Schwerer Autounfall im US-Staat Maryland:Schauspielerin Kaylee Hottle stirbt im Alter von 18 Jahren
"Godzilla“- Schauspielerin Kaylee Hottle ist nach einem Autounfall in Maryland ums Leben gekommen. Die Polizei nennt überhöhte Geschwindigkeit als mögliche Unfallursache.
Kaylee Hottle, eine 18-jährige gehörlose Schauspielerin, bekannt aus zwei "Godzilla"- Filmen, ist am frühen Dienstagmorgen bei einem Autounfall im US-Bundesstaat Maryland ums Leben gekommen. Die Eltern, Joshua und Ketsi Hottle, veröffentlichten traurige Videobotschaften zu ihrem Tod in den sozialen Medien.
Nach Angaben der Polizei im County Frederick war das von einem 19-Jährigen gesteuerte Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen ein Hindernis geprallt. Es werde davon ausgegangen, dass überhöhte Geschwindigkeit ein Faktor gewesen sei.
Kaylee Hottle starb auf dem Weg ins Krankenhaus
Hottle wurde den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht, wo aber nur noch ihr Tod festgestellt werden konnte. Der Fahrer wurde verletzt, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. In dem Auto befand sich noch ein dritter Insasse. Dieser habe eine medizinische Versorgung abgelehnt, erklärte die Polizei.
Kaylee Hottle spielte die wichtige Rolle der Jia in den Filmen "Godzilla vs. Kong" und "Godzilla x Kong: The New Empire".
Schon als Kind spielte sie in Werbespots mit
Hottle war von Geburt an gehörlos und wuchs mit der Gebärdensprache auf. Ihre Familie väterlicherseits ist seit vier Generationen gehörlos, ebenso ihre Mutter. Schon als Kind stand sie für Werbespots vor der Kamera. Ihren ersten Filmauftritt hatte sie dann 2021 in "Godzilla vs. Kong", in dem der Riesenaffe King Kong und die mutierte Echse Godzilla aufeinandertreffen.
An der Seite von Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown und Rebecca Hall spielte die damals 14-Jährige die gehörlose Adoptivtochter Jia der Wissenschaftlerin Dr. Ilene Andrews. Sie verkörperte die Rolle erneut im Film "Godzilla X Kong: The New Empire" aus dem Jahr 2024.
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