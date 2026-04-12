"Artemis 2"-Astronauten: Erde wirkt wie "Rettungsboot" im All

Pressekonferenz der "Artemis 2"-Crew:Astronautin Koch: Erde wirkt wie "Rettungsboot im Universum"
Sie umrundeteten als erste Menschen seit 50 Jahren den Mond: Die Artemis 2-Crew feiert ihre Rückkehr auf die Erde - und zeigt sich nachdenklich bei ihren Berichten aus dem All.
Nach ihrer Rückkehr zur Erde haben die Astronauten der Mondmission "Artemis 2" die Menschheit zum Zusammenhalt aufgerufen. Die US-Astronautin Christina Koch sagte am Samstag bei einer Pressekonferenz im texanischen Houston, beim Blick aus der Raumkapsel im All sei ihr nicht nur die Erde aufgefallen, sondern "all das Schwarze um sie herum". Die Erde habe wie ein "Rettungsboot im Universum" gewirkt.
US-Astronaut Wiseman: "Eine besondere Sache, ein Mensch zu sein"
"Es war nicht einfach, mehr als 200.000 Meilen von zu Hause entfernt zu sein", sagte US-Astronaut Reid Wiseman.
Der kanadische Astronaut Jeremy Hansen rief die Bewunderer von "Artemis 2" auf, sich selbst in der Mission wiederzuerkennen. "Wir sind ein Spiegel, der euch reflektiert", sagte Hansen. "Und wenn euch gefällt, was ihr seht, dann schaut ein bisschen tiefer. Das seid ihr."
Weiter von der Erde entfernt als je zuvor
Die vier Astronauten von Artemis 2 - Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen - waren am Freitag nach ihrer Mond-Umrundung zur Erde zurückgekehrt. Ihre Orion-Raumkapsel landete nach der rund zehntägigen Mission planmäßig und ohne Zwischenfälle im Pazifischen Ozean vor der kalifornischen Küste.
Bei ihrer Mond-Umrundung hatten die Astronauten sich weiter von der Erde entfernt als je ein Mensch zuvor und mit 406.771 Kilometern Entfernung einen neuen Rekord aufgestellt. Nasa-Chef Jared Isaacman sagte am Samstag, Artemis 2 werde auf ewig in Erinnerung bleiben.
"Ihr habt der Welt geholfen, wieder zu glauben zu beginnen, und das wird niemand jemals vergessen", sagte Isaacman.
Mission zur Vorbereitung für Mondlandung
Artemis 2 diente als Vorbereitung für eine künftige Mondlandung. Die Nasa strebt für das Jahr 2028 in der Raumfahrt erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder eine bemannte Landung auf dem Erdtrabanten an. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 mit Apollo 17 auf dem Mond gelandet.
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