttournee Olivia Rodrigo

    Popkultur:Olivia Rodrigo: Ein Disney-Star will erwachsen werden

    von Nicolette Feiler-Thull
    mit Video7:06
  14. Erstes Bild von Prinzessin Mette-Marit nach ihrer Lungen-OP auf Instagram, veröffentlicht am 06.07.2026.

    Norwegische Kronprinzessin im WM-Fieber:Erste offizielle Fotos von Mette-Marit nach Lungen-OP

    mit Video2:10
  15. Sylvester Stallone in einer Szene aus "Rambo - First Blood Part II"

    Vom Muskelprotz zum Erfolgsschauspieler:Sylvester Stallone wird 80: So wurde er zur Action-Ikone

    mit Video1:48
  16. Archiv: Travis Kelce und Taylor Swift im Garten - 2025

    Popstar heiratet Travis Kelce:Taylor Swift feiert Mega-Hochzeit in New York

    mit Video0:23
  17. Archiv: Travis Kelce und Taylor Swift im Garten - 2025

    Madison Square Garden:Mega-Hochzeit von Swift und Kelce: Die Feier läuft

    mit Video2:19
  18. von den Village People beim Riot-Fest-Musikfestival im Douglas Park in Chicago, Illinois, USA (Archivfoto)

    Er sang "Y.M.C.A.":Sänger der Village People Victor Willis gestorben

    mit Video0:26
  19. Die Hauptdarstellerin des Films Vaterland, Sandra Hüller steht bei der offiziellen Eröffnung des 43. Filmfest in München auf dem Blauen Teppich.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Schillernder Star auf dem "isarblauen" Teppich in München

  20. Der britische König Charles III. grüßt die Truppen vor dem Buckingham Palace während „Trooping the Colour“, der jährlichen Geburtstagsparade des Königs, in London am 13. 6. 2026.

    Monarch legt erstmals Steuerinfos offen:König Charles III. hat 30 Millionen Pfund Steuern gezahlt

    mit Video0:48
  21. Clive Davis

    Legendärer Musikproduzent:Clive Davis im Alter von 94 Jahren verstorben

  22. König Charles in Windsor Castle, Bershire. (Archiv)

    Wie viele Steuern zahlt ein König?:Charles III. will als erster Monarch Steuern offenlegen

    mit Video0:23
  23. Sänger Bad Bunny bei einem Konzert in Madrid.

    Latino-Sänger auf Spanisch erfolgreich:Bad Bunny - Hassobjekt der Trump-Fans

    von Rebecca Ricker
    mit Video43:40
  24. Taylor Swift lächelnd auf einer Bühne

    Jahrelanger Streit mit Kanye West:Taylor Swift: Wie der Superstar Kritik zu Erfolg macht

    von Rebecca Ricker
    mit Video43:45
  25. Im Februar 2026 startet der Prozess am Osloer Amtsgericht gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit.

    Urteil gegen Marius Borg Høiby:"Eine ernste Sache für das Königshaus und die Monarchie"

    von Sigrid Harms, Jens Lindner
    mit Video1:40