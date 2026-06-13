  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft

US-Regierung genehmigt Warner-Übernahme durch Paramount

Deal in Hollywood:US-Regierung genehmigt Warner-Übernahme durch Paramount

|

Die US-Regierung hat die Übernahme des US-Film- und Medienkonzerns Warner Brothers durch Paramount genehmigt. Der Mega-Deal könnte Hollywood nachhaltig umkrempeln. Kritiker warnen.

In einer Luftaufnahme ist das Warner-Bros-Logo auf dem Wasserturm der Warner-Bros.

Die US-Regierung hat die Übernahme des Konzerns Warner Bros. durch Paramount genehmigt. Das Justizministerium stimmte der Fusion nach einer monatelangen Prüfung zu.

13.06.2026 | 0:26 min

Die US-Regierung hat die Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers durch den Konkurrenten Paramount ohne Auflagen genehmigt. Das Justizministerium kam zu der Einschätzung, dass der Zusammenschluss weder dem Wettbewerb noch US-Verbrauchern schaden werde - sowohl im TV- oder Streaming-Geschäft als auch in der Filmproduktion.

Zugleich laufen noch Wettbewerbsprüfungen in mehreren Bundesstaaten sowie außerhalb der USA, unter anderem in Europa.

Ein Wasserturm mit Paramount Logo. Im Hintergrund sind die Hollywood Hills mit dem berühmten Schriftzug "Hollywood".

Zuletzt hatte Paramount den Zuschlag für die Übernahme des Konkurrenten Warner Brothers erhalten. Nun warnen mehr als 1.000 Filmschaffende vor Folgen wie weniger Arbeitsplätze und höhere Kosten.

13.04.2026 | 0:53 min

Deal ist rund 111 Milliarden Dollar schwer

Hinter Paramount steht die Familie des Software-Milliardärs Larry Ellison, der als Unterstützer von Präsident Donald Trump bekannt ist. Ursprünglich hatte sich im vergangenen Jahr schon Netflix mit Warner auf einen Kauf des Streaming- und Studiogeschäfts der Branchengröße verständigt.

Doch Paramount ließ nicht locker und gab ein höheres Gebot für den gesamten Konzerns Warner Bros. Discovery ab, inklusive der Fernsehsender wie CNN. Der Deal ist nun rund 111 Milliarden Dollar schwer.

Schaltgespräch Gause mit Heike Slansky

"Der trumpkritische Sender CNN befürchtet Folgen" so Heike Slansky zum Medienkrieg um Warner/Paramount.

28.02.2026 | 2:49 min

Kritiker in Sorge

Trump-Kritiker in den USA befürchten, dass CNN unter dem Dach von Paramount die redaktionelle Unabhängigkeit verlieren könnte - wie dies schon in anderen Fällen geschah, wo Medienhäuser von Milliardären übernommen wurden, die dem Präsidenten die Treue halten. Trump hatte mehrfach gesagt, ihm sei besonders wichtig, dass der oft kritisch über ihn berichtende Nachrichtensender bei einem Warner-Deal ebenfalls den Besitzer wechselt.

Die Nachrichtenredaktion des Paramount-Senders CBS fiel nach der Übernahme durch die Ellison-Familie durch wohlwollendere Berichterstattung gegenüber Trumps Regierung auf. In der populären Reportage-Sendung "60 Minutes" wurden einige Korrespondenten entlassen, die zum Teil politisierten Druck beklagten.

Luftaufnahme des Paramount-Logos auf dem Wasserturm der Paramount Studios am 23. Februar 2026 in Los Angeles, Kalifornien. Paramount Skydance ist bereit, sein Übernahmeangebot für Warner Bros. Discovery über das aktuelle Gebot von Netflix hinaus zu erhöhen, was zu einem Bieterwettstreit mit hohen Einsätzen führen könnte, bei dem Netflix sich aus dem Geschäft zurückziehen könnte, wenn es überboten wird.

Mit der Warner-Übernahme durch Paramount landet CNN unter Kontrolle der Ellison-Familie. Kritiker fürchten aufgrund der Trump-Nähe der neuen Besitzer um die Unabhängigkeit von CNN.

27.02.2026 | 2:29 min

Paramount zählt zu den kleineren Playern in Hollywood

Paramount wird von Larry Ellisons Sohn geführt - dem Filmproduzenten David Ellison. Er will mit der Übernahme von Warner Bros. Discovery an Gewicht in Hollywood gewinnen. Paramount ist unter den kleineren Playern der Branche. Zu Warner gehören unter anderem das DC-Superhelden-Universum mit Superman und Batman, Filmreihen wie "Harry Potter" sowie ein starkes Streaming-Geschäft auf Basis des Bezahlsenders HBO.

Schaltgespräch Sievers Sauer

Paramount will Warner übernehmen. In den USA seien immer mehr große Medien in den Händen von immer weniger Milliardären, so US-Korrespondent David Sauer.

27.02.2026 | 1:54 min

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: dpa
Themen
USADonald TrumpNetflix

Mehr zur Bieterschlacht um Warner Bros. Discovery

  1. Das Warner Bros.-Logo auf dem Wasserturm des Warner Bros. Studios

    Widerstand aus Filmbranche:Hollywood-Stars warnen vor Fusion von Warner und Paramount

    mit Video0:53
  2. Symbolbild Paramount

    Nach Ausstieg von Netflix:Warner Bros. Discovery stimmt Übernahme durch Paramount zu

    mit Video2:29
  3. Archiv: Luftaufnahme des Paramount-Logos auf dem Wasserturm der Paramount Studios am 23. Februar 2026 in Los Angeles, Kalifornien.
    Analyse

    Netflix zieht sich zurück:Was die Übernahme von Warner für CNN bedeuten könnte

    Beatrice Steineke, Washington, D.C.
    mit Video0:21
  4. Auf einem Smartphone Bildschirm sieht man die Apps der drei Streaminganbieter Netflix, Warner Brothers und Paramount.
    Interview

    Bieterschlacht in den USA:Warner Bros.: Experte warnt vor "Verdichtung des Marktes"

    mit Video12:39