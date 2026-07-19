Spahns Rücktritt: Grünen-Chefin Brantner sieht Chance für Merz

Grünen-Chefin Franziska Brantner bezeichnet den Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn als "überfällig". Bundeskanzler Friedrich Merz habe nun "die Chance, sich zu befreien".

Für Grünen-Chefin Brantner war der Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn "überfällig". Quelle: dpa

Grünen-Chefin Franziska Brantner sieht in dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn eine Chance für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). "Das wäre doch jetzt der Moment für Herrn Merz, wirklich zu sagen: Jetzt Tabula rasa, wir gehen jetzt nochmal neu los", sagte Brantner im ARD-"Sommerinterview".

Es müsse nun vorangehen. Der Bundeskanzler habe jetzt die Chance, sich zu befreien "im Kabinett von allen, die da handwerkliche Schwächen haben, und von jenen, die ideologisch verbohrt sind".

Nach Spahns Rücktritt als Unionsfraktionschef will Merz die Nachfolge rasch regeln. Im ZDF-Sommerinterview schließt er auch eine Kabinettsumbildung nicht aus. 19.07.2026 | 1:51 min

Brantner: Spahns Rücktritt "überfällig"

Brantner bezeichnete Spahns Rücktritt als "überfällig". Der CDU-Politiker habe "schon in den letzten Jahren immer wieder an Glaubwürdigkeit verloren", sagte sie etwa mit Blick auf Spahns umstrittene Maskenbeschaffung in seiner Zeit als Bundesgesundheitsminister während der Corona-Pandemie.

Die heftige Debatte um seine Elternschaft mithilfe einer Leihmutter sei "der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat", so die Grünen-Chefin.

Mit dem Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn ist einer der mächtigsten Politiker in der CDU zurückgetreten. Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte mit einer Einordnung. 18.07.2026 | 2:38 min

Merz schließt Kabinettsumbildung nicht aus

Merz selbst hatte am Nachmittag einen Personalumbau in der schwarz-roten Koalition nicht ausgeschlossen. In den kommenden Tagen aber solle die Nachfolge Spahns in den Gremien der Partei besprochen werden, sagte er im ZDF-"Sommerinterview".

Es könnte eine Gelegenheit sein, noch einmal über die Aufstellung der Bundesregierung nachzudenken. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Spitzenpolitiker der Unionsfraktion wollen am Montag in größerem Kreis über das weitere Vorgehen nach dem Rücktritt von Jens Spahn (CDU) als Fraktionschef beraten. Zudem wird nach einem Termin für eine Schalte der gesamten Fraktion gesucht. Das geht aus einer SMS des Interims-Fraktionschefs Alexander Hoffmann (CSU) und des Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers Steffen Bilger (CDU) an die Unionsabgeordneten hervor, die dem ZDF vorliegt.

Nach der Debatte um die Leihmutterschaft hat Unions-Fraktionschef Spahn seinen Rücktritt bekannt gegeben. Bundeskanzler Merz hatte ihn zuvor zu diesem Schritt aufgefordert. 18.07.2026 | 2:37 min

Leihmutterschaft-Debatte: Merz drängte Spahn zum Rücktritt

Spahn und sein Mann Daniel Funke hatten am Mittwoch bekanntgegeben, dass sie Eltern geworden sind. Eine Leihmutter in den USA brachte ihren Sohn Georg zur Welt. Damit umgingen die beiden ein in Deutschland geltendes Verbot, das Spahn als CDU-Politiker mitgetragen hat. In der Union, für die die Leihmutterschaft ein emotional sehr aufgeladenes Thema ist, brach ein Sturm der Empörung los.

Am Samstag beugte sich Spahn dem rasant wachsenden Druck, der nicht zuletzt vom Kanzler selbst kam, und informierte die Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion über seinen Rücktritt. "Eines ist mir in den letzten Tagen immer klarer geworden: Meine Familie ist mir das Wichtigste", schrieb er.

Aktuelle Entwicklungen und Reaktionen zum Rücktritt von Jens Spahn finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Beben in der Union : Liveblog: Jens Spahn tritt zurück Jens Spahn ist nach der Debatte um seine Elternschaft mithilfe einer Leihmutter als Unionsfraktionsvorsitzender zurückgetreten. Alle Entwicklungen und Reaktionen hier im Liveblog. mit Video 17:45

Quelle: dpa, ZDF