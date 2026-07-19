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Nach Spahn-Rückritt: Merz deutet Kabinettsumbildung an

Exklusiv

ZDF-Sommerinterview:Merz deutet nach Spahn-Rücktritt Kabinettsumbildung an

Dominik Rzepka

von Dominik Rzepka

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Nach dem Rücktritt von Jens Spahn zeigt sich Kanzler Friedrich Merz offen für eine Kabinettsumbildung: "Es könnte eine Gelegenheit sein", sagt Merz im ZDF-Sommerinterview.

Friedrich Merz

Sehen Sie hier einen Auszug aus dem ZDF-Sommerinterview mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Darin deutet er eine Kabinettsumbildung an.

19.07.2026 | 0:33 min

Nach dem Rücktritt von Jens Spahn als Chef der Unionsfraktion im Bundestag zeigt sich Bundeskanzler Friedrich Merz offen für eine Umbildung seines Kabinetts. Angesprochen auf diese Möglichkeit sagt Merz im ZDF-Sommerinterview:

Es könnte eine Gelegenheit sein, noch einmal über die Aufstellung der Bundesregierung nachzudenken.

Friedrich Merz, CDU

Als möglicher Kandidat für den Fraktionsvorsitz gilt der jetzige Kanzleramtschef Thorsten Frei. Sollte er Spahn nachfolgen, müsste Merz einen neuen Kanzleramtschef installieren.

Bestätigen will Merz die Personalie nicht. Er wisse nicht, wer Frei zum Top-Kandidaten ernannt habe. Er höre von dieser Möglichkeit jetzt zum ersten Mal. In den kommenden Tagen aber solle die Nachfolge Spahns in den Gremien der Partei besprochen werden.

Friedrich Merz

Sehen Sie hier einen Auszug aus dem ZDF-Sommerinterview mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Darin geht er auf Distanz zu Jens Spahn.

19.07.2026 | 2:31 min

Merz distanziert sich von Spahn

Merz distanziert sich in dem Interview, das das ZDF um 19:10 Uhr in voller Länge ausstrahlt, deutlich von Jens Spahn. Als dieser ihm von seiner Vaterschaft mit Hilfe einer Leihmutter in den USA erzählt habe, sei ihm zunächst das Wohl des Kindes durch den Kopf gegangen.

Er habe sich aber auch gedacht: "Naja, hoffentlich geht er kommunikativ damit gut um und erklärt es gut." Mit der Empörung habe er "nicht in diesem Umfang" gerechnet. "Aber es hatte wahrscheinlich auch was mit seiner Person zu tun und auch mit der Kommunikation." Er habe aber niemanden darüber informiert:

Ich bin seinem Wunsch gefolgt und habe ihm die Kommunikation überlassen.

Friedrich Merz, CDU

Berlin, Deutschland, 07.07.2026: Deutscher Bundestag: Unions-Fraktionssitzung: Jens Spahn (CDU)

In seiner politischen Laufbahn stand Jens Spahn immer wieder in der Kritik: Ob Maskenaffäre, Villenkauf oder die Teilnahme an Treffen des Netzwerks von Millardär Thiel.

18.07.2026 | 2:35 min

Spahn-Nachfolge: Wird es eine Frau?

Merz, der an dieser Stelle in kurzen Sätzen antwortet, sagt, ihm sei erst gestern im Laufe des Tages "überdeutlich geworden", welchen Schaden Spahns Verhalten für die Glaubwürdigkeit der Union habe. "Und deswegen haben wir dann ja auch gehandelt", so Merz.

Auf die Frage, ob er überlege, eine Frau in die Führungsspitze zu holen, sagt Merz: "Wir haben eine Frau als Bundestagspräsidentin, wir haben drei Frauen in der engsten Führung der stellvertretenden Parteivorsitzenden." Unter seinem Parteivorsitz sei die Zahl der Frauen nach oben gegangen.

Ich tue alles dafür, um das noch besser zu machen.

Friedrich Merz, CDU

Friedrich Merz

"Kleine Paschas", "zu oft krank", "Stadtbild": Bundeskanzler Merz verteidigt im ZDF-Sommerinterview seine Kommunikation. Viele Menschen würden ihm in der Sache zustimmen.

19.07.2026 | 1:17 min

Merz wirft Linken und Grünen AfD-Sound vor

Spahn hatte in seinem Rücktrittschreiben eine unversöhnliche Debattenkultur kritisiert. Auch Merz sagt, er sei aus der letzten Sitzungswoche des Bundestags vor der Sommerpause "sehr besorgt nach Hause gefahren". Merz kritisiert die Tonlage im Parlament.

Von der AfD sind wir es gewöhnt, von den Linken mittlerweile auch, aber auch von den Grünen mittlerweile - das war alles derselbe Sound.

Friedrich Merz, CDU

Friedrich Merz

Kanzler Merz hat sich besorgt über den Ton im Parlament geäußert. Von der AfD sei man das inzwischen gewöhnt, mittlerweile aber auch von Linken und Grünen: "Alles derselbe Sound", so Merz.

19.07.2026 | 1:08 min

Kritik an seiner eigenen Kommunikation und seinem Ton weist Merz zurück. Viele Menschen würden ihm zustimmen. "Genau so ist es, wie der Friedrich Merz das da gesagt hat." Merz hatte unter anderem den zu hohen Krankenstand in Deutschland sowie das Stadtbild kritisiert.

Merz kritisiert, es würden immer nur diejenigen gezeigt, "die Kritik an mir äußern". Das sei mit den "kleinen Paschas" schon vor einigen Jahren so gewesen. Er habe auch niemandem persönliche Faulheit unterstellt.

Ich habe nur gesagt, dass die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland im Augenblick zu niedrig ist.

Friedrich Merz, CDU

Die weiteren Termine der ZDF-Sommerinterviews:

"Berlin direkt - Sommerinterview - Sendung vom 31.08.2025": Friedrich Merz während des Interviews mit Diana Zimmermann.
CSU-Vorsitzender Markus Söder spricht im ZDF-Sommerinterview für «Berlin direkt» mit dem Moderator Wulf Schmiese.
Bundesministerin für Arbeit und Soziales (SPD) bei Ihrer Rede, aufgenommen am 18.02.2026
Chef der Linken, Luigi Pantisano, am 21.06.2026 bei dem Bundesparteitag der Linkspartei in Potsdam.
Felix Banaszak
07.07.2024, Sachsen, Naundorf: Alice Weidel, Bundesvorsitzende der AfD, spricht beim ZDF-Sommerinterview in «Berlin direkt» in einem Wald am sogenannten "Geographischen Mittelpunkt Sachsens" mit Moderatorin Shakuntala Banerjee (nicht im Bild).

Friedrich Merz, 19. Juli

Das ZDF-Sommerinterview mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sehen Sie am Sonntag um 19:10 Uhr im ZDF und online auf ZDFheute.

Quelle: ZDF/Dominik Asbach
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 19.07.2026 in dem Beitrag "Merz deutet Kabinettsumbildung an".
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