Weltall - Nachrichten und Videos zur Faszination Raumfahrt

Faszination Weltall |

Raumfahrt - ob zu Mars oder Mond: Das Weltall bedeutet Abenteuer. Die Geheimnisse der Astronomie und die Reise durch den Weltraum in ferne Galaxien fesseln die Fantasie. Schwarze Löcher, der Urknall und das Universum beschäftigen nicht nur die Wissenschaft, sondern längst auch die Wirtschaft. Auch für das Militär verschiedener Staaten spielt das Weltall eine wichtige Rolle.