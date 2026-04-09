Schauspieler Mario Adorf ist gestorben

Die deutsche Filmlegende Mario Adorf ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung in Paris nach kurzer Krankheit.

Er brillierte als Ganove ebenso wie als strenger Patriarch: Mario Adorf war einer der wenigen deutschen Weltstars des Kinos. Nun ist der Schauspieler im Alter von 95 Jahren gestorben. 09.04.2026 | 14:57 min

Er hat in exakt 221 Kino-, Fernseh- und Serienproduktionen mitgewirkt. Eine Zahl, die dem vielleicht beliebtesten deutschen Schauspieler so schnell keiner nachmachen wird. Doch nun müssen seine Fans Abschied nehmen: Am Mittwoch ist Mario Adorf im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung in Paris nach kurzer Krankheit gestorben.

Dies bestätigte sein langjähriger Manager Michael Stark gegenüber dem ZDF. Adorf habe ihm bei einem letzten Besuch vor kurzer Zeit noch mit auf den Weg gegeben, dass er sich "bei seinem Publikum für die jahrzehntelange Treue bedankt", erklärte Stark weiter.

Schauspiel-Legende Mario Adorf ist tot. Im Alter von 95 Jahren starb der Charakterdarsteller nach kurzer Krankheit in seiner Pariser Wohnung. Das teilte sein langjähriger Manager mit. 09.04.2026 | 2:38 min

1957 gelang Adorf der Durchbruch

Adorf gehörte zu den profiliertesten deutschen Schauspielern und war durch zahlreiche Film- und Fernsehrollen bekannt. Der am 8. September 1930 im schweizerischen Zürich als uneheliches Kind geborene Darsteller wuchs in prekären Verhältnissen auf und fand später seine Erfüllung in der Schauspielkunst.

1957 gelang ihm mit der Verkörperung eines geistig behinderten Mörders in dem Film "Nachts, wenn der Teufel kam" der Durchbruch. In den 60er-Jahren machte er international Karriere.

Adorf hat die Welt "zum Lachen und Weinen gebracht"

Eine Wende zum Charakterdarsteller ermöglichte ihm Anfang der 70er-Jahre der neue deutsche Film. Regisseur Volker Schlöndorff besetzte ihn in "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" und danach in der mit dem Oscar ausgezeichneten Verfilmung "Die Blechtrommel". Für Helmut Dietl spielte er im Kinoerfolg "Rossini" oder in der Serie "Kir Royal".



"Mit seiner Schauspielkunst hat er die Welt zum Erschaudern, Nachdenken, zum Lachen und Weinen gebracht", erklärte Stark.

Seine Kunst war es, Schurken, Mafiosi und hinterhältige Patriarchen so menschlich darzustellen, dass das Publikum sich oft auf die Seite des 'Bösen' schlug". „ Michael Stark, Manager von Mario Adorf

Adorf habe zudem "nie seine "Bodenhaftung verloren". Er hinterlässt nach Angaben seines Managements seine französische Ehefrau Monique sowie seine Tochter Stella aus erster Ehe und Enkel Julius.