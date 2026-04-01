Artemis 2 gestartet: Nasa bringt Astronauten zurück zum Mond

Historischer Moment in der Raumfahrt: Erstmals seit über 50 Jahren sind wieder Menschen auf dem Weg zum Mond. Die Mission Artemis 2 ist um 0:35 Uhr ins All aufgebrochen.

Artemis 2 gestartet: Vier Astronauten auf dem Weg zum Mond

Historischer Moment für die Raumfahrt: Seit mehr als 50 Jahren sind wieder Menschen auf dem Weg zum Mond. Der Flug ist eine Generalprobe für die angepeilte Mondlandung 2028. 02.04.2026 | 2:38 min

Nach mehr als 50 Jahren hat die Nasa mit der historischen Mission Artemis 2 wieder Astronauten auf den Weg zum Mond gebracht. Die Trägerrakete SLS mit vier Astronauten an Bord der Raumkapsel Orion hob am frühen Mittwochabend gegen 18:35 Uhr Ortszeit (0:35 Uhr MEZ) vom Weltraumbahnhof Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida ab.

Sie erreichte Minuten später wie geplant eine Erdumlaufbahn. Fünf Minuten nach dem Start sah Kommandeur Reid Wiseman das Ziel der Crew:

Wir haben einen wunderschönen Mondaufgang, wir fliegen direkt darauf zu. „ Astronaut Reid Wiseman

Der Weg zum Mond wird auch durch Wettbewerb angetrieben. Dies ginge aber nicht auf Kosten der Sicherheit für die Astronauten, sagte der Physiker und Astronaut Reinhold Ewald. 02.04.2026 | 4:56 min

Nasa kann Probleme rechtzeitig lösen - Start ohne Verzögerung

Der ursprünglich für Februar geplante Start war wegen technischer Probleme mehrfach verschoben worden. Zur Erleichterung der Nasa traten diesmal keine nennenswerten Probleme auf. Die Raumfahrtbehörde musste zuvor einige Probleme lösen, etwa letzte Überprüfungen einer Batterie im Abbruchsystem der Kapsel, konnte jedoch den Start ohne Verzögerung ermöglichen.

Es ist der erste bemannte Einsatz der 98 Meter großen Trägerrakete. Auf ihrem rund zehntägigen Trip soll die Crew den Mond umrunden und neue Erkenntnisse über den Erdtrabanten mitbringen. Zuletzt hatte die Nasa 1972 mit Apollo 17 Astronauten zum Mond geschickt.

Bei "Artemis 2" wollen erstmals seit über 50 Jahren wieder Astronauten den Mond ansteuern. Sie werden mehr als eine Million Kilometer fliegen. Das Video zeigt die Route in 3D. 31.03.2026 | 0:47 min

Wer ist an Bord?

Kommandant der Mission Artemis 2 ist der 50 Jahre alte US-Astronaut Reid Wiseman. Pilot der Orion-Kapsel ist der 49-jährige Victor Glover, der als erster nicht-weißer Mensch für eine Mondmission ausgewählt wurde. Seine Kollegin Christina Koch soll als erste Frau überhaupt zu dem Erdtrabanten fliegen.

Der Kanadier Jeremy Hansen ist der erste Astronaut bei einer Mondmission, der nicht aus den USA stammt. Vor dem Start hatte Hansen gesagt: "Wir fliegen für die gesamte Menschheit."

Besatzung der Artemis II: Jeremy Hansen, Christina Koch, Reid Wiseman und Victor Glover (l/r) Quelle: ddp

Was ist das Besondere an dem Flug?

Die Artemis-2-Crew will bei der Umrundung des Mondes auch dessen Südpol für eine für 2028 anvisierte Mondlandung auskundschaften. Auf der Rückseite des Mondes wird der Kontakt zur Bodenkontrolle für kurze Zeit unterbrochen sein.

Die Crew wird dann weiter von der Erde entfernt sein als die Besatzung der Mondmission Apollo 13, die bislang diesen Rekord hält. Zunächst will die Besatzung aber in der Erdumlaufbahn einige Tests vornehmen, um sicherzugehen, dass auf der 384.000 Kilometer weiten Reise zum Mond alles funktioniert.

Trotz eines "Bilderbuchstarts" der Rakete Richtung Mond, habe es vorab Probleme mit der Kommunikation und der Batterie gegeben, berichtet ZDF-Reporterin Inken Klinge aus Florida. 02.04.2026 | 6:29 min

Welchen Beitrag leistet Deutschland für den Flug der Artemis 2?

Zur Orion-Raumkapsel gehören vier Strahlungsdetektoren des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Außerdem wird das in Bremen gebaute Europäische Servicemodul (ESM) genutzt - mit dem Haupttriebwerk für den Anflug auf den Erdtrabanten, Technologie zur Temperaturregulierung und Stromversorgung sowie Treibstoff-, Sauerstoff- und Wasservorräten.

Auch der Kleinsatellit "Tacheles" des Berliner Start-ups Neurospace fliegt mit, der in der Mondumlaufbahn Daten zur Weltraumstrahlung sammeln soll. "Deutschland ist bei der Rückkehr der Menschheit zum Mond ganz vorne mit dabei", betonte der Generaldirektor der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR, Walther Pelzer.

Um die Astronauten nicht in Gefahr zu bringen, wird die Landung und auch die Erforschung nur sehr langsam erfolgen, sagt Luft und Raumfahrtexpertin Pagels-Kerp. 02.04.2026 | 22:02 min

Was macht die Crew während des Flugs?

Die "Orion"-Kapsel fliegt größtenteils vollautomatisch. Zu Testzwecken werden die Astronauten sie aber immer wieder auch manuell steuern. Zudem müssen sie stets alle Systeme und auch ihre eigene Gesundheit mit Hilfe zahlreicher Tests, Sensoren und Messungen überprüfen. Auch Fotos und Analysen von Erde und Mond gehören zu ihren Aufgaben.

Außerdem müssen sie in der Enge der Kapsel leben und arbeiten. Schlafen sollen sie in an der Wand befestigten Schlafsäcken. Reinigen können sie sich unter anderem mit Feuchttüchern, Flüssigseife, Waschlappen sowie Zahnbürsten und Zahnpasta. Es gibt ein eigenes Klo mit Tür.

Quelle: ZDF, AFP, dpa