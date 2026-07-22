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Von Jens Spahn bis Kim Kardashian : Diese Promis sind mit Hilfe einer Leihmutter Eltern geworden

22.07.2026 | 18:02 |

Jens Spahn ist mit der Entscheidung für eine Leihmutter politisch in die Kritik geraten. In den USA ist die Leihmutterschaft erlaubt: Welche Prominenten diesen Weg gewählt haben.