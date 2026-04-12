"Artemis 2"-Astronauten: Erde wirkt wie "Rettungsboot" im All

Sie umrundeteten als erste Menschen seit 50 Jahren den Mond: Die Artemis 2-Crew feiert ihre Rückkehr auf die Erde - und zeigt sich nachdenklich bei ihren Berichten aus dem All.

Die "Artemis 2"-Crew ist am Samstag von Hunderten Menschen empfangen worden. Astronautin Koch verglich die Erde mit einem Rettungsboot im Universum. 12.04.2026 | 1:23 min

Nach ihrer Rückkehr zur Erde haben die Astronauten der Mondmission "Artemis 2" die Menschheit zum Zusammenhalt aufgerufen. Die US-Astronautin Christina Koch sagte am Samstag bei einer Pressekonferenz im texanischen Houston, beim Blick aus der Raumkapsel im All sei ihr nicht nur die Erde aufgefallen, sondern "all das Schwarze um sie herum". Die Erde habe wie ein "Rettungsboot im Universum" gewirkt.

Eines weiß ich: Planet Erde - ihr seid eine Crew. „ US-Astronautin Christina Koch

US-Astronaut Wiseman: "Eine besondere Sache, ein Mensch zu sein"

"Es war nicht einfach, mehr als 200.000 Meilen von zu Hause entfernt zu sein", sagte US-Astronaut Reid Wiseman.

Vor dem Start fühlt es sich an wie der größte Traum der Erde, aber wenn man da draußen ist, will man einfach nur wieder zurück zu Familie und Freunden. Es ist eine besondere Sache, ein Mensch zu sein, und es ist eine besondere Sache, auf dem Planeten Erde zu sein. „ US-Astronaut Reid Wiseman

Der kanadische Astronaut Jeremy Hansen rief die Bewunderer von "Artemis 2" auf, sich selbst in der Mission wiederzuerkennen. "Wir sind ein Spiegel, der euch reflektiert", sagte Hansen. "Und wenn euch gefällt, was ihr seht, dann schaut ein bisschen tiefer. Das seid ihr."

Ein historischer Flug zum Mond: Die Artemis-2-Crew blickt auf eine außergewöhnliche Mission zurück. Nie waren Menschen weiter von der Erde entfernt. 10.04.2026 | 2:36 min

Weiter von der Erde entfernt als je zuvor

Die vier Astronauten von Artemis 2 - Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen - waren am Freitag nach ihrer Mond-Umrundung zur Erde zurückgekehrt. Ihre Orion-Raumkapsel landete nach der rund zehntägigen Mission planmäßig und ohne Zwischenfälle im Pazifischen Ozean vor der kalifornischen Küste.

Nach ihrem Flug um den Mond sind die Artemis-Astronauten mit ihrer Kapsel sicher im Pazifik gelandet. Ihre Orion-Raumkapsel wurde bei der Landung von Fallschirmen abgebremst. 11.04.2026 | 2:27 min

Bei ihrer Mond-Umrundung hatten die Astronauten sich weiter von der Erde entfernt als je ein Mensch zuvor und mit 406.771 Kilometern Entfernung einen neuen Rekord aufgestellt. Nasa-Chef Jared Isaacman sagte am Samstag, Artemis 2 werde auf ewig in Erinnerung bleiben.

Es war der Augenblick, an dem wir alle den Mond wiedergesehen haben, wo aus Kindheitsträumen Missionen wurden. „ Nasa-Chef Jared Isaacman

"Ihr habt der Welt geholfen, wieder zu glauben zu beginnen, und das wird niemand jemals vergessen", sagte Isaacman.

Eine neue Ära im Weltraum habe begonnen, sagt Esa-Astronaut Maurer bei ZDFheute live. Der Mond solle zur Forschungsplattform werden. Sein Kollege Gerst nennt Artemis 2 eine "Bilderbuchmission". 11.04.2026 | 16:48 min

Mission zur Vorbereitung für Mondlandung

Artemis 2 diente als Vorbereitung für eine künftige Mondlandung. Die Nasa strebt für das Jahr 2028 in der Raumfahrt erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder eine bemannte Landung auf dem Erdtrabanten an. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 mit Apollo 17 auf dem Mond gelandet.

"Artemis 2" erfolgreich beendet : Maurer und Gerst hoffen auf eigene Mondmission Nach der Rückkehr der "Artemis 2"- Crew sprechen die Astronauten Matthias Maurer und Alexander Gerst von einer neuen Ära der Raumfahrt. Beide hoffen, selbst zum Mond zu fliegen. von Katia Rathsfeld mit Video 16:48