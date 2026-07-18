Jens Spahn tritt nach Leihmutter-Debatte zurück

Jens Spahn tritt als Vorsitzender der Unionsfraktion zurück, das erfuhr das ZDF. Er war unter Druck geraten, weil er und sein Mann Eltern mittels einer Leihmutter wurden.

Nach der Debatte um die Leihmutterschaft hat Unionsfraktionschef Spahn seinen Rücktritt bekannt gegeben. Bundeskanzler Merz hatte ihn zuvor zu diesem Schritt aufgefordert. 18.07.2026 | 2:37 min

In einem Schreiben an die Unionsfraktion, das ZDFheute vorliegt, heißt es:

Mir ist in den letzten Tagen bewusst geworden, dass mein persönliches Glück, gemeinsam mit meinem Mann eine Familie zu gründen und Vater zu werden, nicht vereinbar ist mit meinem politischen Amt. „ Jens Spahn, CDU

Der Spagat zwischen seiner "privaten Entscheidung zu einem Kind durch Leihmutterschaft" und der "nachvollziehbaren Erwartung an ihn als Vorsitzenden der Fraktion" sei größer geworden, als er erwartet habe, so Spahn. Er habe deswegen die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, informiert, dass er von seinem Amt als Fraktionsvorsitzender zurücktrete.

Beiden danke ich für das in mich gesetzte Vertrauen. „ Jens Spahn, CDU

In seiner politischen Laufbahn stand Jens Spahn immer wieder in der Kritik: Ob Maskenaffäre, Villenkauf oder die Teilnahme an Treffen des Netzwerks von Millardär Thiel. 18.07.2026 | 2:35 min

Merz: Rücktritt "richtig" und "unvermeidlich"

Merz hat den Rücktritt von Spahn als "richtig" und "unvermeidlich" bezeichnet. "Glaubwürdigkeit ist in der Politik das höchste Gut", teilte Merz in einer am Samstag verbreiteten Erklärung mit.

In der Erarbeitung der großen Reformvorhaben der letzten Wochen war Jens Spahn eine wichtige Stütze der Koalition. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Als Vorsitzender der CDU Deutschlands werde er in Abstimmung mit dem Vorsitzenden der CSU, Markus Söder, einen Vorschlag für die Neubesetzung im Fraktionsvorsitz machen. "Verfahren und Zeitplan werden jetzt mit den Gremien der Partei und der Fraktion abgestimmt."

Wird Unions-Fraktionschef Spahn den Leihmutter-Wirbel überstehen? ZDF-Korrespondent Schmiese bezweifelt das. Manche im politischen Berlin hätten "Zweifel, ob er das Wochenende überstehen werde". 18.07.2026 | 2:20 min

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst reagierte auf Instagram mit persönlichen Worten auf den Rückzug seines Parteifreunds:

In der Entscheidung von Jens Spahn zum Rückzug liegt eine große Tragik. Ich bedaure diesen Schritt persönlich sehr und kann ihn zugleich gut nachvollziehen. „ Hendrik Wüst (CDU), Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident

An vielen Stellen sei die Debatte in den letzten Tagen "einfach überzogen geführt, dennoch waren viele gestellte Fragen natürlich berechtigt." Wüst verwies zudem auf die langjährige Verbindung der beiden - man kenne sich "seit vielen Jahren und Jahrzehnten", verbunden durch die gemeinsame Heimat im Westmünsterland.

Merz war von Spahn abgerückt

Spahn war massiv unter Druck geraten, weil er und sein Mann mit Hilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden waren. Die CDU hatte noch im Februar ihre Ablehnung zu Leihmutterschaften in Deutschland bestätigt.

Am Freitag hatte unter anderem der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern Spahns Rücktritt gefordert. Kanzler Merz war ebenfalls von Spahn abgerückt.

Beim deutsch-französischen Ministerrat äußerte sich nun auch Friedrich Merz zur Leihmutter-Debatte um Jens Spahn. Wie es weitergeht, werde die nächste Präsidiumssitzung der CDU klären. 17.07.2026 | 0:44 min

SPD zollt Spahn Respekt

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sagt, er habe "großen Respekt" vor Spahns Entscheidung. "Wir haben in der Koalition sehr eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet."

Zur politischen Bewertung der Vorgänge wolle er sich nicht äußern, diese Frage müsse die Union mit sich selbst klären. Für die Koalition gelte, dass die Arbeit weitergehe. "Wir stehen vor wichtigen Entscheidungen für die Zukunft unseres Landes im Herbst", so Miersch. Und weiter:

Als Mensch kann ich erahnen, was die letzten Stunden für Jens Spahn und seine Familie bedeutet haben. Ich wünsche Jens Spahn und seiner Familie für die Zeit nach dem Amt alles Gute und viel Kraft. „ Matthias Miersch, SPD

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Quelle: ZDF