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Diese Promis sind mit Hilfe einer Leihmutter Eltern geworden

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Von Jens Spahn bis Kim Kardashian:Diese Promis sind mit Hilfe einer Leihmutter Eltern geworden

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Jens Spahn ist mit der Entscheidung für eine Leihmutter politisch in die Kritik geraten. In den USA ist die Leihmutterschaft erlaubt: Welche Prominenten diesen Weg gewählt haben.

Jens Spahn und sein Mann Daniel Funke
Paris Hilton mit Familie bei einer Veranstaltung im Stadion
Naomi Campbell bei einer Gala
Robbie Williams und seine Ehefrau Ayda bei einer Gala
Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick bei einer Preisverleihung
Bigi Jackson bei Film-Premiere
Kim Kardashian bei einer Gala
Nicole Kidmanbei einer Gala

Jens Spahn wurde Vater in den USA

Jens Spahn und sein Mann Daniel Funke haben sich für ein Kind entschieden. Es kam in den USA zur Welt. In Deutschland ist Leihmutterschaft verboten.

Quelle: dpa

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