Merz über AfD, Linke, Grüne: "Alles derselbe Sound"

Persönliche Herabsetzungen und ein Ton, der schädlich sei für die Demokratie: Kanzler Merz kritisiert AfD, Linke und Grüne - und wirft ihnen vor, mittlerweile ähnlich zu klingen.

Kanzler Merz hat sich besorgt über den Ton im Parlament geäußert. Von der AfD sei man das inzwischen gewöhnt, mittlerweile aber auch von Linken und Grünen: "Alles derselbe Sound", so Merz. 19.07.2026 | 1:08 min

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Debattenkultur im Deutschen Bundestag kritisiert und dabei Linken und Grünen vorgeworfen, mittlerweile ähnlich wie die AfD zu klingen.

Merz sagt im ZDF-Sommerinterview, er sei nach der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause "sehr besorgt nach Hause gefahren". Das habe auch am Ton im Parlament gelegen.

Von der AfD sind wir es gewöhnt, von den Linken mittlerweile auch, aber auch von den Grünen mittlerweile - das war alles derselbe Sound. „ Friedrich Merz, CDU

Sehen Sie hier das ZDF-Sommerinterview mit Bundeskanzler Friedrich Merz in voller Länge. 19.07.2026 | 19:58 min

Merz sieht Demokratie beschädigt

Die Art und Weise der Auseinandersetzung im Parlament sei "keine Werbung für die Demokratie" gewesen. Man könne in der Sache zwar unterschiedlicher Meinung sein. Persönliche Herabsetzungen schadeten aber der Demokratie, so Merz.

Am letzten Tag vor der Sommerpause hatte der Bundestag unter anderem die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung verabschiedet. Abgeordnete der Opposition, unter anderem der Grünen-Politiker Janosch Dahmen, hatten versucht, dies gerichtlich zu verhindern.

Merz verteidigt eigenen Kommunikationsstil

Kritik an seiner eigenen Kommunikation und seinem Ton weist Merz zurück. Viele Menschen würden ihm zustimmen, etwa mit Worten wie diesen: "Genau so ist es, wie der Friedrich Merz das da gesagt hat."

"Kleine Paschas", "zu oft krank", "Stadtbild": Bundeskanzler Merz verteidigt im ZDF-Sommerinterview seine Kommunikation. Viele Menschen würden ihm in der Sache zustimmen. 19.07.2026 | 1:17 min

Merz hatte unter anderem den zu hohen Krankenstand in Deutschland kritisiert und hatte mit seiner "Stadtbild"-Äußerung unter anderem Migranten vor den Kopf gestoßen. Merz kritisiert nun, es würden immer nur diejenigen gezeigt, "die Kritik an mir äußern". Das sei mit den "kleinen Paschas" schon vor vielen Jahren so gewesen.

Er habe auch niemandem persönliche Faulheit unterstellt. "Ich habe nur gesagt, dass die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland im Augenblick zu niedrig ist." Die Schweizer würden 200 Stunden mehr arbeiten als die Deutschen. "Unsere Produktivität ist zu gering", so Merz.

Die Termine der ZDF-Sommerinterviews:

Friedrich Merz, 19. Juli Das ZDF-Sommerinterview mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sehen Sie am Sonntag um 19:10 Uhr im ZDF und online auf ZDFheute. Quelle: ZDF/Dominik Asbach