Weiter U-Haft: Marius Borg Høiby mit Fußfessel nach Hause

Ein norwegisches Gericht entschied, dass Marius Borg Høiby das Gefängnis verlassen darf. Er befindet sich weiterhin in U-Haft und muss eine Fußfessel tragen.

Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit darf das Gefängnis mit einer Fußfessel verlassen. Die U-Haft bleibt zwar noch bestehen, darf aber im Hausarrest verbracht werden. 13.07.2026 | 1:04 min

Der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, kann die Untersuchungshaft mit elektronischer Kontrolle in seiner Wohnung auf Skaugum vollziehen. Der Sender NRK meldete, das zuständige Gericht in Oslo habe am Montag entschieden, die Untersuchungshaft bleibe für weitere vier Wochen bestehen, der 29-Jährige könne sie aber mit einer elektronischen Fußfessel in seiner Wohnung verbringen. Eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft ist noch möglich. Høiby sollte bis zur endgültigen Klärung wohl zunächst im Gefängnis bleiben.

Høiby wurde am 15. Juni zu vier Jahren Haft verurteilt, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Er wurde unter anderem wegen zweier Vergewaltigungen und Misshandlung in einer engen Beziehung verurteilt. Gegen ihn besteht ein Kontaktverbot zu der Ex-Freundin. Laut Anklage soll der Norweger dagegen bereits mehrfach verstoßen haben. Das Gericht sah weiterhin eine Wiederholungsgefahr.

Wegen mehrerer Straftaten wurde Høiby in erster Instanz zu vier Jahren Haft verurteilt; das Urteil ist nicht rechtskräftig. 15.06.2026 | 1:40 min

Marius Borg Høiby: Bisherige Freilassungs-Anträge fehlgeschlagen

Høibys Anwalt Petar Sekulic sagte, sein Mandant sei mit der Entscheidung zufrieden. "Das ist eine Option, mit der er in den nächsten Wochen leben kann, und dann werden wir sehen, was danach passiert", sagte Sekulic.

Høiby befindet sich seit Anfang Februar 2026 in Untersuchungshaft. Er begründete seine Freilassungsanträge unter anderem mit dem Wunsch, Zeit mit seiner Mutter Mette-Marit zu verbringen, die wegen ihrer schweren Lungenerkrankung behandelt wurde. Mit früheren Freilassungs- und Fußfesselanträgen war er zunächst in mehreren Instanzen gescheitert.

Norwegens Kronprinzessin musste wegen ihres Gesundheitszustands auf ein Spenderorgan warten. Nun hat sich das Warten ausgezahlt – das Königshaus bestätigt eine erfolgreiche Lungentransplantation. 18.06.2026 | 2:10 min

Gegen das Gefängnisurteil hat Høiby Berufung eingelegt. Ein möglicher Berufungsprozess könnte im kommenden Jahr stattfinden. Ob der Norweger bis zum Berufungsverfahren im Gefängnis bleibt oder die Untersuchungshaft mit elektronischer Fußfessel zu Hause verbringt, hängt von der weiteren rechtlichen Prüfung ab.

Schuldig gesprochen: Marius Borg Høiby muss ins Gefängnis. Der Sohn der Kronprinzessin steht im Zentrum eines viel beachteten Falls im Umfeld des norwegischen Königshauses. Die Geschichte hinter dem Fall. 15.06.2026 | 45:19 min

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Quelle: dpa