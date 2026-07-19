Mallorca im Fernsehgarten: Kiwi feiert mit Mickie Krause und Co.

Mallorca-Party im Fernsehgarten:Andrea Kiewel feiert mit Mickie Krause und Co.
Es ist die Ballermann-Party des Jahres im ZDF-Fernsehgarten: Mickie Krause, Mia Julia, Lorenz Büffel und Co. machen den Lerchenberg gemeinsam mit Andrea Kiewel zur Partymeile.
Kein Sommer ohne Mallorca-Party: Wie immer sorgen die besten Acts der Insel für Partystimmung im ZDF-Fernsehgarten. An der Seite von Moderatorin Andrea Kiewel kümmert sich Elton um faire Bedingungen bei kleinen Spiele-Battles.
Mit diesen Ballermann-Musikern feiert Kiwi
In diesem Jahr bringen unter anderem
- Mia Julia,
- Mickie Krause und
- Lorenz Büffel
den Ballermann nach Mainz.
- Frenzy,
- Die Atzen,
- Jürgen Milski,
- Der Zipfelbube x Carolina x Almklausi,
- Marry,
- Kings of Günter,
- Tobee,
- Julian Sommer x Luca-Dante Spadafora und
- Anna-Maria Zimmermann x Linda Siu
Malle-Party im vergangenen Jahr wegen Unwetter geräumt
Im vergangenen Jahr musste der ZDF-Fernsehgarten wegen Gewitter und Starkregen während der Mallorca-Party zwischenzeitlich nach innen verlegt werden werden. Alle Zuschauer mussten schon knapp zehn Minuten nach Sendungsbeginn das Fernsehgarten-Gelände verlassen.
Unerwartet musste die Sendung ins Studio verlegt werden. ZDF-Moderator Rudi Cerne versuchte 2025, den Wechsel ins Studio mit Humor zu nehmen: "Dann spielen wir jetzt zweieinhalb Stunden lang im Darkroom. Kiewel wandte sich sofort ans Publikum:
"Deja-vu - das hatten wir vor ein paar Jahren schon mal", sagte Schlagerstar Jürgen Milski 2025. Und tatsächlich: Auch im Jahr 2019 musste das Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg geräumt werden. Die Sendung wurde ebenfalls aus einem ZDF-Studio fortgesetzt. Auch Kiewel erinnerte sich: "Da ist ein Fluch über der Mallorca-Show", meinte sie.
ZDF-Fernsehgarten feiert 40 Jahre Jubiläum
Bereits seit 1986 lädt das ZDF rund 20 Mal pro Jahr ein. Der ZDF-Fernsehgarten ist inzwischen Kult und nicht nur für seine Musik bekannt.
Ob spontane Sprünge in den Pool, wagemutige Sprünge aus luftigen Höhen, wetterbedingte Evakuierungen des Geländes oder ein Gespräch zur Internationalen Raumstation - in all den Jahren gab es viel mehr zu sehen als die mehr als 5.200 Musikauftritte.
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