Nach Spahn-Rückritt: Merz deutet Kabinettsumbildung an

ZDF-Sommerinterview:Merz deutet nach Spahn-Rücktritt Kabinettsumbildung an
von Dominik Rzepka
Nach dem Rücktritt von Jens Spahn zeigt sich Kanzler Friedrich Merz offen für eine Kabinettsumbildung: "Es könnte eine Gelegenheit sein", sagt Merz im ZDF-Sommerinterview.
Nach dem Rücktritt von Jens Spahn als Chef der Unionsfraktion im Bundestag zeigt sich Bundeskanzler Friedrich Merz offen für eine Umbildung seines Kabinetts. Angesprochen auf diese Möglichkeit sagt Merz im ZDF-Sommerinterview:
Als möglicher Kandidat für den Fraktionsvorsitz gilt der jetzige Kanzleramtschef Thorsten Frei. Sollte er Spahn nachfolgen, müsste Merz einen neuen Kanzleramtschef installieren.
Bestätigen will Merz die Personalie nicht. Er wisse nicht, wer Frei zum Top-Kandidaten ernannt habe. Er höre von dieser Möglichkeit jetzt zum ersten Mal. In den kommenden Tagen aber solle die Nachfolge Spahns in den Gremien der Partei besprochen werden.
Merz distanziert sich von Spahn
Merz distanziert sich in dem Interview, das das ZDF um 19:10 Uhr in voller Länge ausstrahlt, deutlich von Jens Spahn. Als dieser ihm von seiner Vaterschaft mit Hilfe einer Leihmutter in den USA erzählt habe, sei ihm zunächst das Wohl des Kindes durch den Kopf gegangen.
Er habe sich aber auch gedacht: "Naja, hoffentlich geht er kommunikativ damit gut um und erklärt es gut." Mit der Empörung habe er "nicht in diesem Umfang" gerechnet. "Aber es hatte wahrscheinlich auch was mit seiner Person zu tun und auch mit der Kommunikation." Er habe aber niemanden darüber informiert:
Spahn-Nachfolge: Wird es eine Frau?
Merz, der an dieser Stelle in kurzen Sätzen antwortet, sagt, ihm sei erst gestern im Laufe des Tages "überdeutlich geworden", welchen Schaden Spahns Verhalten für die Glaubwürdigkeit der Union habe. "Und deswegen haben wir dann ja auch gehandelt", so Merz.
Auf die Frage, ob er überlege, eine Frau in die Führungsspitze zu holen, sagt Merz: "Wir haben eine Frau als Bundestagspräsidentin, wir haben drei Frauen in der engsten Führung der stellvertretenden Parteivorsitzenden." Unter seinem Parteivorsitz sei die Zahl der Frauen nach oben gegangen.
Merz wirft Linken und Grünen AfD-Sound vor
Spahn hatte in seinem Rücktrittschreiben eine unversöhnliche Debattenkultur kritisiert. Auch Merz sagt, er sei aus der letzten Sitzungswoche des Bundestags vor der Sommerpause "sehr besorgt nach Hause gefahren". Merz kritisiert die Tonlage im Parlament.
Kritik an seiner eigenen Kommunikation und seinem Ton weist Merz zurück. Viele Menschen würden ihm zustimmen. "Genau so ist es, wie der Friedrich Merz das da gesagt hat." Merz hatte unter anderem den zu hohen Krankenstand in Deutschland sowie das Stadtbild kritisiert.
Merz kritisiert, es würden immer nur diejenigen gezeigt, "die Kritik an mir äußern". Das sei mit den "kleinen Paschas" schon vor einigen Jahren so gewesen. Er habe auch niemandem persönliche Faulheit unterstellt.
Die weiteren Termine der ZDF-Sommerinterviews:
Mehr zu Merz und den Sommerinterviews
- Analyse
Vor dem ZDF-Sommerinterview:Friedrich Merz: Der Unvollendete?von Mathis Feldhoffmit Video2:47
- Kommentar
Zum Rücktritt des Unions-Fraktionschefs:Spahn hat der politischen Mitte schweren Schaden zugefügtvon Mathis Feldhoffmit Video17:45
Fraktionsvorsitz muss neu besetzt werden:Frei, Linnemann, Dobrindt: Wer auf Spahn folgen könntevon Mathis Feldhoffmit Video11:00
- FAQ
Rente, Steuern, Pflege und Krankenkassen:Was ist jetzt geplant und wann soll es kommen? Ein Überblickvon Johannes Lieber und Jan Henrichmit Video2:56