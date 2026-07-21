Leihmutterschaft: Ethikrat fordert offene Debatte

Doppelmoral bei Leihmutterschaft?:Ethikrat: Probleme bei Kinderwunsch "ins Ausland verlagert"
Das Thema Leihmutterschaft ist mit dem Rücktritt von Jens Spahn in der Mitte der deutschen Gesellschaft angekommen - der Ruf nach einer breiten Debatte darüber wird immer lauter.
Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Helmut Frister, fordert eine offene gesellschaftliche Debatte über die Leihmutterschaft. Der Rechtswissenschaftler sagte im Deutschlandfunk:
"Man sollte diese Debatte führen, und man muss halt dann überlegen, welche Güter sich da gegenüberstehen", sagte Frister weiter.
Nicht nur für gleichgeschlechtliche Paare ein Thema
Das sei auf der einen Seite der unerfüllte Kinderwunsch von nicht nur homosexuellen männlichen Paaren, sondern auch von Frauen, die aus medizinischen Gründen selbst kein Kind austragen könnten. Sie könnten sich diesen Kinderwunsch nur mittels Leihmutter erfüllen.
"Und das ist auch nichts, was ein Lifestyle-Problem wäre, sondern dieser unerfüllte Kinderwunsch ist für viele existenziell und kann das Lebensglück bedrohen", sagte Frister. Auf der anderen Seite müssten zum einen die potenziellen Leihmütter geschützt und zum anderen überlegt werden, was das für das Kindeswohl bedeute.
Ethikrat: Diskussion zeigt Doppelmoral der Gesellschaft
Die Diskussion nach dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) zeigt aus Sicht Fristers die Doppelmoral der Gesellschaft. Einerseits sei im Inland nicht nur die Leihmutterschaft verboten, sondern auch die Eizellspende. Andererseits werde sehr großzügig toleriert, insbesondere bei der Eizellspende, dass eben Frauen und Paare ins Ausland gehen, um auf diese Weise ihren Kinderwunsch zu erfüllen.
Ganz unabhängig vom sehr schwierigen Problem der Leihmutterschaft besteht im Bereich der Fortpflanzungsmedizin insgesamt nach den Worten des Ethikrat-Chefs ein deutlicher Modernisierungsstau. "Wir müssen, glaube ich, an das Problem der Eizellspende wirklich ran." Und eine Embryonenspende sei zwar theoretisch möglich, deren Rechtsfolgen seien aber völlig ungeregelt.
Eine Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Konkret verboten sind die Vermittlung einer Leihmutterschaft und die ärztliche Behandlung sowie das Einsetzen einer Eizelle und die gesamte ärztliche Begleitung des Prozesses. Allerdings machen sich sogenannte Wunscheltern, die eine Leihmutterschaft in Anspruch nehmen, selbst nicht strafbar.
Grüne: Debatte im Parlament führen
Die Fraktionschefin von Bündnis 90/Die Grünen, Britta Haßelmann, sprach sich im rbb24 Inforadio dafür aus, die Debatte über Leihmutterschaft im Parlament zu führen. Haßelmann verwies auf den Bericht einer Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, die die Ampelkoalition eingesetzt hatte. Darin werde dem Gesetzgeber empfohlen, Leihmutterschaft in bestimmten Fällen zuzulassen: Die Expertenkommission habe zu den wirklich komplexen Fragen der Eizellspende und Leihmutterschaft Positionen vorgelegt,
Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) geht nicht davon aus, dass ihre Partei ihre ablehnende Haltung beim Thema Leihmutterschaft ändern wird. Auf die Frage, ob sich die Position der CDU in naher Zukunft liberalisieren könnte, verwies Prien im Gespräch mit dem Portal Politico auf den verschärften Parteitagsbeschluss vom Februar. Demnach sei nicht nur die gewerbliche, sondern auch die sogenannte altruistische Leihmutterschaft mit dem Werteverständnis der CDU unvereinbar.
Prien: Kurskorrektur bei CDU kaum vorstellbar
Eine Kurskorrektur schloss Prien aus: "Das kann ich mir kaum vorstellen." Die CDU-Politikerin zeigte sich aber offen dafür, das Embryonenschutzgesetz und die Altersgrenze von 40 Jahren bei Adoptionen noch einmal unter die Lupe zu nehmen.
Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen in der SPD hat sich beim Thema Leihmutterschaft noch nicht positioniert. Die Meinungsbildung sei noch nicht abgeschlossen, sagte die Co-Vorsitzende Ulrike Häfner den Funke-Zeitungen.
Linke: Finanzielles Ungleichgewicht als Aspekt
Auch in der Linksfraktion im Bundestag verweist man auf ein mögliches finanzielles Ungleichgewicht zwischen Leihmutter und den Paaren, die Eltern werden wollen. Die frauenpolitische Sprecherin Kathrin Gebel sieht auch altruistische Varianten kritisch: "Gesundheitliche Risiken, Abhängigkeiten und familiärer Druck" verschwänden nicht automatisch, nur weil offiziell kein Geld fließe, so Gebel.
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