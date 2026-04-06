Artemis-2-Mondflug: Drei Männer, eine Frau - das ist die Crew

Wer sind die Menschen, die mit der Artemis-2-Mission zum Mond aufgebrochen sind? Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen im Porträt.

Artemis 2: Das ist die Crew, die auf dem Weg zum Mond ist

Bilderbuchstart für die größte NASA-Rakete: Nach 50 Jahren umrunden erstmals wieder Menschen den Mond. Die Crew ebnet in der Orion-Kapsel den Weg für ein künftiges Ökosystem und die Mondlandung in zwei Jahren. 02.04.2026 | 2:34 min

Es ist die erste bemannte Mond-Mission seit mehr als einem halben Jahrhundert: Die Crew der Mission Artemis 2 besteht aus drei Männern und einer Frau. Vergangene Woche hoben sie mit der Trägerrakete SLS ab, um zum Mond zu fliegen und diesen zu umrunden. Wer sind sie? Ein Überblick:

Reid Wiseman

Der 50-Jährige ist der Kommandant der Mission. "Wir haben einen schönen Mondaufgang. Wir steuern direkt darauf zu", sagte der ehemalige Marine- und Testpilot, als er sich nach dem Start aus der Raumkapsel meldete. Wiseman war erst 2009 nach 27 Jahren bei der US-Marine zur Raumfahrtbehörde Nasa gewechselt. "Ich hätte nie gedacht, dass ich Astronaut werde", erzählte er in einem Nasa-Podcast.

Ich meine, echt mal, das ist wie ein unerreichbarer Traum. „ Reid Wiseman, Astronaut

Von links: Jeremy Hansen, Victor Glover, Christina Koch und Reid Wiseman. Quelle: Imago

2014 flog Wiseman jedoch zum ersten Mal ins All. Seine Mission auf der Internationalen Raumstation ISS dauerte 165 Tage. Später stieg Wiseman zum Chef der Astronauten-Abteilung der Nasa auf. Auch privat meisterte er große Herausforderungen. Nach dem Krebstod seiner Frau zog er allein ihre beiden Töchter auf, die mittlerweile Teenager sind.

Vier Astronauten auf dem Weg zum Mond: Die Weltraummission Artemis 2 ist erfolgreich gestartet. Der historische Moment im Video. 02.04.2026 | 0:57 min

Im Januar erklärte er, dass er mit ihnen offen über die Risiken seines Jobs und insbesondere der bevorstehenden Mondmission spreche. "Ich habe ihnen gesagt: 'Hier liegt das Testament, hier sind die Treuhandsunterlagen'", sagte Wiseman. "Und wenn mir irgendetwas zustößt, wird Folgendes mit euch geschehen."

Victor Glover

Der 49-Jährige ist ebenfalls ein Veteran der Navy. Er ist bei der Artemis-2-Mission der Pilot der Orion-Raumkapsel. Bevor er 2013 von der Nasa ausgewählt wurde, arbeitete der Kalifornier und Vater von vier Töchtern als Rechtsberater für den US-Senat. In seiner Kindheit träumte Glover nach eigener Schilderung davon, Polizist zu werden, so wie sein Vater.

Als er dann aber im Fernsehen den Start eines Space Shuttle gesehen habe, habe er gedacht: "Ich möchte so eins echt mal fahren."

Und ja, ich sagte 'fahren', weil ich keine Piloten oder Ingenieure kannte. „ Victor Glover, Astronaut

Diesen Traum darf Glover sich nun erfüllen. Mit seiner Teilnahme an Artemis 2 ist er zugleich der erste nicht-weiße Mensch, der zum Mond fliegt. 2020 war Glover bereits der erste Afroamerikaner, der an einer Langzeitmission auf der ISS im Weltall teilnahm.

Die historische Mondmission Artemis 2 läuft: Die vierköpfige Crew ist auf dem Weg zum Mond. Zwar wird sie nicht auf ihm landen, künftige Mondmissionen aber vorbereiten. ZDFheute live ordnet ein. 02.04.2026 | 30:45 min

Christina Koch

Die 47-jährige US-Astronautin ist die erste Frau, die für eine Mondmission ausgewählt wurde. Wie Glover stieß sie 2013 zur Nasa. Für die Mondmission bringt Koch einige wertvolle Erfahrungen mit: Sie ist ausgebildete Ingenieurin und hat sich an Expeditionen in Gebiete mit extremen Bedingungen wie die Antarktis beteiligt. Koch hat lange davon geträumt, Astronautin zu werden.

In ihrer Kindheit hing ein Poster von dem weltberühmten "Earthrise"-Bild in ihrem Zimmer. Dieses Foto von der halb verdunkelten Erde hatte die Besatzung der Apollo-8-Mission 1968 vom Mond aus aufgenommen.

Ich sage zu den Leuten immer: 'Tu, was Dir Angst macht.' „ Christina Koch, Astronautin

"Und das bedeutet, dass ich meinem eigenen Rat folgen muss", sagt sie. Die US-Astronautin hält mit 328 Tagen den Rekord der längsten Raummission einer Frau und war 2019 mit ihrer Kollegin Jessica Meir am ersten Weltraum-Außeneinsatz beteiligt, der ausschließlich von Frauen absolviert wurde.

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Jeremy Hansen

Der 50 Jahre alte Kanadier ist der erste Nicht-US-Astronaut bei einer Mondmission. Nach seiner Zeit als Kampfpilot bei der kanadischen Luftwaffe wechselte er 2009 zur kanadischen Raumfahrtbehörde. Nach seiner dortigen Ausbildung diente er mehrere Jahre lang als Verbindungsmann zwischen Erde und ISS, danach wurde er mit der Ausbildung einer neuen Generation von Astronauten betraut.

Seine Leidenschaft für die Raumfahrt wurde bei Hansen nach eigenen Angaben bereits in seiner Kindheit entfacht, als er ein Foto des US-Astronauten Neil Armstrong auf dem Mond sah. Die Erde verlassen hat Hansen bei der Artemis-2-Mission allerdings zum ersten Mal. Der Vater dreier Kinder erfüllt sich damit einen Lebenstraum.

Quelle: AFP