  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Weltall - Nachrichten und Videos zur Faszination Raumfahrt

Faszination Weltall

|
Raumfahrt - ob zu Mars oder Mond: Das Weltall bedeutet Abenteuer. Die Geheimnisse der Astronomie und die Reise durch den Weltraum in ferne Galaxien fesseln die Fantasie. Schwarze Löcher, der Urknall und das Universum beschäftigen nicht nur die Wissenschaft, sondern längst auch die Wirtschaft. Auch für das Militär verschiedener Staaten spielt das Weltall eine wichtige Rolle.

Aktuelle Nachrichten zum Weltall

  1. Eine Ariane-6-Rakete der European Space Agency (ESA)

    Europas Zugang zum Weltall:Warum eigene Raketen für Deutschland so wichtig sind

    von Frank Bethmann
    mit Video0:57
  2. Schaltgespräch mit Astronaut Matthias Maurer

    Nachrichten | heute journal:"Das Rennen ist noch nicht entschieden"

    Video6:49
  3. Gwynne Shotwell (M.) feiert mit Mitarbeitern am Times Square den Börsengang von SpaceX. Die Aktie des Raumfahrtunternehmens startete an der Nasdaq unter dem Kürzel SPCX.

    Aktie startet mit elf Prozent Kursplus:Elon Musks SpaceX feiert größten Börsengang der Geschichte

    mit Video1:41
  4. Der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer während der Ministerratstagung der European Space Agency (ESA) in Bremen. (Archiv)
    Interview

    Musk-Firma feiert Rekord-Börsengang:Astronaut Maurer erklärt das "Erfolgsrezept" von SpaceX

    mit Video6:49
  5. NASA Besatzung, Artemis-III-Mondprogramm

    Italiener Parmitano fliegt 2027 mit:"Artemis 3": Crew steht - kein Deutscher an Bord

    mit Video0:37
  6. Auf dem bild sihet man zwei Kosmonauten, die ein Leck an der ISS überprüfen. Im Hintergrund sieht man einen Teil der Erde.

    Internationale Raumstation:Lecks: Astronauten verlassen zeitweise ISS

    Video0:32
  7. Chris Williams und Jessica Meir, beide Nasa-Astronauten, arbeiten bei einem Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS (Standbild aus einem Live-Stream der Nasa) am 18.03.2026.

    Lecks und Risse an Raumstation:Darum müssen die ISS-Astronauten zeitweise umziehen

    mit Video0:32
  8. Eine Blue Origin New Glenn Rakete explodiert während eines Tests. Aufgneommen am 28.05.2026, USA, Cape Canaveral

    Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos:Blue-Origin-Rakete explodiert bei Test - großer Feuerball

    mit Video0:17
  9. China schickt neue Besatzung zur Raumstation "Tiangong"

    Neue Crew an Bord von Tiangong:Chinesischer Raumfahrer bleibt erstmals ein Jahr im All

    mit Video0:18
  10. Eine Trägerrakete vom Typ Langer Marsch-2F mit dem Raumschiff Shenzhou-23 und einer dreiköpfigen Astronautenbesatzung an Bord startete am 24. Mai 2026 vom Satellitenstartzentrum Jiuquan in der Wüste Gobi im Nordwesten Chinas.

    Chinas Raumfahrtprogramm:Chinesische Astronauten erreichen Raumstation

    Video0:18
  11. Die Riesenrakete Starship des Weltraumunternehmens SpaceX startet vom vom Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Texas.

    Trotz Triebwerkausfällen:Musks Starship absolviert zwölften Testflug

    mit Video0:21
  12. Symbolbild: SpaceX-Logo und Starship auf dem Smartphone-Bildschirm.

    Trotz Milliardenverlusten:SpaceX kündigt Mega-Börsengang an

    mit Video0:21
  13. Die europäische Vega-C-Rakete startet mit dem SMILE-Satelliten vom Raumfahrtzentrum Kourou in Französisch-Guayana.

    Erforschung des Weltraumwetters:Neuer ESA-Satellit "Smile" gestartet

    Video0:21
  14. Die europäische Trägerrakete Vega-C – betrieben von Avio und den Satelliten SMILE (Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) auf ihrem Erstflug

    "Smile" auf dem Weg ins All:Esa-Mission zur Erforschung von Sonnenwinden gestartet

    mit Video2:47
  15. Ein sogenanntes supermassereiches Schwarzes Loch

    Steter Hunger nach neuen Sternen:Schwarze Löcher sind die Allesfresser des Universums

    von Andreas Singler
    mit Video44:36
  16. Dieses vom US-Verteidigungsministerium am 8. Mai 2026 veröffentlichte Bildmaterial zeigt – nach Angaben des Verteidigungsministeriums und des FBI – ein Infrarot-Standbild, das von einem US-Militärsystem stammt und ein oder mehrere unidentifizierte Objekte über dem Westen der Vereinigten Staaten im September 2025 zeigt.

    Trump: "Was zum Teufel ist hier los?":Weißes Haus veröffentlicht mutmaßliche Ufo-Akten

    mit Video0:47

Doku-Serie: Faszination Weltall

Computeranimation der Oberfläche eines erdähnlichen Planeten aus dem Weltall gesehen. Im Hintergrund ein Stern

Sonne, Milchstraße - und Schwarze Löcher

Wissen rund ums Weltall

  1. Ein sogenanntes supermassereiches Schwarzes Loch

    Steter Hunger nach neuen Sternen:Schwarze Löcher sind die Allesfresser des Universums

    von Andreas Singler
    mit Video44:36
  2. Explosion eines Sterns bei einer Supernova

    Aus sterbenden Sternen werden neue:Supernovae: Wenn im Weltall der Treibstoff knapp wird

    von Andreas Singler
    mit Video43:34
  3. Ein großes futuristisches Raumschiff gleitet vor einem Exoplaneten.

    Existiert Leben auf Exoplaneten?:Auf der Suche nach einer zweiten Erde

    von Andreas Singler
    mit Video42:54
  4. Computeranimiertes Bild eines eiförmigen Himmelskörpers im All, der zum größten Teil dunkel ist, nur ein kleines Stück an der Seite ist erhellt.

    Haumea - rotierendes Ei im Kuipergürtel:Wie ein seltsamer Zwergplanet der Schwerkraft trotzt

    von Andreas Singler
    mit Video44:17

Wettrüsten im Weltall

  1. In einer Fertigungshalle wird an einer Rakete gearbeitet

    Aufrüsten im All:Kampf im Weltall

    Video43:54
  2. Digital bearbeitete Illustration eines raketenartigen Militärflugkörpers mit der Aufschrift ‚U.S. Army‘ über der nächtlichen Erde, mit leuchtenden Städten, Sternenhimmel und grafischem Raster-Overlay im Hintergrund

    Provokationen im Weltraum:Krieg ohne Grenzen

    von Kosei Takasaki
    Video18:38
  3. In einer Fertigungshalle wird an einer Rakete gearbeitet

    Militarisierung im Orbit:Bundeswehr: Krieg im All "im Bereich des Möglichen"

    von Bernd Weisener
    mit Video43:54

Tech-Milliardäre und private Raumfahrt

  1. Digital bearbeitete Bildmontage der SpaceX Falcon-9-Rakete beim Start von Rampe 39A des Kennedy Space Centers in Cape Canaveral, Florida mit einer im Vordergrund montierten großen Steinbüste von Tech-Milliardär Elon Musk mit US-Flaggen-Schal sowie Sternenhimmel und grafisches Raster-Overlay im Hintergrund

    Politik | frontal:Zwischen Vision und Wahnsinn

    von Kosei Takasaki
    Video19:00
  2. Graffiti mit einem Gesicht von Elon Musk, darüber steht "Occupy Mars".

    Macht im Weltraum:Private Weltmacht: Musks Griff nach dem All

    von Kosei Takasaki
    mit Video19:00
  3. Auf dem Bild ist der Booster der Rakete Starship zu sehen.
    Interview

    SpaceX und Starlink:Europa enorm abhängig von Musk - auch im All

  4. Erstflug der Ariane 6

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Immer mehr private Firmen im Weltraum

    von Sylvia Bleßmann
    Video1:46

Wettlauf zum Mond

  1. heute journal - der Podcast mit Helene Reiner und Christian Sievers

    heute journal - der Podcast:Auf zum Mond! Wer hat die Macht im Weltall?

    Video39:19
  2. amerikanische nationalflagge weht vor dem mond

    Experten zu Atomreaktor-Plänen:USA gegen China - ein neuer Wettlauf zum Mond

    mit Video23:23
  3. Chinas Sonde auf dem Mond

    Nano-Reportage:Was will China auf dem Mond?

    Video28:05

Die Internationale Raumstation

ISS - Aufnahme der Weltraumstation

ISS: Die wertvollste Maschine der Menschheit

Die ISS in 3D: Entdecken Sie die Raumstation

Die ESA und die europäische Raumfahrt

  1. Erstflug der Ariane 6 die vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana am 09.07.2024 erstmals startet.

    Europäische Weltraumorganisation:Wie die Zeitenwende im All die Esa verändert

    von Susanne Biedenkopf
    mit Video2:38
  2. Die Space Tech Expo, Europas größte Fachmesse für Raumfahrttechnik und -technologie, sowie die Ministerratskonferenz der Europäischen Weltraumorganisation (ESA).

    Zwischen Kooperation und Konkurrenz:Wie Europas Raumfahrt von den USA unabhängiger werden kann

    von Paul Manger
    mit Video2:58
  3. Digital bearbeitete Illustration eines Modells der ESA-Rakete Ariane 6, die in den Weltraum zeigt, umgeben von den Sternen der EU-Flagge im Orbit bei Nacht, mit Sternenhimmel und grafischem Raster-Overlay im Hintergrund

    Dokumentation:Europa, wir haben ein Problem

    von Kosei Takasaki
    Video18:20
  4. Frankreich, Kourou: Eine europäischen Vega C Rakete startet um etwa 22.20 Uhr deutscher Zeit vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana
    Interview

    Ministerin will Esa stärken:Bär: Müssen Raumfahrt ernster nehmen

    mit Video5:24

Doku-Reihe: Bausteine des Universums

Computergrafik. Der Planet Erde ist in der Nähe der Sonne zu sehen.

Das Universum: Eine Reise durch Zeit und Raum

Beruf: Astronaut

  1. USA, Houston: Die Besatzung der "Artemis II", Jeremy Hansen (l-r), Reid Wiseman, Christina Koch und Victor Glover, versammelt sich während einer Veranstaltung zur Rückkehr der Besatzung auf dem Ellington Field.

    Pressekonferenz der "Artemis 2"-Crew:Astronautin Koch: Erde wirkt wie "Rettungsboot im Universum"

    mit Video1:23
  2. Eine Wolke aus gasförmiger Materie

    Kosmische Strahlung als Gefahr im All:Wenn vor allem Astronauten gefährlich leben

    von Andreas Singler
    mit Video43:37
  3. Mehrere Menschen in Einteilern in einer Höhle

    Im Dschungel und in der Höhle:So trainieren Chinas Astronauten fürs Weltall

    Video2:20
  4. Nordrhein-Westfalen, Köln: Zwei Astronauten simulieren eine Trainingseinheit in der neuen Luna-Halle im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten im Europäischen Astronautenzentrum (EAC) der ESA.

    Mond-Trainingszentrum "Luna":Köln als "Nabel zum Weltraum in Europa"

Vor einem halben Jahrhundert: Die Mondlandung

Drotschmann und die Mondlandung

Die Mondlandung

Reise zu Mond und Mars: Mission Artemis in 3D
Der Mond – unser magischer Trabant

Reise durch das Sonnensystem

  1. Computeranimiertes Bild einer breiten Schlucht in eisiger Landschaft, im Hintergrund ein großer Himmelskörper, dessen Oberfläche mit verschiedenfarbigen Streifen bedeckt ist.

    Doku-Serie:Eine Reise durch das Sonnensystem

  2. In der Dunkelheit ist eine raue Landschaft in einer bergigen Umgebung zu sehen. Im Hintergrund sind Sterne am Himmel.

    Planet:Merkur - Sonderling des Sonnensystems

    Video43:21
  3. Grafik: Suzanna Randall mit Zeitung

    Lesch & Co:Leben auf der Venus?

    Video15:15
  4. "Die Erde - Unruhiger Planet - Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme": Rauchwolken über einem aktiven Vulkan in Ecuador.

    Tsunamis, Vulkane, Wetterextreme:Die Erde - ein unruhiger Planet

    Video44:44
  5. Zwei Personen in silbernen Raumanzügen nehmen Bodenproben in einer Wüste im Oman. Es handelt sich um eine Marssimulation.

    Doku mit Alexander Gerst:Der Mars - eine rätselhafte Wüstenwelt

    Video43:39
  6. Professor Harald Lesch

    Lesch & Co:Könnte Jupiter zum Stern werden?

    Video6:03
  7. Harald Lesch mit einem riesigen Radiergummi neben Saturnringen

    Lesch & Co:Saturns Ringe verschwinden

    Video18:37
  8. Uranus Mond S/2025 U1

    Rund zehn Kilometer groß:Nasa-Wissenschaftler finden neuen Uranus-Mond

Gefahr aus dem All

Animation: Ein riesiger Meteor rast auf die Erde zu.

Asteroid - Der Dino-Killer aus dem All

Gefährlicher Weltraumschrott
Wie gefährlich ist der Kosmos für die Erde?

Das Weltall und die Zeit

  1. Suzanna Randall in drei Zeitsprüngen

    Doku | Terra X:Quantenradierer: Sprung durch die Zeit

    Video14:31
  2. Grafik: Professor Harald Lesch mit Taschenuhr

    Doku | Terra X:Sind Zeitreisen physikalisch möglich?

    Video7:26
  3. Harald Lesch

    Doku | Terra X:Entdeckung der Zeit

    Video43:57
  4. Grafik: Harald Lesch balanciert zwei Universen

    Doku | Terra X:Gibt es Paralleluniversen?

    Video9:03

Ist das Universum unendlich?

Ein Mensch leuchtet mit einer Taschenlampe in den Sternenhimmel.

Ist das Universum unendlich?

Der neue Blick aufs alte Universum

  1. Harald Lesch im Studio

    Wissen | Frag den Lesch:Die Erde aus der Sicht von Außerirdischen

    Video15:18
  2. Panspermie - kommt das Leben aus dem All?

    Doku | Terra X:Panspermie – kommt das Leben aus dem All?

    Video8:36
  3. Professor Harald Lesch schaut in die Kamera. Neben ihm sieht man grafisch dargestellt den Sendetitel sowie die Originalaufnahme eines unidentifizierten Flugobjekts.

    Doku | ZDFzeit:UFOs – Die Fakten mit Harald Lesch

    Video43:41