Matthias Maurer und Alexander Gerst hoffen auf eigene Mondmission

"Artemis 2" erfolgreich beendet:Maurer und Gerst hoffen auf eigene Mondmission
von Katia Rathsfeld
Nach der Rückkehr der "Artemis 2"- Crew sprechen die Astronauten Matthias Maurer und Alexander Gerst von einer neuen Ära der Raumfahrt. Beide hoffen, selbst zum Mond zu fliegen.
Der deutsche Astronaut Matthias Maurer hat nach der Rückkehr der Astronauten der "Artemis 2"-Mondmission zur Erde von einem neuen Zeitalter der Raumfahrt gesprochen. Im Interview mit ZDFheute live betonte er, dass die Mission eine "historische Reise" gewesen sei.
Menschen seien zum ersten Mal seit 1972 dem Mond sehr nahegekommen, wenn auch nicht gelandet. "Aber das ist eine Mission, bei der wir jetzt die Weichen stellen für die nächsten Jahre und auch Jahrzehnte."
Maurer: Station auf dem Mond geplant
Vielmehr gehe es darum, eine Mondbasis aufzubauen und den Mond zu erkunden, ihn "sozusagen zu einem neuen Kontinent" und Forschungsplattform zu machen. Vom Mond aus könne man sehr viel besser das Weltall beobachten und Signale empfangen, betonte Maurer im ZDF.
Bei den kommenden Missionen soll es laut Maurer mit der Mondlandung soweit sein. Ab "Artemis 5" seien weitere Schritte wie ein Mondauto denkbar. Ziel sei es auch, Gestein als "Schatz" zurück auf die Erde zu bringen.
Zu den Personen
Wie in einem Wohnmobil könne man dann darin leben, auch ohne Raumanzug. Von dort aus könne man dann tagsüber herumfahren, aussteigen und zur Station zurückkehren.
Astronauten haben strammes Programm nach Rückkehr
Im Doppel-Interview mit Maurer erzählte der deutsche Astronaut Alexander Gerst, was für seine zurückgekehrten Kollegen nach der Rückkehr nun ansteht. Denn ausruhen können sie sich dem erfahrenen Raumfahrer zufolge erstmal nicht. Zuerst würden sie von Fliegerärzten untersucht, dann seien wissenschaftliche Versuche geplant. "Also das heißt, da bleibt natürlich viel zu tun."
Erstmals hatten 1969 Menschen den Mond betreten. Eines der berühmtesten Bilder der Mondlandung zeigt Astronaut Buzz Aldrin neben einer US-Flagge.
Es gehe den Astronauten aber sehr gut, berichtete Gerst. Crewmitglied Reid Wiseman habe ihm geschrieben und berichtet, dass er sehr froh sei, dass alles gut gelaufen ist.
Die vier "Artemis 2"-Astronauten an Bord der "Orion"-Kapsel - die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und der Kanadier Jeremy Hansen - waren am Samstag plangemäß im Pazifik nahe San Diego gelandet. Sie waren die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes.
Gerst und Maurer halten sich für Mission bereit
Zur eigenen möglichen Teilnahme an einer "Artemis"-Mission sagte Gerst: "Es ist jetzt immer noch nicht genau klar, wann zum Beispiel der nächste Europäer, die nächste Europäerin mitfliegen wird. Das wird jetzt in den nächsten Monaten geklärt."
Das Interview führte Christian Hoch in ZDFheute live.
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