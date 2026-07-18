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Liveblog: Jens Spahn tritt zurück

Beben in der Union:Liveblog: Jens Spahn tritt zurück

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Jens Spahn ist nach der Debatte um seine Elternschaft mithilfe einer Leihmutter als Unionsfraktionsvorsitzender zurückgetreten. Alle Entwicklungen und Reaktionen hier im Liveblog.

Jens Spahn vor

In der Debatte um die Leihmutterschaft erklärt Jens Spahn seinen Rücktritt. ZDFheute live ordnet die aktuelle Lage ein.

18.07.2026 | 17:45 min
Über den Rücktritt von Jens Spahn als Vorsitzender der Unions-Fraktion berichtet das ZDF fortlaufend, zuletzt bei ZDFheute live am 18.07.2026 ab 14:30 Uhr.
Wichtige Meldungen

Experte spekuliert über politische Zukunft Spahns

Von einem vollständigen politischen Karriereende Jens Spahns geht Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte nicht aus. "Das ist einer, der so professionell in der Politik schon lange unterwegs ist. Der auch zuletzt die Nachfragen von Untersuchungsausschuss, Maskenaffäre und so weiter gut überstanden hat." Korte rechnet mit einem politischen Comeback in Zukunft: "Ich sehe einen, der auf seine Zeit wartet, wann er wieder angreifen kann. Und die wird kommen. Er ist ja nicht alt."

Spahns Rücktritt und die Lawine aus den eigenen Reihen

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Jens Spahn wurde mithilfe einer Leihmutter in den USA Vater - und stürzte darüber. Die Rekonstruktion: empörte Mails, ein Ultimatum von Merz und eine Lawine aus den eigenen Reihen.

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Wer könnte auf Spahn als Fraktionsvorsitzender folgen?

Als ein möglicher Spahn-Nachfolger wird der derzeitige Kanzleramtschef und erfahrene Parlamentarier Thorsten Frei (CDU) gehandelt. Wird er von seinem aktuellen Posten abgezogen, muss Kanzler Friedrich Merz sich allerdings auch eine neue rechte Hand fürs Kanzleramt suchen.  

In Abstimmung mit der CSU werde er einen Vorschlag für die Neubesetzung im Fraktionsvorsitz machen, teilt Merz mit. "Verfahren und Zeitplan werden jetzt mit den Gremien der Partei und der Fraktion abgestimmt." Am Montag soll das CDU-Präsidium beraten.

Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz: "Persönliche und politische Überzeugungen gehören untrennbar zusammen"

Gordon Schnieder, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, teilt zu Spahns Rücktritt mit: "Die CDU hat Jens Spahn entscheidende Schritte zu verdanken. Deshalb ist sein Rückzug in einer Zeit zentraler Reformen ein Verlust für die Union." Trotzdem sei die Entscheidung richtig. "Persönliche und politische Überzeugungen gehören für mich untrennbar zusammen. Sie sind der Kompass für unser Handeln. Politik muss wahrhaftig sein, sonst verliert sie zu Recht Vertrauen", erklärt Schnieder. 

"Jens Spahn und seiner Familie sollten wir nun das gönnen, was frisch gebackene Eltern brauchen: Ruhe und Privatsphäre. Auch Spitzenpolitiker sind Menschen. Bei aller berechtigten Kritik wünsche ich mir, dass wir immer auch menschlich miteinander umgehen."

NRW-Ministerpräsident Wüst: Im Rückzug Spahns liegt "große Tragik"

Hendrik Wüst, der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, bedauert Spahns Rücktritt: "In der Entscheidung von Jens Spahn zum Rückzug liegt eine große Tragik. Ich bedaure diesen Schritt persönlich sehr und kann ihn zugleich gut nachvollziehen." Wüst ist überzeugt, dass viele Menschen "das Dilemma" zwischen politischem Anspruch "und persönlicher Realität wahrgenommen haben". Er kritisiert: "An vielen Stellen wurde die Debatte in den letzten Tagen einfach überzogen geführt, dennoch waren viele gestellte Fragen natürlich berechtigt."

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Politikwissenschaftler Korte ordnet Rücktritt ein

Der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte ordnet den Spahn-Rücktritt bei ZDFheute live ein. Für die CDU sei er "nicht der GAU, aber das Ende der Sommerpause". Verglichen mit dem Vorjahr habe sich die Partei geordnet und geregelt in die Parlamentspause verabschiedet - "in der Abstimmung und in der Koordinierung weniger holprig", sagte Korte. "Das ist jetzt vollkommen unterbrochen."

Jens Spahn habe die Dynamik der Debatte unterschätzt. "Und er hat vor allem die Zustimmung in den eigenen Reihen verloren. Das ist entscheidend. Nicht die öffentliche Kritik." Als Fraktionsführer brauche man Glaubwürdigkeit, um steuern zu können, betonte Korte.

Es gehe um die Glaubwürdigkeit bei der Umsetzung von Parteitagsbeschlüssen und darum, dass man für sich selbst keine Sonderrechte einfordert, so Korte. "Diese beiden Szenarien greifen ja nicht mehr." Letzten Endes "haben die eigenen Leute ihn zu Fall gebracht“, sagt der Politikwissenschaftler.

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War Spahns Vorgehen mit einer Leihmutterschaft legal?

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Jens Spahn und sein Ehemann sind nun Eltern - dank einer Leihmutter aus den USA. In Deutschland ist eine Leihmutterschaft verboten, Spahn wandte sich gegen eine Legalisierung.

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SPD-Fraktionschef Miersch: "Großen Respekt vor Jens Spahns Entscheidung"

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch zollte Spahn Anerkennung: "Ich habe großen Respekt vor Jens Spahns Entscheidung. Wir haben in der Koalition sehr eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet." Zur politischen Bewertung der Vorgänge wollte sich Miersch nicht äußern, das müsse die Union "mit sich selbst klären". "Ich wünsche Jens Spahn und seiner Familie für die Zeit nach dem Amt alles Gute und viel Kraft", sagte Miersch weiter.

Und mit Blick auf die Arbeit in der schwarz-roten Koalition: "Für die Koalition gilt: Die gemeinsame Arbeit geht weiter. Wir stehen vor wichtigen Entscheidungen für die Zukunft unseres Landes im Herbst."

NRW-Ministerpräsident Wüst: "Im Rückzug liegt große Tragik"

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bezeichnete den Spahn-Rücktritt am Samstag als "wohl unausweichlichen Weg". "In der Entscheidung von Jens Spahn zum Rückzug liegt eine große Tragik. Ich bedaure diesen Schritt persönlich sehr und kann ihn zugleich gut nachvollziehen", teilte Wüst mit. "Ich bin überzeugt: viele Menschen werden das Dilemma zwischen politischen Anspruch und persönlicher Realität wahrgenommen haben. An vielen Stellen wurde die Debatte in den letzten Tagen einfach überzogen geführt, dennoch waren viele gestellte Fragen natürlich berechtigt."

Wüst sprach sich dafür aus, bei der nun folgenden Debatte, auf das Kind Rücksicht zu nehmen. "Kinder können am allerwenigsten für die Umstände ihrer Herkunft. Niemand sucht sich die Umstände seiner Geburt aus."

Wichtige Meldung

So reagierte Bundeskanzler Merz auf den Spahn-Rücktritt

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat den Rücktritt des Unionsfraktionsvorsitzenden Jens Spahn als "richtig" und "unvermeidlich" bezeichnet. "Glaubwürdigkeit ist in der Politik das höchste Gut. Ich danke Jens Spahn für die Zusammenarbeit", teilte Merz mit. Der CDU-Politiker Spahn habe den Weg der Fraktion aus der Opposition in die Regierung mitgeprägt und gestaltet. 

"In der Erarbeitung der großen Reformvorhaben der letzten Wochen war Jens Spahn eine wichtige Stütze der Koalition", teilte Merz mit. Als Vorsitzender der CDU Deutschlands werde er in Abstimmung mit dem Vorsitzenden der CSU, Markus Söder, einen Vorschlag für die Neubesetzung im Fraktionsvorsitz machen. "Verfahren und Zeitplan werden jetzt mit den Gremien der Partei und der Fraktion abgestimmt."

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Die Leihmutterschaft von Jens Spahn ist zu einem Politikum geworden. In Deutschland ist sie verboten. Ein Überblick über die rechtliche Lage und ethischen Konflikte.

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Das Rücktrittsschreiben im Wortlaut

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Die Analyse zum Spahn-Rücktritt bei ZDFheute live

In der Debatte um die Leihmutterschaft erklärt Jens Spahn seinen Rücktritt. ZDFheute live ordnet die aktuelle Lage ein.

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Jens Spahn tritt als Unionsfraktionsvorsitzender zurück

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Jens Spahn tritt als Vorsitzender der Unionsfraktion zurück, das erfuhr das ZDF. Er war unter Druck geraten, weil er und sein Mann Eltern mittels einer Leihmutter wurden.

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Quelle: ZDF, dpa, AFP, AP, KNA, epd, Reuters
Über den Rücktritt von Jens Spahn als Vorsitzender der Unions-Fraktion berichtet das ZDF fortlaufend, zuletzt bei ZDFheute live am 18.07.2026 ab 14:30 Uhr.
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