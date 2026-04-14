Paramount: Hollywood-Stars warnen vor Fusion mit Warner

Mehrere Hollywood-Stars haben wegen der geplanten Übernahme von Warner durch Paramount Bedenken geäußert. Der Deal würde zwei große Hollywood-Studios zusammenführen.

Zuletzt hatte Paramount den Zuschlag für die Übernahme des Konkurrenten Warner Brothers erhalten. Nun warnen mehr als 1.000 Filmschaffende vor Folgen wie weniger Arbeitsplätze und höhere Kosten. 13.04.2026 | 0:53 min

Mehr als tausend Personen aus der Filmbranche, darunter Hollywood-Schauspieler, Drehbuchautoren und Regisseure, haben sich in einem offenen Brief gegen die geplante Fusion der Film- und Unterhaltungskonzerne Warner Bros. Discovery und Paramount Skydance ausgesprochen.

"Zunehmend bestimmt eine kleine Zahl mächtiger Akteure, was produziert wird - und zu welchen Bedingungen", heißt es in einem Brief, den unter anderem Hollywood-Größen wie Schauspielerin Jane Fonda, "Star Wars"-Regisseur J.J. Abrams und Schauspieler Ben Stiller unterzeichneten.

Besorgniserregenderweise würde diese Fusion die Zahl der großen US-Filmstudios auf nur noch vier reduzieren. „ Offener Brief von Filmschaffenden

Die Unterzeichner warnen davor, dass die geplante 110-Milliarden-Dollar-Fusion den Wettbewerb einschränken und die Konzentration im US-Mediensektor vertiefen würde. Das würde die Möglichkeiten für Filmschaffende beschneiden, den Arbeitsmarkt belasten und zu höheren Kosten und weniger Auswahl für das Publikum führen.

"Der trumpkritische Sender CNN befürchtet Folgen", so Heike Slansky zum Medienkrieg um Warner/Paramount. 28.02.2026 | 2:49 min

Netflix war aus Bieterstreit ausgestiegen

Der geplante Zusammenschluss würde zwei der größten Studios und Filmbibliotheken Hollywoods zusammenführen und die Streaming-Plattformen Paramount+ und HBO Max vereinen. Paramount und Warner reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme.

Nachdem Rivale Netflix aus dem Bieterstreit um Warner Brothers ausgestiegen war, hatte Paramount Skydance Ende Februar den Zuschlag für die milliardenschwere Übernahme erhalten. Eine Abstimmung der Aktionäre und eine Zustimmung der Wettbewerbshüter stehen noch aus.

Mit der Warner-Übernahme durch Paramount landet CNN unter Kontrolle der Ellison-Familie. Kritiker fürchten aufgrund der Trump-Nähe der neuen Besitzer um die Unabhängigkeit von CNN. 27.02.2026 | 2:29 min

Trump-Unterstützer Ellison will mehr Einfluss in Hollywood

Paramount-Chef David Ellison hat versprochen, beide Filmstudios separat weiterzubetreiben und mit beiden gemeinsam 30 Filme pro Jahr auf den Markt zu bringen. Der Tech-Milliardär Ellison gilt als Unterstützer von US-Präsident Donald Trump und will offenbar an Gewicht in Hollywood gewinnen. Paramount ist derzeit noch einer der kleineren Player der Branche.

In dem Schreiben kritisierten die Hollywood-Persönlichkeiten, dass letztlich nur eine kleine Gruppe von einer der größten Fusionen in der US-Medienlandschaft profitieren würde, aber nicht die breite Öffentlichkeit. "Die Integrität, Unabhängigkeit und Vielfalt unserer Branche würden dadurch schwer beeinträchtigt."