Leihmutterschaft: Kanzler Merz rückt von Spahn ab

Das private Glück von Jens Spahn und seinem Mann, Daniel Funke, wird zur politischen Belastung für die CDU. Kanzler Merz macht das Thema zum Fall für die Parteigremien.

Jens Spahn gerät wegen einer Leihmutterschaft in den USA politisch unter Druck. Die Opposition wirft im Doppelstandards vor, aus der eigenen Partei werden Rücktrittsforderungen laut. 17.07.2026 | 1:48 min

Bundeskanzler Friedrich Merz geht auf Distanz zu seinem Fraktionsvorsitzenden. Noch vor zwei Tagen hatte er Jens Spahn gratuliert, jetzt reagiert Merz auf den öffentlichen und parteiinternen Druck.

Am Rande des deutsch-französischen Gipfels räumt er ein, dass "das Thema viele Menschen bewegt". Und weiter: "Wir haben in Deutschland eine klare Rechtslage und einen klaren Parteitagsbeschluss. Ich sehe dort keine Änderungen."

Alles Weitere werden wir in der nächsten Sitzung des Präsidiums der CDU Deutschlands besprechen. „ Friedrich Merz, CDU

Union-Fraktionschef Jens Spahn ist dank einer Leihmutter in den USA Vater geworden. Nun gibt es aus der eigenen Partei Rücktrittsforderungen. Die CDU lehnt Leihmutterschaften strikt ab. 17.07.2026 | 2:01 min

Erster CDU-Landeschef fordert Rücktritt

Merz schließt sich damit offensichtlich den Kritikern an, die die Entscheidung des Paares, das Kind von einer amerikanischen Leihmutter austragen zu lassen, verurteilen. In Deutschland ist die Geburt eines Babys durch eine sogenannte Leihmutter verboten.

Der Landesvorsitzende der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, sagt der Bild-Zeitung: "Jens Spahn hat als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine besondere Vorbildfunktion innerhalb der Union." Die CDU stehe für "Glaubwürdigkeit und Klarheit", so Peters, deshalb sei Spahn "als Vorsitzender der Unionsfraktion nicht mehr tragbar".

In Mecklenburg-Vorpommern wird im Herbst gewählt. Zunehmend rückt der Vorwurf der Doppelmoral gegenüber Spahn in den Vordergrund. Als führender CDU-Politiker hatte er sich bisher immer gegen die Legalisierung von Leihmutterschaft-Modellen ausgesprochen.

Spahn selbst schließt einen Rücktritt nicht aus. Im Podcast von Paul Ronzheimer sagt er auf die Frage, wie es jetzt weitergehe, darüber könne nur die Fraktion entscheiden. Er werde mit seiner Fraktion reden "und das in ihre Verantwortung - wo es ja auch hingehört, der Vorsitzende der Fraktion - auch legen."

Wahlrechtsentzug für Björn Höcke? Ein Verfahren zum Verbot der AfD? Mehrere SPD- und auch Unionspolitiker zeigen sich offen für diese Ideen. Die Debatte nimmt Fahrt auf. 10.07.2026 | 0:44 min

CDU lehnt Leihmutterschaft eigentlich ab

Zuletzt hatte der CDU-Parteitag im Februar 2026 mit einem Antrag die Position gegen die Leihmutterschaft bekräftigt. "Leihmutterschaft bleibt damit uneingeschränkt verboten, unabhängig von der Motivation", heißt es in dem Antrag.

Eine Gesetzeslücke macht es allerdings möglich, das Verbot im Ausland zu umgehen. Die Kosten dafür können schnell einen sechsstelligen Betrag erreichen.

Ob auch Jens Spahn und Daniel Funke ein entsprechendes Angebot genutzt haben, ist nicht bekannt. Der Vorwurf, sich über deutsche Gesetze und die eigenen politischen Positionen hinweggesetzt zu haben, der bleibt.

Bei der traditionellen Sommer-Pressekonferenz nimmt Bundeskanzler Merz Stellung zu aktuellen innen- und außenpolitischen Themen – unter anderem zum Reformpaket, zur AfD und zur Ukraine. 15.07.2026 | 88:15 min

Auch Hendrik Streeck?

Brisant, dass schon im April mit Hendrik Streeck ein anderer CDU-Abgeordneter die Geburt seines Kindes in Idaho in den USA bekannt gab. Auch Streeck, der Drogenbeauftragter der Bundesregierung ist, ist mit einem Mann verheiratet.

Das Paar hat sich öffentlich nicht geäußert, allerdings gilt Idaho als das Mekka der Leihmutterschaft. In dem US-Bundesstaat gilt eine sehr liberale Gesetzeslage. Aufgrund des Geburtsortes wird in der CDU vermutet, dass auch Streeck und sein Mann eine Leihmutter genutzt haben.

Da Streeck zwar als Virologe in der Pandemie eine gewisse Prominenz erlangt hat, aber erst seit knapp 18 Monaten als CDU-Abgeordneter im Bundestag sitzt, wurde der Fall öffentlich bisher kaum beachtet. Durch den Fall Spahn wird jetzt umso deutlicher, wie schnell Privates auch politisch werden kann.

Hendrik Streeck, der Suchtbeauftragte der Bundesregierung, sagt im heute journal, Soziale Medien seien nicht per se gut oder schlecht. Aber die Dosis mache hier wirklich das Gift. 26.08.2025 | 5:15 min

Kritik aus der eigenen Fraktion

Auch in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion regt sich Kritik am eigenen Vorsitzenden. Mechthild Heil, die Vorsitzender der Gruppe der Frauen, sagt der FAZ:

Frauen dürfen weder zum Sex gekauft noch als Brutkasten missbraucht werden. „ Mechthild Heil, CDU

Sie lehne "den Kauf von Kindern und Leihmutterschaft ab", so Heil, die mit ihrer Fraktionsgruppe 40 weibliche Abgeordnete repräsentiert.

Und auch der neue Spitzenkandidat der Berliner CDU, Stefan Evers, der wie Spahn mit einem Mann verheiratet ist, hat wenig Verständnis dafür, wie einer der wichtigsten CDU-Politiker sich über geltende deutsche Gesetze hinweg setzt. Die CDU habe jetzt "eine schwierige politische Debatte". Für ihn persönlich "wäre es nicht der richtige Weg", sagt er dem Tagesspiegel.

Still ruht der See in der Unions-Spitze

Erstaunlich ist, wer sich derzeit gar nicht äußert. Nahezu die gesamte Spitze der Christdemokraten scheint abgetaucht. Normalerweise schließen sich die Reihen zügig, Parteifreunde stellen sich ungefragt vor den Attackierten.

Im Fall Jens Spahn ist davon nichts zu sehen. Und auch die Schwesterpartei CSU ist erstaunlich ruhig. Offenbar will man sich die entstehende Debatte "nicht ans Bein binden", wie ein führender Christsozialer sagt.

Mathis Feldhoff ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio.