"Artemis 2"-Crew ist Mond näher als Erde und schickt Fotos

"Artemis 2" schickt Fotos aus dem All:Astronauten näher an Mond als an Erde: "Ihr seht toll aus"
Die "Orion"-Kapsel hat mehr als die halbe Strecke zum Mond zurückgelegt - und die Astronauten schicken beeindruckende Aufnahmen der Erde zurück.
Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission sind dem Mond mittlerweile näher als der Erde. "Die 'Artemis 2'-Mission hat mehr als die Hälfte der Strecke zum Mond zurückgelegt", teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa in der Nacht zum Samstag mit - und veröffentlichte die ersten Fotos, die die Astronauten aus dem Weltall von der Erde aufgenommen haben.
Nasa-Astronaut Victor Glover sagte aus der "Orion"-Kapsel zu den Bildern, auf denen unser Planet als blauer Ball mit weißen Schlieren vor schwarzem Hintergrund zu sehen ist:
Das erste Foto wurde von Kommandant Reid Wiseman geschossen. Es zeigt einen gekrümmten Ausschnitt der Erde in einem der Fenster der Kapsel.
Auf dem zweiten Foto mit dem Titel "Hello, World" ist der gesamte Globus zu sehen, dessen Ozeane von wirbelnden weißen Wolkenfäden bedeckt sind. Nach Nasa-Angaben ist sogar ein grünes Polarlicht zu sehen.
"Artemis 2" soll am Montag den Mond erreichen
"Es ist großartig, sich vorzustellen, dass - mit Ausnahme unserer vier Freunde - wir alle auf diesem Bild vertreten sind", sagte Lakiesha Hawkins, eine Leiterin im Bereich Explorationssysteme bei Nasa. Sie ergänzte, dass die Mission gut verlaufe. Die Astronauten sollen den Mond am Montag erreichen.
Wiseman, die US-Astronautin Christina Koch, ihr amerikanischer Kollege Victor Glover sowie der Kanadier Jeremy Hansen waren am Mittwoch (Ortszeit) erfolgreich vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida mit der "Orion"-Kapsel gestartet.
Einen Tag lang blieb die Besatzung in der Erdumlaufbahn, um vor dem Weiterflug zum Mond die lebenserhaltenden Systeme des Raumschiffs zu testen. Die Crew zündete dann am Donnerstagabend das Haupttriebwerk von "Orion", das sie auf ihren Kurs Richtung Mond brachte.
Spektakuläre Sicht auf die Erde
Als die Flugkontrolle die Position ihrer Kapsel angepasst hatte, war die Erde - einschließlich der Nordlichter - von ihren Fenstern aus in ihrer ganzen Pracht zu sehen.
Mit "Artemis 2" fliegen erstmals seit der Mission Apollo 17 im Jahr 1972 wieder Menschen zum Mond.
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