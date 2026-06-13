US-Regierung genehmigt Warner-Übernahme durch Paramount

Die US-Regierung hat die Übernahme des US-Film- und Medienkonzerns Warner Brothers durch Paramount genehmigt. Der Mega-Deal könnte Hollywood nachhaltig umkrempeln. Kritiker warnen.

Die US-Regierung hat die Übernahme des Konzerns Warner Bros. durch Paramount genehmigt. Das Justizministerium stimmte der Fusion nach einer monatelangen Prüfung zu. 13.06.2026 | 0:26 min

Die US-Regierung hat die Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers durch den Konkurrenten Paramount ohne Auflagen genehmigt. Das Justizministerium kam zu der Einschätzung, dass der Zusammenschluss weder dem Wettbewerb noch US-Verbrauchern schaden werde - sowohl im TV- oder Streaming-Geschäft als auch in der Filmproduktion.

Zugleich laufen noch Wettbewerbsprüfungen in mehreren Bundesstaaten sowie außerhalb der USA, unter anderem in Europa.

Zuletzt hatte Paramount den Zuschlag für die Übernahme des Konkurrenten Warner Brothers erhalten. Nun warnen mehr als 1.000 Filmschaffende vor Folgen wie weniger Arbeitsplätze und höhere Kosten. 13.04.2026 | 0:53 min

Deal ist rund 111 Milliarden Dollar schwer

Hinter Paramount steht die Familie des Software-Milliardärs Larry Ellison, der als Unterstützer von Präsident Donald Trump bekannt ist. Ursprünglich hatte sich im vergangenen Jahr schon Netflix mit Warner auf einen Kauf des Streaming- und Studiogeschäfts der Branchengröße verständigt.

Doch Paramount ließ nicht locker und gab ein höheres Gebot für den gesamten Konzerns Warner Bros. Discovery ab, inklusive der Fernsehsender wie CNN. Der Deal ist nun rund 111 Milliarden Dollar schwer.

"Der trumpkritische Sender CNN befürchtet Folgen" so Heike Slansky zum Medienkrieg um Warner/Paramount. 28.02.2026 | 2:49 min

Kritiker in Sorge

Trump-Kritiker in den USA befürchten, dass CNN unter dem Dach von Paramount die redaktionelle Unabhängigkeit verlieren könnte - wie dies schon in anderen Fällen geschah, wo Medienhäuser von Milliardären übernommen wurden, die dem Präsidenten die Treue halten. Trump hatte mehrfach gesagt, ihm sei besonders wichtig, dass der oft kritisch über ihn berichtende Nachrichtensender bei einem Warner-Deal ebenfalls den Besitzer wechselt.

Die Nachrichtenredaktion des Paramount-Senders CBS fiel nach der Übernahme durch die Ellison-Familie durch wohlwollendere Berichterstattung gegenüber Trumps Regierung auf. In der populären Reportage-Sendung "60 Minutes" wurden einige Korrespondenten entlassen, die zum Teil politisierten Druck beklagten.

Mit der Warner-Übernahme durch Paramount landet CNN unter Kontrolle der Ellison-Familie. Kritiker fürchten aufgrund der Trump-Nähe der neuen Besitzer um die Unabhängigkeit von CNN. 27.02.2026 | 2:29 min

Paramount zählt zu den kleineren Playern in Hollywood

Paramount wird von Larry Ellisons Sohn geführt - dem Filmproduzenten David Ellison. Er will mit der Übernahme von Warner Bros. Discovery an Gewicht in Hollywood gewinnen. Paramount ist unter den kleineren Playern der Branche. Zu Warner gehören unter anderem das DC-Superhelden-Universum mit Superman und Batman, Filmreihen wie "Harry Potter" sowie ein starkes Streaming-Geschäft auf Basis des Bezahlsenders HBO.

Paramount will Warner übernehmen. In den USA seien immer mehr große Medien in den Händen von immer weniger Milliardären, so US-Korrespondent David Sauer. 27.02.2026 | 1:54 min

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