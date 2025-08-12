Meldestelle: Ungewöhnliche Lichter am Himmel sind keine Ufos

Die Ufo-Meldestelle Cenap erlebt derzeit einen Ansturm von Bürgern, die Ufos am Morgenhimmel befürchten. Für die Lichter am Himmel gibt es jedoch eine ganz einfache Erklärung.

Die Planeten Jupiter und Venus sind derzeit besonders hell am Himmel über Deutschland zu sehen, ähnlich wie im Bild über Ungarn im März dieses Jahres. Quelle: dpa

Ungewöhnliche Lichter am Morgenhimmel sorgen nach Angaben der bundesweit tätigen Ufo-Meldestelle Cenap derzeit bei vielen Menschen für Rätselraten.

Seit Montag seien wegen des Phänomens zahlreiche Anfragen eingegangen, berichtet der Leiter der Meldestelle, Hansjürgen Köhler. Von "Drohnen-Zwillingen, Himmels-Autoscheinwerfern und Sternen, die es so nicht gibt" sei dabei die Rede gewesen. Doch die Erklärung ist einfach.

Bei den beiden hellen Punkten am Morgenhimmel handelt es sich nach Angaben der Meldestelle um die beiden Planeten Jupiter und Venus, die derzeit - von der Erde aus beobachtet - eng beieinanderstehen. Diese Konstellation werde noch ein paar Tage anhalten, biete aber keinen Grund für irgendeine Art von Besorgnis.

An Europas Himmel sehen Menschen seltsame Lichter, die sie sich nicht erklären können, und stellen Nachforschungen an. Auch staatliche Institutionen gehen UFO-Sichtungen nach. 12.06.2025 | 2:08 min

Die beiden Planeten seien besonders hell und daher auch in der morgendlichen Dämmerung, wenn andere Sterne schon verblasst seien, noch gut zu sehen. In den nächsten Nächten wird das Duo laut Köhler dann übereinanderstehen.

Viele Menschen verwundert über Himmels-Schauspiel

Köhler berichtet:

Viele Menschen haben aufgeregt angerufen oder Mails geschrieben. „ Hansjürgen Köhler, Cenap

Die meisten Anfragen erreichten die Meldestelle aus Hessen , Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Aber auch bei Menschen in Bayern , Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen sorgte der "Planeten-Tanz am Himmel" laut Köhler für Verwunderung.

Ein mysteriöses Etwas am Himmel irritierte gestern viele Menschen, auch in Deutschland. Außerirdische stecken aber nicht dahinter. 25.03.2025 | 1:15 min

Das Centrale Erforschungs-Netz außergewöhnlicher Himmels-Phänomene (Cenap) ist eine private, ehrenamtliche Anlaufstelle für Bürger, die nach einer wissenschaftlichen Erklärung für ihre Beobachtungen am Himmel suchen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1973 sind bei der Cenap mit Sitz in Südhessen nach eigenen Angaben mehr als 12.000 Meldungen über Ufo-Sichtungen eingegangen. Ufo ist die Abkürzung für "unbekannte Flugobjekte".