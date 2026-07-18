Liveblog: Jens Spahn tritt zurück

Der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte ordnet den Spahn-Rücktritt bei ZDFheute live ein. Für die CDU sei er "nicht der GAU, aber das Ende der Sommerpause". Verglichen mit dem Vorjahr habe sich die Partei geordnet und geregelt in die Parlamentspause verabschiedet - "in der Abstimmung und in der Koordinierung weniger holprig", sagte Korte. "Das ist jetzt vollkommen unterbrochen."

Jens Spahn habe die Dynamik der Debatte unterschätzt. "Und er hat vor allem die Zustimmung in den eigenen Reihen verloren. Das ist entscheidend. Nicht die öffentliche Kritik." Als Fraktionsführer brauche man Glaubwürdigkeit, um steuern zu können, betonte Korte.

Es gehe um die Glaubwürdigkeit bei der Umsetzung von Parteitagsbeschlüssen und darum, dass man für sich selbst keine Sonderrechte einfordert, so Korte. "Diese beiden Szenarien greifen ja nicht mehr." Letzten Endes "haben die eigenen Leute ihn zu Fall gebracht“, sagt der Politikwissenschaftler.