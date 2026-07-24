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London: US-Sänger Chris Brown gibt Schlägerei zu

Anklage teilweise fallengelassen:US-Sänger Chris Brown gibt Schlägerei zu

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Der US-Sänger Chris Brown bekennt sich vor einem Londoner Gericht schuldig, an einer Schlägerei beteiligt gewesen zu sein. Das Eingeständnis hat Vorteile für den 37-Jährigen.

Chris Brown verlässt ein Londoner Gerichtsgebäude

Brown gibt nun zu, einen Musikproduzenten mit einer Flasche verletzt zu haben. Bis zur Verkündung des Strafmaßes im Oktober ist der Sänger erstmal auf freiem Fuß.

24.07.2026 | 0:49 min

US-Sänger Chris Brown hat sich im Strafprozess in London wegen einer Schlägerei schuldig bekannt. Der 37-Jährige räumte vor Gericht den Anklagepunkt der Androhung oder Anwendung rechtswidriger Gewalt - "affray" im britischen Strafrecht - im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung in einem Nachtclub im Februar 2023 ein. Auch Browns Freund und Gesangscoach Omololu Akinlolu bekannte sich schuldig.

Im Gegenzug ließ die Staatsanwaltschaft mehrere schwerwiegendere Vorwürfe fallen. Dazu zählen Körperverletzung, versuchte schwere Körperverletzung sowie zwei Anklagepunkte wegen des Besitzes einer Flasche als Waffe an einem öffentlichen Ort. Das Strafmaß soll am 26. Oktober verkündet werden.

Rapper Chris Brown wurde wegen des Vorwurfs der schweren Körperverletzung in Manchester festgenommen. Der Vorfall soll sich 2023 in einem Londoner Nachtclub zugetragen haben. (16.05.2025)

Rapper und Hip-Hop-Sänger Chris Brown gibt im Hamburger Volksparkstadion das zweite Konzert seiner Welttournee. Doch der Auftritt des Sängers ist nicht unumstritten.

11.06.2025

Musikproduzent erhebt schwere Vorwürfe

Hintergrund des Verfahrens ist ein Vorfall im Februar 2023 im exklusiven Londoner Nachtclub "Tape" im Stadtteil Mayfair. Das mutmaßliche Opfer, der Musikproduzent Abraham "Abe" Diaw, wirft Brown vor, ihm mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen sowie auf ihn eingetreten und eingeschlagen zu haben, als er bereits am Boden lag.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde die Auseinandersetzung von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Brown hatte die Vorwürfe bestritten.

Sänger Chris Brown verlässt ein Londoner Gerichtsgebäude

Sänger Chris Brown geht nach dem Termin auf die wartenden Menschen vor dem Londoner Gerichtsgebäude zu. Er wirkt erleichtert und gibt sogar Autogramme.

Quelle: AFP

Brown wurde im Mai 2025 in einem Fünf-Sterne-Hotel in Manchester festgenommen und saß fast eine Woche in Untersuchungshaft. Er kam schließlich gegen Zahlung einer Kaution von fünf Millionen Pfund (gut 5,9 Millionen Euro) vorerst auf freien Fuß und konnte eine geplante Konzert-Tournee beginnen. 

Nicht die ersten Gewaltvorwürfe gegen Brown

Der Grammy-Preisträger feierte seinen internationalen Durchbruch 2005 mit der Single "Run It!" und veröffentlichte anschließend zahlreiche erfolgreiche Alben und Hits.

Brown geriet jedoch immer wieder wegen Gewaltdelikten in die Schlagzeilen. 2009 wurde er verurteilt, nachdem er seine damalige Freundin, Sängerin Rihanna, angegriffen hatte. Damals erhielt er unter anderem eine Bewährungsstrafe und musste Sozialstunden leisten. 2012 war er an einer Schlägerei in einem New Yorker Nachtclub beteiligt.

Porträtaufnahme: Rihanna trägt silbernen Diamantschmuck, ein schwarzes Gewand und Mütze.

Sie ist aufgewachsen auf der Karibikinsel Barbados - und heute gehört Rihanna zu den erfolgreichsten Musikerinnen weltweit. Auf eine kometenhafte Karriere folgt der Aufbau eines Beauty-Imperiums.

19.02.2025 | 40:00 min
Quelle: dpa, AP, AFP
Über das Thema berichtete "hallo deutschland" am 24.07.2026 in dem Beitrag "Schuldbekenntnis von Sänger Chris Brown" um 16:00 Uhr.

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