Weltall - Nachrichten und Videos zur Faszination Raumfahrt

Faszination Weltall
|
Raumfahrt - ob zu Mars oder Mond: Das Weltall bedeutet Abenteuer. Die Geheimnisse der Astronomie und die Reise durch den Weltraum in ferne Galaxien fesseln die Fantasie. Schwarze Löcher, der Urknall und das Universum beschäftigen nicht nur die Wissenschaft, sondern längst auch die Wirtschaft. Auch für das Militär verschiedener Staaten spielt das Weltall eine wichtige Rolle.
Aktuelle Nachrichten zum Weltall
Europas Zugang zum Weltall:Warum eigene Raketen für Deutschland so wichtig sindvon Frank Bethmannmit Video0:57
Nachrichten | heute journal:"Das Rennen ist noch nicht entschieden"Video6:49
Aktie startet mit elf Prozent Kursplus:Elon Musks SpaceX feiert größten Börsengang der Geschichtemit Video1:41
- Interview
Musk-Firma feiert Rekord-Börsengang:Astronaut Maurer erklärt das "Erfolgsrezept" von SpaceXmit Video6:49
Italiener Parmitano fliegt 2027 mit:"Artemis 3": Crew steht - kein Deutscher an Bordmit Video0:37
Internationale Raumstation:Lecks: Astronauten verlassen zeitweise ISSVideo0:32
Lecks und Risse an Raumstation:Darum müssen die ISS-Astronauten zeitweise umziehenmit Video0:32
Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos:Blue-Origin-Rakete explodiert bei Test - großer Feuerballmit Video0:17
Neue Crew an Bord von Tiangong:Chinesischer Raumfahrer bleibt erstmals ein Jahr im Allmit Video0:18
Chinas Raumfahrtprogramm:Chinesische Astronauten erreichen RaumstationVideo0:18
Trotz Triebwerkausfällen:Musks Starship absolviert zwölften Testflugmit Video0:21
Trotz Milliardenverlusten:SpaceX kündigt Mega-Börsengang anmit Video0:21
Erforschung des Weltraumwetters:Neuer ESA-Satellit "Smile" gestartetVideo0:21
"Smile" auf dem Weg ins All:Esa-Mission zur Erforschung von Sonnenwinden gestartetmit Video2:47
Steter Hunger nach neuen Sternen:Schwarze Löcher sind die Allesfresser des Universumsvon Andreas Singlermit Video44:36
Trump: "Was zum Teufel ist hier los?":Weißes Haus veröffentlicht mutmaßliche Ufo-Aktenmit Video0:47
Doku-Serie: Faszination Weltall
Wissen rund ums Weltall
Steter Hunger nach neuen Sternen:Schwarze Löcher sind die Allesfresser des Universumsvon Andreas Singlermit Video44:36
Aus sterbenden Sternen werden neue:Supernovae: Wenn im Weltall der Treibstoff knapp wirdvon Andreas Singlermit Video43:34
Existiert Leben auf Exoplaneten?:Auf der Suche nach einer zweiten Erdevon Andreas Singlermit Video42:54
Haumea - rotierendes Ei im Kuipergürtel:Wie ein seltsamer Zwergplanet der Schwerkraft trotztvon Andreas Singlermit Video44:17
Wettrüsten im Weltall
Aufrüsten im All:Kampf im WeltallVideo43:54
Provokationen im Weltraum:Krieg ohne Grenzenvon Kosei TakasakiVideo18:38
Militarisierung im Orbit:Bundeswehr: Krieg im All "im Bereich des Möglichen"von Bernd Weisenermit Video43:54
Tech-Milliardäre und private Raumfahrt
Politik | frontal:Zwischen Vision und Wahnsinnvon Kosei TakasakiVideo19:00
Macht im Weltraum:Private Weltmacht: Musks Griff nach dem Allvon Kosei Takasakimit Video19:00
- Interview
SpaceX und Starlink:Europa enorm abhängig von Musk - auch im All
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Immer mehr private Firmen im Weltraumvon Sylvia BleßmannVideo1:46
Wettlauf zum Mond
heute journal - der Podcast:Auf zum Mond! Wer hat die Macht im Weltall?Video39:19
Experten zu Atomreaktor-Plänen:USA gegen China - ein neuer Wettlauf zum Mondmit Video23:23
Nano-Reportage:Was will China auf dem Mond?Video28:05
Die Internationale Raumstation
Die ESA und die europäische Raumfahrt
Europäische Weltraumorganisation:Wie die Zeitenwende im All die Esa verändertvon Susanne Biedenkopfmit Video2:38
Zwischen Kooperation und Konkurrenz:Wie Europas Raumfahrt von den USA unabhängiger werden kannvon Paul Mangermit Video2:58
Dokumentation:Europa, wir haben ein Problemvon Kosei TakasakiVideo18:20
- Interview
Ministerin will Esa stärken:Bär: Müssen Raumfahrt ernster nehmenmit Video5:24
Doku-Reihe: Bausteine des Universums
Beruf: Astronaut
Pressekonferenz der "Artemis 2"-Crew:Astronautin Koch: Erde wirkt wie "Rettungsboot im Universum"mit Video1:23
Kosmische Strahlung als Gefahr im All:Wenn vor allem Astronauten gefährlich lebenvon Andreas Singlermit Video43:37
Im Dschungel und in der Höhle:So trainieren Chinas Astronauten fürs WeltallVideo2:20
Mond-Trainingszentrum "Luna":Köln als "Nabel zum Weltraum in Europa"
Vor einem halben Jahrhundert: Die Mondlandung
Reise durch das Sonnensystem
Doku-Serie:Eine Reise durch das Sonnensystem
Planet:Merkur - Sonderling des SonnensystemsVideo43:21
Lesch & Co:Leben auf der Venus?Video15:15
Tsunamis, Vulkane, Wetterextreme:Die Erde - ein unruhiger PlanetVideo44:44
Doku mit Alexander Gerst:Der Mars - eine rätselhafte WüstenweltVideo43:39
Lesch & Co:Könnte Jupiter zum Stern werden?Video6:03
Lesch & Co:Saturns Ringe verschwindenVideo18:37
Rund zehn Kilometer groß:Nasa-Wissenschaftler finden neuen Uranus-Mond
Gefahr aus dem All
Das Weltall und die Zeit
Doku | Terra X:Quantenradierer: Sprung durch die ZeitVideo14:31
Doku | Terra X:Sind Zeitreisen physikalisch möglich?Video7:26
Doku | Terra X:Entdeckung der ZeitVideo43:57
Doku | Terra X:Gibt es Paralleluniversen?Video9:03
Ist das Universum unendlich?
Der neue Blick aufs alte Universum
Wissen | Frag den Lesch:Die Erde aus der Sicht von AußerirdischenVideo15:18
Doku | Terra X:Panspermie – kommt das Leben aus dem All?Video8:36
Doku | ZDFzeit:UFOs – Die Fakten mit Harald LeschVideo43:41