Bilderserie
Von Jens Spahn bis Kim Kardashian:Diese Promis sind mit Hilfe einer Leihmutter Eltern geworden
|
Jens Spahn ist mit der Entscheidung für eine Leihmutter politisch in die Kritik geraten. In den USA ist die Leihmutterschaft erlaubt: Welche Prominenten diesen Weg gewählt haben.
Mehr zum Thema Leihmutterschaft
- FAQ
Nach Debatte um Jens Spahn:Leihmutterschaft: Warum sie so umstritten istmit Video0:23
Als Gesundheitspolitiker war er dagegen:War Spahns Vorgehen mit einer Leihmutterschaft legal?von Oliver Kleinmit Video1:16
Doppelmoral bei Leihmutterschaft?:Ethikrat: Probleme bei Kinderwunsch "ins Ausland verlagert"mit Video1:32
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Debatte um LeihmutterschaftVideo1:58