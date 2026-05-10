40 Jahre Party auf dem Lerchenberg:So startet der Fernsehgarten in seine Jubiläums-Saison

Wenn der Fernsehgarten heute seine Türen öffnet, ist es ein ganz besonderer Moment für alle: seine 40. Saison. Wer beim Auftakt dabei ist - und weitere Fakten zur ZDF-Show.

So startet der Fernsehgarten in seine Jubiläums-Saison

Andrea Kiewel begrüßt Sie heute ab 12 Uhr im ZDF zum Start in die 40. Fernsehgarten-Saison. Quelle: ZDF/Marcus Höhn

Heute um 12 Uhr startet der ZDF-Fernsehgarten in eine ganz besondere Fernsehsaison. Er feiert sein 40. Jubiläum. Seit 1986 zeigt das ZDF die Sendung voller "Lebensfreude, Musik, Spaß und emotionaler Momente", wie ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke sie beschreibt.

Wir feiern dieses lebendige Stück deutscher Fernsehgeschichte auf die unvergleichliche "Fernsehgarten"-Art. „ Nadine Bilke, ZDF-Programmdirektorin

Auch für Moderatorin Andrea Kiewel ist der besondere Geburtstag "unbedingt Grund, richtig groß zu feiern, es krachen zu lassen". Also, wie startet die neue Saison und was waren die großen Highlights aus den vergangenen 40 Jahren?

Wie startet der Fernsehgarten in die Jubiläumssaison?

Der Fernsehgarten beginnt dieses Jahr mit einer großen Auftaktparty auf dem Lerchenberg in Mainz. Und mitfeiern werden:

Schlagersängerin Beatrice Egli

Sängerin Vanessa Mai

US-Sängerin Peggy March

TV-Ikone Guido Maria Kretschmer

Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski

Eiskunstlauf-Influencerinnen Twins on Ice

Entertainer Hugo Egon Balder

Kinder-Musikgruppe Deine Freunde

Produzentenduo Stereoact und Sängerin Lena Marie Engel

und Sängerin Entertainer und YouTuber Marti Fischer

Rückblick: Beim Kanupolo im "ZDF-Fernsehgarten" fällt TV-Koch Nelson Müller in der Live-Show ins Poolbecken und sorgt damit für einen Lacher – Moderatorin Andrea Kiewel und er selbst nehmen es mit Humor. 11.08.2025 | 0:39 min

Was erwartet Sie im Fernsehgarten 2026?

An 20 Sonntagen präsentiert Andrea Kiewel wieder live und Open Air ein abwechslungsreiches und vielseitiges Showprogramm. Deutsche und internationale Musikstars, Artistik, Tanz und Comedy, spannende Spiele und spektakuläre Rekorde, Tipps und Servicethemen. Und natürlich so manche Jubiläumsüberraschung.

Und wenn ein Gewitter kommt? Genau das war bei der Mallorca-Ausgabe 2025 passiert. Das Gelände mit rund 5.000 Zuschauern musste geräumt werden. Wie das ablief, zeigt "ZDFheute live". 27.07.2025 | 9:23 min

Wer moderierte den ZDF-Fernsehgarten seit der ersten Folge?

Ganz 40 Jahre alt ist der Fernsehgarten heute noch nicht. Seinen eigentlichen Geburtstag feiert die Show am 29. Juni. Damals ging die erste Sendung On Air, damals mit Moderatorin Ilona Christen. Seitdem gab es zwei weitere Moderatorinnen und einen Moderator - mit Andrea Kiewel als unangefochtener Spitzenreiterin. Sie feierte 2025 ihre 25. Saison als Moderatorin des "ZDF-Fernsehgartens":

Ilona Christen : 1986 - 1992

: 1986 - 1992 Ramona Leiß : 1993 - 1999

: 1993 - 1999 Andrea Kiewel : 2000 - 2007

: 2000 - 2007 Ernst-Marcus Thomas : 2008 - 2008

: 2008 - 2008 Andrea Kiewel: 2009 - heute

Moderatorin Andrea Kiewel feierte 2025 ihre 25. Saison als Moderatorin des "ZDF-Fernsehgartens". Quelle: ZDF/Ralf Orlowski

Fakten zum ZDF-Fernsehgarten In 40 Jahren ZDF-Fernsehgarten gibt es viele legendäre Momente. Hier nur einige davon:

Bis zum Ende der Saison 2025 wurden 1.384 Stunden, 35 Minuten und 15 Sekunden Fernsehgarten live aus Mainz gesendet. Das entspricht 56,2 Tagen.

Über 5.200 Musikauftritte gab es in dieser Zeit.

Häufigster musikalischer Gast: Bernhard Brink. Im August 2025 war er zum 41. Mal dabei.

Knapp drei Millionen Zuschauer waren bisher als Zuschauer vor Ort.

ca. 5.000 bis 6.000 können pro Sendung auf dem Lerchenberg dabei sein - pro Saison insgesamt etwa 100.000.

Fernsehkoch Armin Roßmeier ist seit der ersten Saison 1986 dabei.

Etwa 130 Teammitglieder arbeiten daran, die Sendung an den Start zu bringen.

Den Auftakt in die Jubiläums-Saison können Sie ab 12 Uhr im ZDF-Streamingportal verfolgen:

Show | ZDF-Fernsehgarten : 40 Jahre Fernsehgarten Wir starten in die Jubiläums-Saison! Diese Stars sind unter anderem dabei: Guido Maria Kretschmer, Palina Rojinski, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Peggy March, Twins on Ice und Hugo Egon Balder. Livestream

Quelle: ZDF