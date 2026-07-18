Wer folgt auf Jens Spahn als Fraktionsvorsitzender? Im Rennen sind Kanzleramtschef Thorsten Frei, Carsten Linnemann, Alexander Dobrindt - und ein Geheimfavorit.

Frei, Linnemann, Dobrindt: Wer auf Spahn folgen könnte

Jens Spahn ist als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zurückgetreten. Der Schritt folgt auf tagelange parteiinterne Kritik. 18.07.2026 | 11:00 min

Friedrich Merz hat laut dpa-Informationen verlauten lassen, dass er sich noch im Juli mit CSU-Chef Markus Söder auf einen Kandidaten für die gemeinsame Fraktion einigen wolle. Bis dahin soll Alexander Hoffmann als erster Stellvertreter die Geschäfte führen.

Traditionell wird die CDU/CSU-Fraktion von einem Christdemokraten geführt, die CSU kommt, aufgrund ihrer Größe, erst an Platz zwei. Trotzdem werden schon munter diverse Namen ins Gespräch gebracht.

Jens Spahn hat seinen Rücktritt als Unionsfraktionschef erklärt. Hintergrund ist die Kritik an seiner Elternschaft mit Hilfe einer Leihmutter aus den USA. 18.07.2026 | 0:31 min

Kanzleramtschef könnte Spahn beerben

Thorsten Frei, derzeit Kanzleramtsminister und zu Oppositionszeiten parlamentarischer Geschäftsführer, wird dabei als erster genannt. Es ist kein Geheimnis, dass er nach der Bundestagswahl mit dem Posten des Fraktionschefs geliebäugelt hatte. Die Entscheidung von Merz war eine andere.

Carsten Linnemann wird genannt, derzeit Generalsekretär der CDU. Linnemann ist auch schon stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Seine konstruktive Rolle bei der Erarbeitung des CDU-Grundsatzprogramms hatte Merz ziemlich beeindruckt.

Gerade auch, weil es Linnemann gelungen war, die verschiedenen Flügel der CDU auszutarieren.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat die Kanzlertausch-Diskussion als "Scheindebatte" kritisiert. Die Menschen interessierten sich für ganz andere Dinge. 31.05.2026 | 5:13 min

CSU-Mann Dobrindt: Verbindliches Auftreten

Alexander Dobrindt ist vielleicht der geeignetste Kandidat, der durch die Medien geistert. Der Bundesinnenminister hat sich in den vergangenen Monaten den Ruf eines guten und strategischen Verhandlers erarbeitet. Außerdem hat Dobrindt seine frühere, oft umstrittene Art nahezu abgelegt.

Gewählte Ausdrucksweise, der Verzicht auf Provokation: Dobrindt hat bewiesen, dass man sich Respekt über die Fraktionsgrenzen der Union hinaus erarbeiten kann.

Alexander Dobrindt war schon Sprüche klopfender CSU-Generalsekretär, Architekt der PKW-Maut, Verkehrsminister. In der Regierung Merz ist er Innenminister und mächtiger Strippenzieher. 29.05.2026 | 15:07 min

Ein Mann aus NRW als Geheimfavorit

Und dann gibt es noch einen bisher kaum genannten Geheimfavoriten: Günther Krings aus Nordrhein-Westfalen, einst schon einmal Staatssekretär im Innenministerium. Ihm schuldet Friedrich Merz noch etwas.

Im vergangenen Jahr hatte der Kanzler Krings gegen Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Vorsitzenden-Nachfolge bei der Adenauer-Stiftung in Stellung gebracht. Krings hatte die Wahl verloren.

Keine Frau im Favoritinnenkreis?

Auffällig ist, dass keine Frau unter den möglichen Kandidaten ist. Der Grund dafür ist betrüblich - Frauen sind in der Unionsfraktion ziemlich unterrepräsentiert. Im mächtigen geschäftsführenden Fraktionsvorstand sind ohnehin nur drei Frauen vertreten, von insgesamt 20 Personen.

Die Union hat da eine Leerstelle, das hat sogar der Kanzler gerade eingeräumt.