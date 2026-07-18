Stimmung in Union: Zweifel, ob Spahn bis Montag noch im Amt

Erst gratulierte Merz zur Elternschaft, nun soll das CDU-Präsidium über Spahn beraten. Laut ZDF-Informationen hält man in der Parteiführung einen Rücktritt vor Montag für möglich.

Wird Unions-Fraktionschef Spahn den Leihmutter-Wirbel überstehen? ZDF-Korrespondent Schmiese bezweifelt das. Manche im politischen Berlin hätten "Zweifel, ob er das Wochenende überstehen werde". 18.07.2026 | 2:20 min

In der Union wird spekuliert, dass Fraktionschef Jens Spahn wegen seiner Elternschaft mithilfe einer US-Leihmutter sich nicht mehr im Amt wird halten können. ZDF-Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese sieht die jüngsten Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz als deutliches Warnsignal. "Man muss das als Countdown bewerten", sagte Schmiese im heute journal update mit Blick auf die für Montag angesetzte Präsidiumssitzung, in der über den Fall gesprochen werden soll.

Das bedeute nichts anderes als: "Guter Jens Spahn, deine Erklärung reicht noch nicht." Gemeint ist damit Spahns Auftritt im Podcast mit Paul Ronzheimer. Dort habe der Fraktionschef versucht, das Thema zu erklären, so Schmiese. Er habe von seinem Vaterglück gesprochen, aber auch von seiner Zerrissenheit, denn er wisse, dass die Leihmutterschaft in Deutschland nicht möglich sei, wohl aber in den USA. "Er dachte, damit könnten die Wogen geglättet sein", so Schmiese.

Vielleicht dachte Friedrich Merz das anfangs auch noch, aber er hat seine Meinung ganz offensichtlich geändert. „ Wulf Schmiese, ZDF-Korrespondent

Der Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn ist mithilfe einer Leihmutter aus den USA Vater geworden. Dafür erntet er Kritik – samt Rücktrittsforderungen aus den eigenen Reihen. 17.07.2026 | 2:51 min

Was würde ein Rücktritt Spahns bedeuten?

Noch am Vortag hatte sich der Kanzler knapp geäußert und Spahn gratuliert. Zu allem Weiteren wollte er da nichts sagen. "Heute hat er eben klarer gesprochen, der Kanzler", so Schmiese. "Wie gesagt: ein Countdown bis zum Montag, wenn das Präsidium tagt."

Manche haben Zweifel, ob Jens Spahn bis dahin nicht schon von alleine zurückgetreten ist. „ Wulf Schmiese, ZDF-Korrespondent

Was aber würde ein Abgang des Fraktionschefs für den Kanzler bedeuten? "Das kann ein Momentum sein für den Kanzler", urteilt Schmiese. Schließlich würde damit eine der wichtigsten Positionen frei - fast die zweitwichtigste innerhalb der Union nach dem Kanzleramt: die Führung der großen Regierungsfraktion.

Als Anwärter werde Thorsten Frei gehandelt, der jetzige Kanzleramtschef. Der habe den Job als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer, quasi als zweiter Mann der Fraktion, fast schon gemacht und würde auf den Posten passen. Dann käme ein anderer ins Kanzleramt, was insgesamt eine kleine Neuaufstellung bedeuten könnte. "Wir werden sehen, was am Wochenende passiert", so Schmiese abschließend.

Der Unionsfraktionschef und sein Mann sind per Leihmutter in den USA Väter geworden. Kritiker werfen Jens Spahn Doppelmoral vor, Rücktrittsforderungen werden laut. 17.07.2026 | 2:06 min

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Quelle: ZDF