Mondmission "Artemis 2" bereitet sich auf Landung vor

Nach zehn Tagen im Weltall endet die Mondmission "Artemis 2" in der Nacht zum Samstag. Die vierköpfige Crew bereitet sich schon jetzt auf die kommende Landung im Pazifik vor.

Sie bereiten sich schon wieder auf die Landung vor, die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mondmission. Quelle: AP/NASA

Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mondmission bereiten sich auf ihre Rückkehr aus dem Weltall zur Erde vor. Die Crew habe - nachdem sie von dem Song "Under Pressure" von Queen und David Bowie aufgeweckt wurde - noch einmal zahlreiche wissenschaftliche Tests durchgeführt und damit begonnen, Equipment zu verstauen. Das teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Zwischendurch gratulierte ihnen zudem der kanadische Premierminister Mark Carney per Live-Schalte:

Die Kanadier können gar nicht stolzer auf euch sein. „ Mark Carney, Premierminister Kanada

Sie entfernten sich weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor: Die Crew der "Artemis 2"-Mondmission. 08.04.2026 | 2:17 min

Landung im Pazifik wohl ohne Schnelligkeitsrekord

In der Nacht zum Samstag (MESZ) soll die Crew - bestehend aus den US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen - im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen. Die Wettervorhersage sehe derzeit gut dafür aus, hieß es von der Nasa.

Einen Schnelligkeitsrekord werden die Astronauten dabei aber - anders als ursprünglich gedacht - wohl doch nicht knacken, sagte Nasa-Manager Rick Henfling. "Unsere Vorhersage für 'Artemis 2' ist, dass wir eine Maximalgeschwindigkeit von 10.657 Metern pro Sekunde erreichen werden. Das ist weniger als der Rekord von 'Apollo 10' von 11.094 Metern pro Sekunde."

Bis auf 6.500 Kilometer nähern sich die Astronauten dem Mond – so nah wie nie während der Mission. 07.04.2026 | 2:04 min

Weiteste Entfernung zur Erde geschafft

Die vier "Artemis 2"-Astronauten sind die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes. Sie waren in der vergangenen Woche an Bord der "Orion"-Kapsel mit dem Raketensystem "Space Launch System" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben und dann um den Mond herumgeflogen. Dabei entfernten sie sich auch weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor.

Die historische Mondmission "Artemis 2" soll künftige Mondmissionen vorbereiten. ZDFheute live ordnet ein. 02.04.2026 | 30:45 min

Quelle: dpa