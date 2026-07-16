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Sexismus im TV: Was die Comedy der 90er prägte

Film zeigt Sexismus im TV:Lustig war, was Männer definierten

von Christiane Lange

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Die ZDF-Coproduktion "Was haben wir gelacht" startet in den Kinos. Sie zeigt, inwiefern das Unterhaltungsfernsehen und der Humor der 90er Jahre männlich geprägt waren.

Maren Kroymann, Bettina Böttinger, Gaby Köster, Hella von Sinnen und Esther Schweins, l-r, kommt zur Filmpremiere von "Was haben wir gelacht "in Köln

Das Unterhaltungsfernsehen in den 90er- und frühen 2000er-Jahre war männerdominiert. Im Film "Was haben wir gelacht" blicken fünf Frauen auf ihr Schaffen in der Branche zurück.

13.07.2026 | 2:45 min

Fünf Frauen aus der damaligen Unterhaltungsbranche, darunter Gaby Köster, Hella von Sinnen, Esther Schweins, Maren Kroymann und Bettina Böttinger, blicken zurück auf ihr Schaffen in einer männerdominierten Umgebung.

Maren Kroymann, Bettina Böttinger, Gaby Köster, Hella von Sinnen und Esther Schweins bei der Premiere des Dokumentarfilms 'Was haben wir gelacht' im Filmpalast.

Die Protagonistinnen erzählen von Sexismus und Frauenfeindlichkeit in der Film- und Medienbranche der 90er und 2000er.

Quelle: action press

Damals lustig, heute teils schauerlich

Mehr als zwei Jahre lang haben die Journalistinnen und Filmemacherinnen Eva Müller, Jahrgang 1979, und Isabel Schneider, Jahrgang 1995, recherchiert.

Es fing damit an, dass ich einen Archivausschnitt von Hella von Sinnen gefunden habe, in dem sie als junge Frau über sexistische Erfahrungen im Kölner Karneval erzählt.

Isabel Schneider, Filmemacherin

Männer hätten sie ausgepfiffen, weil sie keine frauenfeindlichen Witze erzählt habe. Der Ausschnitt ließ Schneider nicht los. Sie verfolgte die Debatte um Thomas Gottschalks teils anzügliche Witze bei "Wetten, dass..?" und begann, das deutsche Unterhaltungsfernsehen aus Frauenperspektive zu untersuchen.

Moderatorin Salwa Houmsi, Rapperin Mariybu und Collien Fernandes stehen selbstbewusst vor einer Demonstration für Frauenrechte.

Hass und Drohungen schlagen nicht etwa den männlichen Tätern, sondern den Frauen entgegen, die über sexualisierte Gewalt sprechen. Salwa Houmsi fragt: Wann wechselt die Scham die Seite?

15.05.2026 | 44:55 min

Im Zentrum stand die Frage, wie Humor im TV gesellschaftliche Muster prägt. Eva Müller, die unter anderem mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, stieg in das Projekt ein. "Ich bin 1979 geboren und habe in den 90ern viel ferngesehen. Trotzdem war ich geschockt, als ich die Ausschnitte heute noch einmal sah und merkte, wie wenig ich damals wahrgenommen habe, was da eigentlich los war", sagt sie im Interview mit ZDFheute.

Satirikerin Maren Kroymann im Porträt im Freien

Der Dokumentarfilm "Was haben wir gelacht" blickt auf die TV-Unterhaltungskultur der 1990er-Jahre - mit dabei: Maren Kroymann. Wir haben die Satirikerin in Berlin getroffen.

16.07.2026 | 6:01 min

Humor war Männersache

Doch was war damals los? Im Fernsehen ging es doch bunt und lustig zu. "Zumindest für die männlichen Zuschauer", sagt Müller. Die Recherche zeichnet ein klares Bild der 1990er- und 2000er-Jahre: Männer bestimmten, worüber gelacht wurde. Frauen traten meist als "Sängerinnen, Ansagerinnen oder Assistentinnen" auf. Humor war ein Machtinstrument. Maren Kroymann bringt es in der ZDF-Coproduktion auf den Punkt:

Wer sagt, worüber gelacht wird, hat Macht und das waren die Männer.

Maren Kroymann, Schauspielerin und Kabarettistin

Kroymann war die erste Frau mit einer eigenen Satiresendung im deutschen Fernsehen. Erstmals wurden dort auch Frauenthemen behandelt. Im Interview erinnert sie sich an die Anfangszeit:

Ein Regisseur sagte damals: Fürs Schreiben haben wir unsere Leute. Du singst jetzt ein Lied, gehst zweimal über die Bühne und wackelst mit dem Arsch.

Maren Kroymann, Schauspielerin

Überspitzt formuliert, habe dies dennoch die damaligen Verhältnisse treffend beschrieben.

Gaby Köster über Frauen im Fernsehen

Die Kölnerin Gaby Köster nimmt kein Blatt vor den Mund und hat dabei geholfen, den Weg für Frauen im TV zu ebnen. In der ZDF-Dokumentation "Was haben wir gelacht" spricht sie über ihre Erfahrungen.

03.07.2026 | 2:14 min

Karneval als harte Schule

Hella von Sinnen gehörte in den 1980er-Jahren zu den wenigen Frauen auf den Bühnen des Kölner Karnevals. Als "Putzfrau Schmitz" musste sie sich in einer von Männern dominierten Welt behaupten. Im Film erinnert sie sich: "Wenn die Rednerin kam, gingen die Männer geschlossen raus, um Kölsch zu trinken oder ein Würstchen zu essen. Das war verletzend und frustrierend. Karneval ist ganz harte Schule!"

Die Regisseurinnen zeigen mit ihrer Arbeit, dass sich alle Protagonistinnen ihren Platz in der Männerwelt Fernsehen hart erkämpfen mussten.

Geschichte des Fernsehens

Wir erklären euch, wie das mit dem Fernsehen in Deutschland angefangen hat.

21.11.2025 | 1:40 min

Humor auf Kosten von Opfern

Witze auf Kosten von Gewaltopfern seien keine Ausnahme gewesen, sagt Eva Müller. Sie verweist auf einen TV-Ausschnitt, in dem die Ohrfeige thematisiert wird, die Verona Feldbusch von ihrem damaligen Mann Dieter Bohlen erhalten hatte. Karl Dall kommentierte darin: "Es hätte schlimmer kommen können. Dieter Bohlen wohnt schließlich in Tötensen."

Problematisch sei gewesen, dass solche Inhalte stets als bloßer Spaß relativiert wurden. Erst heute werde sichtbar, dass dahinter strukturelle Muster standen.

Es gibt ein Muster, wie Frauen behandelt wurden.

Eva Müller, Journalistin und Filmemacherin

Eva Müller und Isabel Schneider bei der Premiere des Dokumentarfilms 'Was haben wir gelacht' auf dem 43. Filmfest München 2026 im Gloria Filmpalast.

Mit ihrem Dokumentarfilm blicken Eva Müller und Isabel Schneider kritisch auf die deutsche TV-Landschaft der 90er und 2000er.

Quelle: action press

Die Aktualität des Films

Heute sei "die lustige Frau im Fernsehen möglich. Gleichzeitig erleben wir einen massiven Backlash", sagt Isabel Schneider. Für sie ist das vor allem eine Machtfrage: Wenn Frauen Räume gewännen, gebe es auch Kräfte, die diese wieder zurückdrängen wollten. Gerade deshalb sei die Auseinandersetzung mit Humor und seinen gesellschaftlichen Folgen heute wichtiger denn je.

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Über dieses Thema berichtete das ZDF im heute journal in dem Beitrag "'Was haben wir gelacht': Frauen über das TV der 90er" am 13.07.2026 um 21:45 Uhr.

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