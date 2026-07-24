Hollywood-Star versucht großes Comeback:Johnny Depp überrascht Fans als "Ebenezer Scrooge"
Schauspieler Johnny Depp hat Fans in San Diego in der Maske der Figur "Ebenezer Scrooge" überrascht. Zuerst auf der Straße, dann auf der weltberühmten Comic-Messe "Comic-Con".
Mit Gehstock, Frack, Zylinder und grauem Backenbart legt sich Johnny Depp (63) für seinen ersten größeren Hollywoodfilm seit Jahren in einem völlig neuen Look ins Zeug.
Bei der Comic-Con-Messe in San Diego mussten Fans zweimal hinsehen. Hollywood-Star Johnny Depp tauchte verkleidet als geiziger Griesgram Ebenezer Scrooge auf.
Johnny Depp spielt Ebenezer Scrooge in Weihnachtsfilm
Dort stellte US-Regisseur Ti West den Trailer für den düster anmutenden Streifen "Ebenezer: A Christmas Carol" vor, der im November in die Kinos kommen soll. Nach der Vorlage des Roman-Klassikers "A Christmas Carol" von Charles Dickens spielt Depp den herzlosen Geschäftemacher, für den Gefühle und Warmherzigkeit gerade in der Weihnachtszeit reine Zeitverschwendung sind.
Neben Depp wirken unter anderem Andrea Riseborough, Daisy Ridley, Ian McKellen und Rupert Grint mit. Es ist Depps Rückkehr nach Hollywood.
Johnny Depp will nach dem Streit mit Amber Heard wieder Hollywood-Erfolg
Für den "Fluch der Karibik"-Star ist es der erste größere Hollywoodfilm seit dem schlagzeilenträchtigen Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt. Am Ende eines sechswöchigen Verleumdungsprozesses trug Depp im Juni 2022 einen weitgehenden Sieg davon.
Ein Jahr später spielte er in dem französischen Kostümdrama "Jeanne du Barry" mit. Im September 2024 stellte er dann sein Regiewerk "Modi" vor.
Comic Con und die Macht der Fans
Die Comic Con findet seit 1970 statt und zieht jährlich mehr als 100.000 Besucher an. Hollywood-Stars stellen dort ihre neuen Filme vor. Studios geben mit Trailern und Diskussionsrunden Einblicke in ihre Projekte.
In der legendären Halle H versammeln sich die treuesten Anhänger der Geek- und Nerd-Kultur. Sie gelten als wichtige Zielgruppe für die Studios, weil sie Neuankündigungen häufig früh aufgreifen und in sozialen Medien weiterverbreiten. Fallen Trailer oder Panel-Auftritte bei diesem Publikum auf positive Resonanz, werten Studios dies als Hinweis auf ein breiteres Interesse vor dem späteren Kinostart oder der Veröffentlichung.
Depps Auftritt vor Comic Con Publikum war nicht geplant
Für Depp war ursprünglich kein Panel auf der Comic-Con angekündigt. Wenig später betrat er nach Angaben des Branchenportals "Deadline" dennoch die Bühne in Halle H, während dort das von "Collider" veranstaltete Panel "Directors on Directing" stattfand. Mit einer Kerze in der Hand humpelte er zum Podium, übergab sie Regisseur John Francis Daley und sagte mit Blick ins Publikum: "Habt ihr kein Leben? Keine Verpflichtungen?"
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