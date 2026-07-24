Schauspieler Johnny Depp hat Fans in San Diego in der Maske der Figur "Ebenezer Scrooge" überrascht. Zuerst auf der Straße, dann auf der weltberühmten Comic-Messe "Comic-Con".

Plötzlich ist er da: Johnny Depp überrascht Fans in San Diego. Erst auf der Straße, dann auf der "Comic-Con". Er trägt sein Rollen-Kostüm und zeigt Szenen des Films "Ebenezer: A Christmas Carol". 24.07.2026 | 0:45 min

Mit Gehstock, Frack, Zylinder und grauem Backenbart legt sich Johnny Depp (63) für seinen ersten größeren Hollywoodfilm seit Jahren in einem völlig neuen Look ins Zeug.

Bei der Comic-Con-Messe in San Diego mussten Fans zweimal hinsehen. Hollywood-Star Johnny Depp tauchte verkleidet als geiziger Griesgram Ebenezer Scrooge auf.

Johnny Depp spielt Ebenezer Scrooge in Weihnachtsfilm

Dort stellte US-Regisseur Ti West den Trailer für den düster anmutenden Streifen "Ebenezer: A Christmas Carol" vor, der im November in die Kinos kommen soll. Nach der Vorlage des Roman-Klassikers "A Christmas Carol" von Charles Dickens spielt Depp den herzlosen Geschäftemacher, für den Gefühle und Warmherzigkeit gerade in der Weihnachtszeit reine Zeitverschwendung sind.

Charles Dickens’ berühmte Erzählung „A Christmas Carol“ (Eine Weihnachtsgeschichte) aus dem Jahr 1843 gehört zu den am häufigsten adaptierten Stoffen der Literaturgeschichte. Quelle: action press

Neben Depp wirken unter anderem Andrea Riseborough, Daisy Ridley, Ian McKellen und Rupert Grint mit. Es ist Depps Rückkehr nach Hollywood.

Johnny Depp hat den Sprung vom TV-Teenie-Idol zum Weltstar geschafft. Mit ausgesuchten Rollen in Independent-Produktionen begeistert er in den 90er-Jahren Fans und Kritiker gleichermaßen. 24.12.2020 | 25:52 min

Johnny Depp will nach dem Streit mit Amber Heard wieder Hollywood-Erfolg

Für den "Fluch der Karibik"-Star ist es der erste größere Hollywoodfilm seit dem schlagzeilenträchtigen Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt. Am Ende eines sechswöchigen Verleumdungsprozesses trug Depp im Juni 2022 einen weitgehenden Sieg davon.

Ein Jahr später spielte er in dem französischen Kostümdrama "Jeanne du Barry" mit. Im September 2024 stellte er dann sein Regiewerk "Modi" vor.

Kaum zu erkennen: Johnny Depp überrascht Fans und hat sich als griesgrämige Romanfigur mit völlig neuem Look gezeigt. Quelle: action press

Comic Con und die Macht der Fans

Die Comic Con findet seit 1970 statt und zieht jährlich mehr als 100.000 Besucher an. Hollywood-Stars stellen dort ihre neuen Filme vor. Studios geben mit Trailern und Diskussionsrunden Einblicke in ihre Projekte.

In der legendären Halle H versammeln sich die treuesten Anhänger der Geek- und Nerd-Kultur. Sie gelten als wichtige Zielgruppe für die Studios, weil sie Neuankündigungen häufig früh aufgreifen und in sozialen Medien weiterverbreiten. Fallen Trailer oder Panel-Auftritte bei diesem Publikum auf positive Resonanz, werten Studios dies als Hinweis auf ein breiteres Interesse vor dem späteren Kinostart oder der Veröffentlichung.

Erstmals sind Werke des Hollywoodstars in Bayern zu sehen. In der Kunsthalle Kloster Banz werden private Arbeiten von Johnny Depp innerhalb der Ausstellung "Introducing Johnny Depp" gezeigt. 20.04.2026 | 2:36 min

Depps Auftritt vor Comic Con Publikum war nicht geplant

Für Depp war ursprünglich kein Panel auf der Comic-Con angekündigt. Wenig später betrat er nach Angaben des Branchenportals "Deadline" dennoch die Bühne in Halle H, während dort das von "Collider" veranstaltete Panel "Directors on Directing" stattfand. Mit einer Kerze in der Hand humpelte er zum Podium, übergab sie Regisseur John Francis Daley und sagte mit Blick ins Publikum: "Habt ihr kein Leben? Keine Verpflichtungen?"

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