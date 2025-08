Atomreaktor-Pläne: USA gegen China - neuer Wettlauf um den Mond

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa plant einem Medienbericht zufolge den Bau eines Atomreaktors auf dem Mond, um die nötige Energie für zukünftige Mondbasen bereitzustellen. Dazu will die Nasa innerhalb von 60 Tagen konkrete Vorschläge aus der Industrie einholen, wie die Nachrichtenseite "Politico" berichtet, der interne Dokumente vorliegen. Der Atomreaktor soll bereits bis zum Jahr 2030 in Betrieb gehen.

Im Interview mit ZDFheute erläutern Raumfahrtexperte Volker Schmid vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt und Politikwissenschaftlerin Dr. Antje Nötzold von der Universität der Bundeswehr in München die Hintergründe des Vorhabens, den Wettbewerb mit China und erklären, was es mit den sogenannten "Ausschlusszonen" auf sich hat.

Warum will man einen Atomreaktor auf der Mondoberfläche bauen?

Wolle man eine Station oder längerfristige Experimente auf dem Mond betreiben, brauche man eine größere Menge Energie und da seien "nukleare Reaktoren von der Energiedichte her am besten geeignet", so der Experte. Ähnliche Reaktoren seien bereits in U-Booten verbaut.