Liveblog: Jens Spahn tritt zurück

Experte spekuliert über politische Zukunft Spahns
Von einem vollständigen politischen Karriereende Jens Spahns geht Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte nicht aus. "Das ist einer, der so professionell in der Politik schon lange unterwegs ist. Der auch zuletzt die Nachfragen von Untersuchungsausschuss, Maskenaffäre und so weiter gut überstanden hat." Korte rechnet mit einem politischen Comeback in Zukunft: "Ich sehe einen, der auf seine Zeit wartet, wann er wieder angreifen kann. Und die wird kommen. Er ist ja nicht alt."