40 Jahre Party auf dem Lerchenberg:So startet der Fernsehgarten in seine Jubiläums-Saison
Wenn der Fernsehgarten heute seine Türen öffnet, ist es ein ganz besonderer Moment für alle: seine 40. Saison. Wer beim Auftakt dabei ist - und weitere Fakten zur ZDF-Show.
Heute um 12 Uhr startet der ZDF-Fernsehgarten in eine ganz besondere Fernsehsaison. Er feiert sein 40. Jubiläum. Seit 1986 zeigt das ZDF die Sendung voller "Lebensfreude, Musik, Spaß und emotionaler Momente", wie ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke sie beschreibt.
Auch für Moderatorin Andrea Kiewel ist der besondere Geburtstag "unbedingt Grund, richtig groß zu feiern, es krachen zu lassen". Also, wie startet die neue Saison und was waren die großen Highlights aus den vergangenen 40 Jahren?
Wie startet der Fernsehgarten in die Jubiläumssaison?
Der Fernsehgarten beginnt dieses Jahr mit einer großen Auftaktparty auf dem Lerchenberg in Mainz. Und mitfeiern werden:
- Schlagersängerin Beatrice Egli
- Sängerin Vanessa Mai
- US-Sängerin Peggy March
- TV-Ikone Guido Maria Kretschmer
- Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski
- Eiskunstlauf-Influencerinnen Twins on Ice
- Entertainer Hugo Egon Balder
- Kinder-Musikgruppe Deine Freunde
- Produzentenduo Stereoact und Sängerin Lena Marie Engel
- Entertainer und YouTuber Marti Fischer
Was erwartet Sie im Fernsehgarten 2026?
An 20 Sonntagen präsentiert Andrea Kiewel wieder live und Open Air ein abwechslungsreiches und vielseitiges Showprogramm. Deutsche und internationale Musikstars, Artistik, Tanz und Comedy, spannende Spiele und spektakuläre Rekorde, Tipps und Servicethemen. Und natürlich so manche Jubiläumsüberraschung.
Wer moderierte den ZDF-Fernsehgarten seit der ersten Folge?
Ganz 40 Jahre alt ist der Fernsehgarten heute noch nicht. Seinen eigentlichen Geburtstag feiert die Show am 29. Juni. Damals ging die erste Sendung On Air, damals mit Moderatorin Ilona Christen. Seitdem gab es zwei weitere Moderatorinnen und einen Moderator - mit Andrea Kiewel als unangefochtener Spitzenreiterin. Sie feierte 2025 ihre 25. Saison als Moderatorin des "ZDF-Fernsehgartens":
- Ilona Christen: 1986 - 1992
- Ramona Leiß: 1993 - 1999
- Andrea Kiewel: 2000 - 2007
- Ernst-Marcus Thomas: 2008 - 2008
- Andrea Kiewel: 2009 - heute
In 40 Jahren ZDF-Fernsehgarten gibt es viele legendäre Momente. Hier nur einige davon:
- Bis zum Ende der Saison 2025 wurden 1.384 Stunden, 35 Minuten und 15 Sekunden Fernsehgarten live aus Mainz gesendet. Das entspricht 56,2 Tagen.
- Über 5.200 Musikauftritte gab es in dieser Zeit.
- Häufigster musikalischer Gast: Bernhard Brink. Im August 2025 war er zum 41. Mal dabei.
- Knapp drei Millionen Zuschauer waren bisher als Zuschauer vor Ort.
- ca. 5.000 bis 6.000 können pro Sendung auf dem Lerchenberg dabei sein - pro Saison insgesamt etwa 100.000.
- Fernsehkoch Armin Roßmeier ist seit der ersten Saison 1986 dabei.
- Etwa 130 Teammitglieder arbeiten daran, die Sendung an den Start zu bringen.
Den Auftakt in die Jubiläums-Saison können Sie ab 12 Uhr im ZDF-Streamingportal verfolgen: