Geplanter Verkauf von Warner an Paramount: 12 US-Staaten klagen

Kalifornien und elf weitere US-Staaten klagen gegen die geplante Übernahme von Warner Bros. durch Paramount. Sie fürchten weniger Wettbewerb, höhere Preise und weniger Inhalte.

Paramount will Warner Bros. Discovery übernehmen. Zwölf US-Bundesstaaten haben Klage eingereicht, um die geplante Fusion zu stoppen. Sie befürchten weniger Wettbewerb und schlechtere Inhalte. 14.07.2026 | 0:33 min

Kalifornien und elf weitere US-Bundesstaaten ziehen vor Gericht, um die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount Skydance zu verhindern. Der Zusammenschluss der beiden Medienkonzerne hat ein Volumen von rund 111 Milliarden Dollar.

Nach Ansicht der Kläger würde die Fusion den Wettbewerb in Hollywood erheblich einschränken und zu höheren Preisen, weniger Inhalten sowie schlechterer Qualität für Zuschauer führen, erklärte der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta.

Kläger warnen vor Folgen des Deals für Filmbranche

Die Bundesstaaten fordern Paramount und Warner Bros. auf, den Abschluss der Transaktion bis zum Ende des Verfahrens auszusetzen. Andernfalls wollen sie eine einstweilige Verfügung beantragen. Die Kläger warnen zudem vor Folgen für die Filmbranche und Kinos, da der Wegfall eines großen Konkurrenten den Wettbewerb bei Filmproduktionen und Auswertungen schwächen könnte.

Zuletzt hatte Paramount den Zuschlag für die Übernahme des Konkurrenten Warner Brothers erhalten. Nun warnen mehr als 1.000 Filmschaffende vor Folgen wie weniger Arbeitsplätze und höhere Kosten. 13.04.2026 | 0:53 min

Paramount wies die Vorwürfe zurück. Die Klage beruhe auf einer fehlerhaften Anwendung des Kartellrechts und verkenne die Wettbewerbsrealität der Unterhaltungsbranche, erklärte das Unternehmen. Der Konzern werde den Deal entschieden verteidigen.

US-Regierung gab grünes Licht für Übernahme

Die US-Regierung hatte die Übernahme im Juni nach einer achtmonatigen Prüfung ohne Auflagen genehmigt. Das Justizministerium kam zu dem Schluss, dass der Zusammenschluss voraussichtlich weder dem Wettbewerb noch den Verbrauchern im TV-, Streaming- oder Filmbereich schaden werde. Parallel laufen noch Wettbewerbsprüfungen außerhalb der USA, unter anderem in Europa.

Die US-Regierung hat die Übernahme des Konzerns Warner Bros. durch Paramount genehmigt. Das Justizministerium stimmte der Fusion nach einer monatelangen Prüfung zu. 13.06.2026 | 0:26 min

Durch die Fusion würde Paramount unter anderem den Streamingdienst HBO Max, die "Harry Potter"-Filmreihe, das DC-Universum mit Marken wie Superman und Batman sowie den Nachrichtensender CNN übernehmen. Paramount besitzt bereits CBS und den Streamingdienst Paramount+ und will mit Warner deutlich mehr Gewicht in Hollywood gewinnen.

Trump-Unterstützer stach Netflix aus

Besonders umstritten ist die Zukunft von CNN. Kritiker befürchten, dass die redaktionelle Unabhängigkeit des Senders unter der neuen Eigentümerstruktur leiden könnte. Hinter Paramount steht die Familie des Software-Milliardärs Larry Ellison, eines Unterstützers von Präsident Donald Trump. Sein Sohn David Ellison führt den Konzern. Trump hatte wiederholt Interesse daran gezeigt, dass CNN bei einem Warner-Verkauf den Besitzer wechselt.

"Der trumpkritische Sender CNN befürchtet Folgen", so Heike Slansky zum Medienkrieg um Warner/Paramount. 28.02.2026 | 2:49 min

Die Vereinbarung zwischen Paramount und Warner Bros. Discovery war Ende Februar geschlossen worden, nachdem sich Netflix aus dem Bieterwettstreit zurückgezogen hatte. Paramount setzte sich mit einem höheren Angebot für den gesamten Konzern durch.

Im Bieterstreit um Warner Brothers zieht sich Netflix überraschend zurück. Damit rückt Paramount als Käufer näher - und mit ihm Tech-Milliardär Larry Ellison, dem auch CNN zufallen könnte. 27.02.2026 | 0:21 min

Die Aktionäre stimmten der Übernahme im April zu. Anleger reagierten auf die Klage zunächst gelassen; die Warner-Aktie legte nach Bekanntwerden des Vorstoßes der Bundesstaaten zu.

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Quelle: dpa, AFP, AP