Jens Spahn tritt nach Leihmutter-Debatte zurück

Nach Leihmutter-Debatte:Jens Spahn tritt zurück
Jens Spahn tritt als Vorsitzender der Unionsfraktion zurück, das erfuhr das ZDF. Er war unter Druck geraten, weil er und sein Mann Eltern mittels einer Leihmutter wurden.
In einem Schreiben an die Unionsfraktion, das ZDFheute vorliegt, heißt es:
Der Spagat zwischen seiner "privaten Entscheidung zu einem Kind durch Leihmutterschaft" und der "nachvollziehbaren Erwartung an ihn als Vorsitzenden der Fraktion" sei größer geworden, als er erwartet habe, so Spahn. Er habe deswegen die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, informiert, dass er von seinem Amt als Fraktionsvorsitzender zurücktrete.
Merz: Rücktritt "richtig" und "unvermeidlich"
Merz hat den Rücktritt von Spahn als "richtig" und "unvermeidlich" bezeichnet. "Glaubwürdigkeit ist in der Politik das höchste Gut", teilte Merz in einer am Samstag verbreiteten Erklärung mit.
Als Vorsitzender der CDU Deutschlands werde er in Abstimmung mit dem Vorsitzenden der CSU, Markus Söder, einen Vorschlag für die Neubesetzung im Fraktionsvorsitz machen. "Verfahren und Zeitplan werden jetzt mit den Gremien der Partei und der Fraktion abgestimmt."
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst reagierte auf Instagram mit persönlichen Worten auf den Rückzug seines Parteifreunds:
An vielen Stellen sei die Debatte in den letzten Tagen "einfach überzogen geführt, dennoch waren viele gestellte Fragen natürlich berechtigt." Wüst verwies zudem auf die langjährige Verbindung der beiden - man kenne sich "seit vielen Jahren und Jahrzehnten", verbunden durch die gemeinsame Heimat im Westmünsterland.
Merz war von Spahn abgerückt
Spahn war massiv unter Druck geraten, weil er und sein Mann mit Hilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden waren. Die CDU hatte noch im Februar ihre Ablehnung zu Leihmutterschaften in Deutschland bestätigt.
Am Freitag hatte unter anderem der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern Spahns Rücktritt gefordert. Kanzler Merz war ebenfalls von Spahn abgerückt.
SPD zollt Spahn Respekt
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sagt, er habe "großen Respekt" vor Spahns Entscheidung. "Wir haben in der Koalition sehr eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet."
Zur politischen Bewertung der Vorgänge wolle er sich nicht äußern, diese Frage müsse die Union mit sich selbst klären. Für die Koalition gelte, dass die Arbeit weitergehe. "Wir stehen vor wichtigen Entscheidungen für die Zukunft unseres Landes im Herbst", so Miersch. Und weiter:
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