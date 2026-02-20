Mission "Artemis 2" : Nasa optimistisch für bemannten Mondflug

Brechen die USA wieder in Richtung Mond auf? Nach einem erfolgreichen Probelauf ist die Nasa optimistisch: Bereits im März könnten vier Astronauten mit der "Artemis 2" starten.

"Artemis 2" - die erste bemannte Mondmission seit mehr als 50 Jahren - könnte Anfang März starten. Die Nasa ist optimistisch: Vier Astronauten sollen auf ihre Reise um den Mond geschickt werden. 20.02.2026 | 0:49 min

Bei einem ersten großen Bodentest für die bemannte Mondmission "Artemis " hatte es noch technische Probleme gegeben. Nach einem zweiten Probelauf hat sich die US-Raumfahrtbehörde Nasa nun optimistischer gezeigt.

Es habe "großen Fortschritt" gegeben, schrieb Nasa-Chef Jared Isaacman auf der Online-Plattform X. Das zweite sogenannte "Wet Dress Rehearsal", bei dem bis auf den eigentlichen Start alle Abläufe getestet werden, sei "ein großer Schritt hin zu Amerikas Rückkehr in die Umgebung des Mondes" gewesen.

"Es war ein sehr guter Tag", sagte auch Nasa-Manager John Honeycutt bei einer Pressekonferenz. "Der Test ist sehr gut gelaufen." Die Reparaturen der vorab aufgetretenen Probleme hätten funktioniert, sagte Nasa-Managerin Lori Glaze. Fast alles sei wie geplant und in der vorhergesehenen Zeit abgelaufen. "Wir haben uns aber auch durch ein paar Probleme hindurchgearbeitet und haben noch einiges an Arbeit vor uns."

"Artemis 2" kann frühestens am 6. März starten

Der frühestmögliche Starttermin für die Mission sei nun auf den 6. März terminiert - dafür müsse allerdings noch einiges an Arbeit geschafft werden und nach Plan laufen. Die Crew solle sich noch am Freitag wieder in Quarantäne begeben. "Die Aufregung nimmt zu, das kann ich spüren."

Ursprünglich war die Nasa von einem Start frühestens am 6. Februar ausgegangen. Über das Jahr verteilt gibt es weitere Startmöglichkeiten.

Worum es bei der Mondmission geht

Mit der "Artemis 2"-Mission sollen erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen. Die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie ihr kanadischer Kollege Jeremy Hansen sollen den Mond bei der etwa zehntägigen Mission umrunden.

Das Artemis-Programm war während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump gestartet worden. Erklärtes Ziel ist eine dauerhafte Präsenz von Menschen auf dem Mond und die Vorbereitung späterer Missionen auf den viel weiter entfernten Mars.

Zuletzt waren US-Astronauten 1972 auf dem Mond gewesen. Bei der ersten Generalprobe auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida Anfang Februar waren Wasserstoff-Lecks aufgetreten. Daraufhin wurden Dichtungen ausgetauscht. Bei einem weiteren kleineren Test funktionierte die Wasserstoff-Befüllung immer noch nicht wie geplant. Daraufhin wurde ein Filtersystem ausgetauscht.