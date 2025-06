Leuchtspuren am Nachthimmel: Raketenteile verglüht

Bei der Polizei und der UFO-Meldestelle gingen etliche Anrufe ein: Leuchtstreifen zogen sich am frühen Morgen über den Nachthimmel. Von Hessen bis an die Nordsee gingen Sichtungen beim Cenap ein, dem Centralen Erforschungs-Netz außergewöhnlicher Himmelsphänomene mit Sitz im südhessischen Lützelbach.

An Europas Himmel sehen Menschen seltsame Lichter, die sie sich nicht erklären können, und stellen Nachforschungen an. Auch staatliche Institutionen gehen UFO-Sichtungen nach.

Dort stand das Telefon ab 4:48 Uhr nicht mehr still. Er selbst habe zuerst an einen hellen Meteor gedacht, sagte Hansjürgen Köhler vom Cenap. Doch die Theorie habe er schnell wieder verworfen. Sternschnuppen sind nach ein paar Sekunden vorbei. Die Anrufer hätten aber von einer teils fast zwei Minuten langen Leuchterscheinung berichtet.

Es waren Raketenteile

Auf seiner Internetseite gab das Raumfahrt-Unternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk bekannt, dass eine Falcon 9 um 0:21 Uhr deutscher Zeit 23 Starlink-Satelliten in die erdnahe Umlaufbahn brachte. Derzeit lässt SpaceX alle paar Tage eine solche Rakete starten. Bei der Falcon 9 wird die erste Stufe - der sogenannte Booster - wieder gelandet. Die zweite verglüht in der Atmosphäre.

Beim Wiedereintritt von Weltraumschrott in die Atmosphäre dauere es länger als bei Sternschnuppen, erläuterte Köhler vom Cenap. "Der bröselt dann auseinander und löst sich in Teile auf."

Anrufer: Habe meinen Morgenkaffee verschüttet

Etwas Vergleichbares habe er noch nie beobachtet, berichtete ein Augenzeuge aus dem hessischen Lichtenfels im Sender hr3. "Das sah aus wie ein Science-Fiction-Film." Es habe sich was zerteilt, Streifen glühten in Weiß, Rot und Orange, dann sei es langsam am Horizont verschwunden. "Das war schon irgendwie phänomenal." Ein Anrufer aus Bautzen in Sachsen habe von "etwas Hellem am Himmel" oder einem "Lichtball" berichtet, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion in Görlitz.