Mallorca im Fernsehgarten: Kiwi feiert mit Mickie Krause und Co.

Es ist die Ballermann-Party des Jahres im ZDF-Fernsehgarten: Mickie Krause, Mia Julia, Lorenz Büffel und Co. machen den Lerchenberg gemeinsam mit Andrea Kiewel zur Partymeile.

Im Inselfieber: Mickie Krause, Mia Julia, Lorenz Büffel, Frenzy, Julian Sommer x Luca Dante Spadafora, Tobee, Der Zipflbube x Carolina x Almklausi, Die Atzen, Jürgen Milski. 19.07.2026

Kein Sommer ohne Mallorca-Party: Wie immer sorgen die besten Acts der Insel für Partystimmung im ZDF-Fernsehgarten. An der Seite von Moderatorin Andrea Kiewel kümmert sich Elton um faire Bedingungen bei kleinen Spiele-Battles.

Mit diesen Ballermann-Musikern feiert Kiwi

In diesem Jahr bringen unter anderem

Mia Julia,

Mickie Krause und

Lorenz Büffel

den Ballermann nach Mainz.



Frenzy,

Die Atzen,

Jürgen Milski,

Der Zipfelbube x Carolina x Almklausi,

Marry,

Kings of Günter,

Tobee,

Julian Sommer x Luca-Dante Spadafora und

Anna-Maria Zimmermann x Linda Siu sorgen auf dem Lerchenberg für sommerliche Partystimmung. Aber auchsorgen auf dem Lerchenberg für sommerliche Partystimmung.

Show : ZDF-Fernsehgarten Sommerfeeling, live und open air – Andrea Kiewel präsentiert ein buntes Show-Feuerwerk mit Gute-Laune-Garantie: spektakuläre Aktionen, interessante Servicethemen und viele musikalische Highlights.

Malle-Party im vergangenen Jahr wegen Unwetter geräumt

Im vergangenen Jahr musste der ZDF-Fernsehgarten wegen Gewitter und Starkregen während der Mallorca-Party zwischenzeitlich nach innen verlegt werden werden. Alle Zuschauer mussten schon knapp zehn Minuten nach Sendungsbeginn das Fernsehgarten-Gelände verlassen.

Wegen eines starken Gewitters über dem Mainzer Lerchenberg musste die alljährliche Mallorca-Party im ZDF-Fernsehgarten abgebrochen werden. Aus Sicherheitsgründen wurde das Gelände geräumt. 28.07.2025 | 2:17 min

Unerwartet musste die Sendung ins Studio verlegt werden. ZDF-Moderator Rudi Cerne versuchte 2025, den Wechsel ins Studio mit Humor zu nehmen: "Dann spielen wir jetzt zweieinhalb Stunden lang im Darkroom. Kiewel wandte sich sofort ans Publikum:

Ihr Lieben, das tut mir wahnsinnig leid. Bringt Euch in die Trockenheit. „ Andrea Kiewel, Moderatorin des ZDF-Fernsehgartens

"Deja-vu - das hatten wir vor ein paar Jahren schon mal", sagte Schlagerstar Jürgen Milski 2025. Und tatsächlich: Auch im Jahr 2019 musste das Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg geräumt werden. Die Sendung wurde ebenfalls aus einem ZDF-Studio fortgesetzt. Auch Kiewel erinnerte sich: "Da ist ein Fluch über der Mallorca-Show", meinte sie.

ZDF-Fernsehgarten feiert 40 Jahre Jubiläum

Bereits seit 1986 lädt das ZDF rund 20 Mal pro Jahr ein. Der ZDF-Fernsehgarten ist inzwischen Kult und nicht nur für seine Musik bekannt.

Ilona Christen 1986 moderierte Ilona Christen die erste Fernsehgarten Sendung. Sechs Jahre stand Christen für den Fernsehgarten vor der Kamera. Sie starb 2009 mit 58 Jahren an einer Blutvergiftung. Quelle: ZDF/Renate Schäfer

Ob spontane Sprünge in den Pool, wagemutige Sprünge aus luftigen Höhen, wetterbedingte Evakuierungen des Geländes oder ein Gespräch zur Internationalen Raumstation - in all den Jahren gab es viel mehr zu sehen als die mehr als 5.200 Musikauftritte.

Vor 40 Jahren ging der ZDF-Fernsehgarten erstmals auf Sendung. Seitdem gab es über 5.200 Auftritte und drei Millionen Besucher. Kiewel will das Jubiläum richtig krachen lassen. 25.06.2026 | 1:56 min

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Quelle: ZDF