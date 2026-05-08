"Viel Spaß", kommentierte US-Präsident Donald Trump die Veröffentlichung mutmaßlicher Ufo-Dokumente. Kritiker vermuten hinter der Aktion ein Ablenkungsmanöver.

Das US-Verteidigungsministerium hat bisher unveröffentlichte Akten zu mutmaßlichen Ufo-Sichtungen veröffentlicht. Damit solle der Bevölkerung Transparenz geboten werden, hieß es zur Begründung. 08.05.2026 | 0:47 min

US-Präsident Donald Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth haben Dutzende bislang geheime Akten zu unbekannten Flugobjekten veröffentlicht. Damit solle der amerikanischen Bevölkerung eine beispiellose Transparenz geboten werden, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag in Washington mit.

170 Dateien freigegeben

Trump schrieb in seinem Onlinedienst Truth Social: "Während frühere Regierungen es versäumt haben, in dieser Angelegenheit Transparenz zu schaffen, können sich die Menschen anhand dieser neuen Dokumente und Videos selbst ein Bild davon machen: 'Was zum Teufel ist hier los?'". Er wünschte Interessierten "viel Spaß dabei".

Die rund 170 freigegebenen Dateien umfassen unter anderem einen Bericht über "fliegende Scheiben" aus dem Jahr 1947. Zudem gibt es ein Foto von "unidentifizierten Phänomenen" der Apollo-12-Mondmission von 1969 sowie eine Abschrift der Apollo-17-Mission von 1972.

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Harvard-Astrophysiker: Könnten Asteroideneinschläge sein

Darin berichtet der Pilot Ronald Evans von "einigen sehr hellen Partikeln oder Fragmenten", die vorbeigeschwebt seien. Die Akten zeigten, dass unidentifizierte anomale Phänomene nicht nur Spekulation seien, teilte der Harvard-Astrophysiker Avi Loeb der Nachrichtenagentur Reuters per E-Mail mit. Die Bilder der Apollo-Missionen seien faszinierend, könnten jedoch auch das Ergebnis von Asteroideneinschlägen auf der Mondoberfläche sein.

Loeb erwartet zudem weiteres, noch interessanteres Material, dessen Freigabe jedoch länger dauern dürfte. Dem Verteidigungsministerium zufolge sollen künftig weitere Dokumente freigegeben werden.

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Die Bundespolizei FBI und die Raumfahrtbehörde Nasa steuerten ebenfalls Material bei. Eine Akte dokumentiert einen Vorfall aus dem Jahr 2023. Dabei beschrieben drei Teams von Spezialagenten der Bundespolizei unabhängig voneinander "'orangefarbene 'Kugeln' am Himmel, aus denen kleinere rote 'Kugeln' austraten oder abgeschossen wurden".

Ufos - oder Satelliten und Wetterballons?

Kritiker werten die Veröffentlichung der Ufo-Akten jedoch als Ablenkungsmanöver von Trumps politischen Problemen. Dazu zählen der unpopuläre Militäreinsatz der USA gegen den Iran sowie der öffentliche Druck, weitere Dokumente im Zusammenhang mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein freizugeben.

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Die ehemalige republikanische US-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene schrieb auf der Plattform X, sie interessiere sich überhaupt nicht für die Ufo-Akten. "Ich habe diese Propaganda, die nur mit glänzenden Objekten ablenken soll, so satt", erklärte sie.

Marjorie Taylor Greene auf X Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Das Pentagon hatte die Ufo-Begeisterung bereits im März 2024 getrübt. Unter dem damaligen Präsidenten Joe Biden hieß es in einem Bericht des Verteidigungsministeriums, viele verdächtige Sichtungen hätten sich lediglich als Wetterballons, Spionageflugzeuge, Satelliten und andere normale Aktivitäten herausgestellt.

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Quelle: Reuters, AFP