"Artemis 2": Bilder vom "Erduntergang" hinter dem Mond

Die Nasa hat spektakuläre Bilder der Mondmission "Artemis 2" veröffentlicht. Ein Anblick, "den nur wenige in der Geschichte der Menschheit je gesehen haben", so das Weiße Haus.

Bei der erfolgreichen Umrundung des Mondes konnten die Astronauten der „Artemis 2“ zuvor unbekannte Ansichten des Himmelskörpers betrachten. Nun fliegen sie zurück zur Erde. 07.04.2026 | 1:05 min

Den Astronauten der Mondmission "Artemis 2" ist eine Aufnahme der Erde aus bisher noch nie gesehener Perspektive geglückt. Die Nasa veröffentlichte am Dienstag im Onlinedienst X ein Foto der Erde, die hinter dem Mondhorizont versinkt.

Bilder der Mondmission "Artemis 2" Quelle: AP

Das Bild des "Erduntergangs" erinnere "an das ikonische Erdaufgangs-Foto", das der US-Astronaut Bill Anders vor mehr als 57 Jahren geschossen habe, erklärte die Nasa. Anders gehörte zur Besatzung der Mission Apollo 8, die im Dezember 1968 erstmals den Mond umrundet hatte.

Weißes Haus veröffentlicht Foto totaler Sonnenfinsternis

Das Weiße Haus veröffentlichte auf X zudem das Foto einer totalen Sonnenfinsternis, die die Artemis-Astronauten beobachten konnten. Dabei schob sich der Mond vollständig vor die Sonne. Dies sei "ein Anblick, den nur wenige in der Geschichte der Menschheit je gesehen haben", erklärte das Weiße Haus.

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Die Nasa machte unter dem Titel "Sicherheit geht vor" dazu ein Foto der vier Astronauten mit Spezialbrillen publik. Die Besatzung trug sie, um Netzhautschäden beim Blick Richtung Sonne zu vermeiden. Das Besatzungsmitglied Victor Glover hatte den Anblick der Sonnenfinsternis "überwältigend" genannt.

Bis auf 6.500 Kilometer nähern sich die Astronauten dem Mond – so nah wie nie während der Mission. Sie beobachten den Erdtrabanten stundenlang, auch die bislang ungesehene Rückseite. 07.04.2026 | 2:04 min

406.778 Kilometer Entfernung zur Erde

An Bord der Orion-Kapsel sind daneben die US-Astronauten Christina Koch und Kommandeur Reid Wiseman sowie der Kanadier Jeremy Hansen. Die Raumfahrer befinden sich derzeit auf dem Rückweg zur Erde.

Die Astronauten der Artemis 2 haben gut die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Morgen soll die Orion-Kapsel den Mond erreichen, bereits jetzt bietet sich der Crew ein spektakulärer Blick. 05.04.2026 | 1:37 min

Sie hatten am Montag mit 406.778 Kilometern Entfernung zur Erde einen neuen Rekord aufgestellt. Sie umrundeten den Mond, bevor die Orion-Kapsel auf die Rückkehrbahn einschwenkte.

Die Artemis-II ist gestartet: Flugzeugpassagiere beobachteten den Raketenstart aus der Luft. 03.04.2026 | 0:28 min

Die vier Astronauten waren am Mittwoch (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida zu ihrer historischen Reise gestartet. "Artemis 2" ist die erste bemannte Mission in Richtung Mond seit mehr als 50 Jahren. Eine Landung auf dem Erdtrabanten strebt die Nasa erst im Jahr 2028 an.

Quelle: AFP