Film zeigt Sexismus im TV:Lustig war, was Männer definierten
von Christiane Lange
Die ZDF-Coproduktion "Was haben wir gelacht" startet in den Kinos. Sie zeigt, inwiefern das Unterhaltungsfernsehen und der Humor der 90er Jahre männlich geprägt waren.
Fünf Frauen aus der damaligen Unterhaltungsbranche, darunter Gaby Köster, Hella von Sinnen, Esther Schweins, Maren Kroymann und Bettina Böttinger, blicken zurück auf ihr Schaffen in einer männerdominierten Umgebung.
Damals lustig, heute teils schauerlich
Mehr als zwei Jahre lang haben die Journalistinnen und Filmemacherinnen Eva Müller, Jahrgang 1979, und Isabel Schneider, Jahrgang 1995, recherchiert.
Männer hätten sie ausgepfiffen, weil sie keine frauenfeindlichen Witze erzählt habe. Der Ausschnitt ließ Schneider nicht los. Sie verfolgte die Debatte um Thomas Gottschalks teils anzügliche Witze bei "Wetten, dass..?" und begann, das deutsche Unterhaltungsfernsehen aus Frauenperspektive zu untersuchen.
Im Zentrum stand die Frage, wie Humor im TV gesellschaftliche Muster prägt. Eva Müller, die unter anderem mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, stieg in das Projekt ein. "Ich bin 1979 geboren und habe in den 90ern viel ferngesehen. Trotzdem war ich geschockt, als ich die Ausschnitte heute noch einmal sah und merkte, wie wenig ich damals wahrgenommen habe, was da eigentlich los war", sagt sie im Interview mit ZDFheute.
Humor war Männersache
Doch was war damals los? Im Fernsehen ging es doch bunt und lustig zu. "Zumindest für die männlichen Zuschauer", sagt Müller. Die Recherche zeichnet ein klares Bild der 1990er- und 2000er-Jahre: Männer bestimmten, worüber gelacht wurde. Frauen traten meist als "Sängerinnen, Ansagerinnen oder Assistentinnen" auf. Humor war ein Machtinstrument. Maren Kroymann bringt es in der ZDF-Coproduktion auf den Punkt:
Kroymann war die erste Frau mit einer eigenen Satiresendung im deutschen Fernsehen. Erstmals wurden dort auch Frauenthemen behandelt. Im Interview erinnert sie sich an die Anfangszeit:
Überspitzt formuliert, habe dies dennoch die damaligen Verhältnisse treffend beschrieben.
Karneval als harte Schule
Hella von Sinnen gehörte in den 1980er-Jahren zu den wenigen Frauen auf den Bühnen des Kölner Karnevals. Als "Putzfrau Schmitz" musste sie sich in einer von Männern dominierten Welt behaupten. Im Film erinnert sie sich: "Wenn die Rednerin kam, gingen die Männer geschlossen raus, um Kölsch zu trinken oder ein Würstchen zu essen. Das war verletzend und frustrierend. Karneval ist ganz harte Schule!"
Die Regisseurinnen zeigen mit ihrer Arbeit, dass sich alle Protagonistinnen ihren Platz in der Männerwelt Fernsehen hart erkämpfen mussten.
Humor auf Kosten von Opfern
Witze auf Kosten von Gewaltopfern seien keine Ausnahme gewesen, sagt Eva Müller. Sie verweist auf einen TV-Ausschnitt, in dem die Ohrfeige thematisiert wird, die Verona Feldbusch von ihrem damaligen Mann Dieter Bohlen erhalten hatte. Karl Dall kommentierte darin: "Es hätte schlimmer kommen können. Dieter Bohlen wohnt schließlich in Tötensen."
Problematisch sei gewesen, dass solche Inhalte stets als bloßer Spaß relativiert wurden. Erst heute werde sichtbar, dass dahinter strukturelle Muster standen.
Die Aktualität des Films
Heute sei "die lustige Frau im Fernsehen möglich. Gleichzeitig erleben wir einen massiven Backlash", sagt Isabel Schneider. Für sie ist das vor allem eine Machtfrage: Wenn Frauen Räume gewännen, gebe es auch Kräfte, die diese wieder zurückdrängen wollten. Gerade deshalb sei die Auseinandersetzung mit Humor und seinen gesellschaftlichen Folgen heute wichtiger denn je.
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