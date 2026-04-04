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Panorama

"Artemis 2"-Crew ist Mond näher als Erde und schickt Fotos

"Artemis 2" schickt Fotos aus dem All:Astronauten näher an Mond als an Erde: "Ihr seht toll aus"

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Die "Orion"-Kapsel hat mehr als die halbe Strecke zum Mond zurückgelegt - und die Astronauten schicken beeindruckende Aufnahmen der Erde zurück.

Dieses von der Nasa zur Verfügung gestellte Bild zeigt ein Downlink-Bild der Erde, das aus der Orion-Kapsel aufgenommen wurde.

Auf dem Weg zum Mond hat die Crew der Nasa-Mission "Artemis 2" erste Bilder der Erde geschickt.

04.04.2026 | 0:19 min

Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission sind dem Mond mittlerweile näher als der Erde. "Die 'Artemis 2'-Mission hat mehr als die Hälfte der Strecke zum Mond zurückgelegt", teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa in der Nacht zum Samstag mit - und veröffentlichte die ersten Fotos, die die Astronauten aus dem Weltall von der Erde aufgenommen haben.

Nasa-Astronaut Victor Glover sagte aus der "Orion"-Kapsel zu den Bildern, auf denen unser Planet als blauer Ball mit weißen Schlieren vor schwarzem Hintergrund zu sehen ist:

Ihr seht toll aus, ihr seht wunderschön aus.

Victor Glover, Astronaut der US-Raumfahrtbehörde Nasa

Das erste Foto wurde von Kommandant Reid Wiseman geschossen. Es zeigt einen gekrümmten Ausschnitt der Erde in einem der Fenster der Kapsel.

Die Erde ist aus der Orion-Kapsel der Artemis 2-Mission zu sehen.

Der blaue Planet ist aus dem Fenster der Orion-Kapsel zu sehen.

Quelle: Reid Wiseman/Nasa/AP/dpa

Auf dem zweiten Foto mit dem Titel "Hello, World" ist der gesamte Globus zu sehen, dessen Ozeane von wirbelnden weißen Wolkenfäden bedeckt sind. Nach Nasa-Angaben ist sogar ein grünes Polarlicht zu sehen.

Dieses von der NASA zur Verfügung gestellte Foto zeigt die Erde aus der Perspektive des NASA-Raumschiffs Orion während des Artemis-2-Testflugs, der die Erde umkreist.

Auf der "Artemis"-Mondmission hat das "Orion"-Raumschiff die Erdumlaufbahn verlassen. Die vier Astronauten an Bord werden nun um den Mond herum fliegen - auch um die dunkle Rückseite zu erkunden.

03.04.2026 | 0:16 min

"Artemis 2" soll am Montag den Mond erreichen

"Es ist großartig, sich vorzustellen, dass - mit Ausnahme unserer vier Freunde - wir alle auf diesem Bild vertreten sind", sagte Lakiesha Hawkins, eine Leiterin im Bereich Explorationssysteme bei Nasa. Sie ergänzte, dass die Mission gut verlaufe. Die Astronauten sollen den Mond am Montag erreichen.

Die Erde ist von der Orion-Kapsel der Artemis-2-Mission zu sehen.

Die Erde - halb im Dunkeln, fotografiert von Reid Wiseman.

Quelle: AFP PHOTO / Nasa

Wiseman, die US-Astronautin Christina Koch, ihr amerikanischer Kollege Victor Glover sowie der Kanadier Jeremy Hansen waren am Mittwoch (Ortszeit) erfolgreich vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida mit der "Orion"-Kapsel gestartet.

Dieser Screenshot aus einem NASA-Livestream zeigt die ganze Crew

Die Astronauten der Artemis 2 haben gut die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Am Montag soll die Orion-Kapsel den Mond erreichen, bereits jetzt bietet sich der Crew ein spektakulärer Blick.

05.04.2026 | 1:37 min

Einen Tag lang blieb die Besatzung in der Erdumlaufbahn, um vor dem Weiterflug zum Mond die lebenserhaltenden Systeme des Raumschiffs zu testen. Die Crew zündete dann am Donnerstagabend das Haupttriebwerk von "Orion", das sie auf ihren Kurs Richtung Mond brachte.

Grafikvideo, das die Route der Mondmission Artemis 2 erklärt.

Bei "Artemis 2" wollen erstmals seit über 50 Jahren wieder Astronauten den Mond ansteuern. Sie werden mehr als eine Million Kilometer fliegen. Das Video zeigt die Route in 3D.

31.03.2026 | 0:47 min

Spektakuläre Sicht auf die Erde

Als die Flugkontrolle die Position ihrer Kapsel angepasst hatte, war die Erde - einschließlich der Nordlichter - von ihren Fenstern aus in ihrer ganzen Pracht zu sehen.

Es war der spektakulärste Moment, und er ließ uns alle vier innehalten.

Reid Wiseman, Kommandant der "Artemis 2"-Mission

Mit "Artemis 2" fliegen erstmals seit der Mission Apollo 17 im Jahr 1972 wieder Menschen zum Mond.

Die Artemis-II ist nach ihrem Start im Himmel zu sehen.

"Artemis 2" ist gestartet: Flugzeugpassagiere beobachteten den Raketenstart aus der Luft.

03.04.2026 | 0:28 min
Quelle: AP, dpa
Über dieses Thema berichtete heute Xpress in dem Beitrag "'Artemis 2' schickt Fotos der Erde aus dem All" am 04.04.2026 um 09:26 Uhr
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