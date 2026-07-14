Geplanter Verkauf von Warner an Paramount: 12 US-Staaten klagen

Geplanter Deal mit Paramount:Zwölf US-Bundesstaaten klagen gegen Warner-Übernahme
Kalifornien und elf weitere US-Staaten klagen gegen die geplante Übernahme von Warner Bros. durch Paramount. Sie fürchten weniger Wettbewerb, höhere Preise und weniger Inhalte.
Kalifornien und elf weitere US-Bundesstaaten ziehen vor Gericht, um die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount Skydance zu verhindern. Der Zusammenschluss der beiden Medienkonzerne hat ein Volumen von rund 111 Milliarden Dollar.
Nach Ansicht der Kläger würde die Fusion den Wettbewerb in Hollywood erheblich einschränken und zu höheren Preisen, weniger Inhalten sowie schlechterer Qualität für Zuschauer führen, erklärte der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta.
Kläger warnen vor Folgen des Deals für Filmbranche
Die Bundesstaaten fordern Paramount und Warner Bros. auf, den Abschluss der Transaktion bis zum Ende des Verfahrens auszusetzen. Andernfalls wollen sie eine einstweilige Verfügung beantragen. Die Kläger warnen zudem vor Folgen für die Filmbranche und Kinos, da der Wegfall eines großen Konkurrenten den Wettbewerb bei Filmproduktionen und Auswertungen schwächen könnte.
Paramount wies die Vorwürfe zurück. Die Klage beruhe auf einer fehlerhaften Anwendung des Kartellrechts und verkenne die Wettbewerbsrealität der Unterhaltungsbranche, erklärte das Unternehmen. Der Konzern werde den Deal entschieden verteidigen.
US-Regierung gab grünes Licht für Übernahme
Die US-Regierung hatte die Übernahme im Juni nach einer achtmonatigen Prüfung ohne Auflagen genehmigt. Das Justizministerium kam zu dem Schluss, dass der Zusammenschluss voraussichtlich weder dem Wettbewerb noch den Verbrauchern im TV-, Streaming- oder Filmbereich schaden werde. Parallel laufen noch Wettbewerbsprüfungen außerhalb der USA, unter anderem in Europa.
Durch die Fusion würde Paramount unter anderem den Streamingdienst HBO Max, die "Harry Potter"-Filmreihe, das DC-Universum mit Marken wie Superman und Batman sowie den Nachrichtensender CNN übernehmen. Paramount besitzt bereits CBS und den Streamingdienst Paramount+ und will mit Warner deutlich mehr Gewicht in Hollywood gewinnen.
Trump-Unterstützer stach Netflix aus
Besonders umstritten ist die Zukunft von CNN. Kritiker befürchten, dass die redaktionelle Unabhängigkeit des Senders unter der neuen Eigentümerstruktur leiden könnte. Hinter Paramount steht die Familie des Software-Milliardärs Larry Ellison, eines Unterstützers von Präsident Donald Trump. Sein Sohn David Ellison führt den Konzern. Trump hatte wiederholt Interesse daran gezeigt, dass CNN bei einem Warner-Verkauf den Besitzer wechselt.
Die Vereinbarung zwischen Paramount und Warner Bros. Discovery war Ende Februar geschlossen worden, nachdem sich Netflix aus dem Bieterwettstreit zurückgezogen hatte. Paramount setzte sich mit einem höheren Angebot für den gesamten Konzern durch.
Die Aktionäre stimmten der Übernahme im April zu. Anleger reagierten auf die Klage zunächst gelassen; die Warner-Aktie legte nach Bekanntwerden des Vorstoßes der Bundesstaaten zu.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zur Bieterschlacht um Warner Bros. Discovery
Widerstand aus Filmbranche:Hollywood-Stars warnen vor Fusion von Warner und Paramountmit Video0:53
Nach Ausstieg von Netflix:Warner Bros. Discovery stimmt Übernahme durch Paramount zumit Video2:29
- Analyse
Netflix zieht sich zurück:Was die Übernahme von Warner für CNN bedeuten könnteBeatrice Steineke, Washington, D.C.mit Video0:21
- Interview
Bieterschlacht in den USA:Warner Bros.: Experte warnt vor "Verdichtung des Marktes"mit Video12:39