Jens Spahn hat der politischen Mitte schweren Schaden zugefügt

Es gab keinen anderen Weg: Jens Spahn hat lange geschwiegen und sich dem Vorwurf der Doppelmoral ausgesetzt. Mit seinem Handeln hat er der Mitte Schaden zugefügt.

In der Debatte um die Leihmutterschaft erklärt Jens Spahn seinen Rücktritt. ZDFheute live ordnet die aktuelle Lage ein. 18.07.2026 | 17:45 min

Es ist ein Befreiungsschlag - ein notwendiger Befreiungsschlag. Jens Spahn hat mit seiner Entscheidung für ein Kind mit einer Leihmutter seine Partei und seine Fraktion ins offene Messer laufen lassen.

Er hat sein persönliches Glück - was ihm sehr gegönnt sein soll - über das Wohl und Wehe seiner politischen Positionen und seiner 30-jährigen Parteimitgliedschaft gestellt.

Jens Spahn hat als Politiker einen rasanten Aufstieg hingelegt. Obwohl er in seiner Karriere schon öfter unter Druck geriet, blieb er bis zuletzt einer der einflussreichsten Köpfe in der Union. 18.07.2026 | 1:56 min

Spahn hätte sich erklären müssen. Viel früher.

Spahn hat jeden Moment verpasst, an dem er sich hätte erklären können oder vielleicht sogar müssen. Etwa, als der CDU-Parteitag noch im Februar dieses Jahres die Ablehnung jeglicher Leihmuttermodelle bekräftigte.

Jens Spahn hat geschwiegen.

Auch bei seiner Wiederwahl im Mai, als er nach einem Jahr als Fraktionschef bestätigt wurde, hat er sich nicht vor die Kolleginnen und Kollegen gestellt und gesagt: "Ich habe da etwas mitzuteilen…" Es war eine Wahl unter falschen Voraussetzungen.

Jens Spahn hat geschwiegen.

Mit dem Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn ist einer der mächtigsten Politiker in der CDU zurückgetreten. Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte mit einer Einordnung. 18.07.2026 | 2:38 min

Warum Spahn politisch naiv war

Ob er wohl geglaubt hat, dass diese fundamentale Meinungsänderung beim zweitwichtigsten Unionspolitiker der Republik ohne Folgen bleiben würde? Ohne Reaktionen? Dass sich alles in der Sommerpause wieder beruhigen und in Luft auflösen würde?

Wenn er das geglaubt hat, ist das politisch naiv - schließlich sollte er die ausgeprägte Meinung seiner Partei gut genug kennen. Er hat sie ja lange genug mit geprägt.

Es ist deshalb so fahrlässig gegenüber den eigenen Leuten, weil er doch wissen muss, dass die politischen Gegner von Rechts und Links nur darauf warten, dass in der Mitte des Parteienspektrums immer wieder vorgetragene Vorurteile bestätigt werden.

Nach dem Rücktritt Jens Spahns als Unions-Fraktionsvorsitzender soll zunächst CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann dessen Aufgaben übernehmen. Shakuntala Banerjee hat mit ihm gesprochen. 18.07.2026 | 3:17 min

Vorurteile auf fatale Weise bestätigt

Jens Spahn hat diese Vorurteile auf fatale Weise bestätigt. Mit seiner persönlichen Entscheidung, die - noch mal gesagt, zu akzeptieren ist, für die man sogar Verständnis haben kann - mit dieser persönlichen Entscheidung hat er der politischen Mitte schweren Schaden zugefügt.

Er bestätigt nicht nur den Vorwurf der Doppelmoral, sondern befeuert auch den Verdacht von denen da Oben und denen da Unten, von Wasser predigen und Wein saufen.

Nachdem um seine Elternschaft mithilfe einer Leihmutter eine heftige Debatte entbrannt war, ist Jens Spahn als Unions-Fraktionschef zurückgetreten. Was sagen die Menschen in Deutschland dazu? 18.07.2026 | 0:56 min

Spahns Handeln: Weil er es konnte

Die Notbremse, die Jens Spahn und Friedrich Merz nun gezogen haben, kam keinen Tag zu früh. Die noch am Freitag getätigten Einlassungen von Spahn, als er in einem Interview darauf beharrte, dass er kein Gesetz gebrochen habe, waren vielleicht juristisch korrekt, moralisch waren sie nicht zu erklären.

Im Gegenteil: Der Mann, der so oft in seinem Leben auf den deutschen Rechtsstaat verwiesen hat, hat, als es drauf ankam, diesen Rechtsstaat in der Außenkurve überholt und ignoriert. Nur, weil er es konnte.

Untragbar für einen Spitzenpolitiker.

Mathis Feldhoff ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio.