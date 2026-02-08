Die Erde zu verlassen, ferne Planeten zu besiedeln - ein Menschheitstraum. Doch die Risiken sind wegen der unsichtbaren kosmischen Strahlung immens. Sicherer sind wir auf der Erde.

Was sind kosmische Strahlen - und warum sind sie gefährlich? Die unsichtbaren Teilchen rasen mit Lichtgeschwindigkeit durch das All und durchdringen sogar den menschlichen Körper. 07.02.2026 | 43:37 min

Die Erde zu verlassen und irgendwo im unendlichen Weltall eine neue Heimat zu finden, das ist lange schon ein exzentrischer Menschheitstraum. Im "Wettlauf um das All" treiben die großen Weltraumnationen USA, China, Russland und Indien diesen Traum voran.

Missionen in menschenfeindliche Umgebung

Noch stößt die Besiedlung von Mond oder Mars an Grenzen. Die Nasa aber geht davon aus, dass Wissenschaftler bereits in den 2030er Jahren auf dem Mond leben und arbeiten könnten.

Eines der größten Hindernisse dabei zeigt die ZDFinfo-Dokumentation "Geheimnisvolles Universum - Kosmische Strahlen". Denn jenseits der Erdatmosphäre ist die Gefährdung durch kosmische Strahlung für den Astronauten und künftige Weltraumsiedler enorm.

Während wir auf der Erde vor den meisten dieser unsichtbaren Teilchen von der Magnetosphäre geschützt sind, trifft im All jede Sekunde hochenergetische Strahlung auf Astronauten. Schon die Apollo-11-Crew sah während ihrer Mondreise mysteriöse Lichtblitze - ausgelöst durch hochenergetische Teilchen, die direkt durch ihre Augen flogen und Netzhautzellen anregten. Sie führten damit ungewollt ein Experiment in Teilchenphysik durch.

Kosmische Strahlung schädigt Zellen und verändert das Erbgut

Das Weltall ist voll von kosmischer Strahlung. Sie verändert die Erbsubstanz DNA, kann Zellmutationen und Krebs auslösen. "Wir müssen noch viel besser verstehen, wie sich Weltraumstrahlung auf den Alterungsprozess auswirkt, bevor wir uns weiter ins All wagen", gibt die Astrophysikerin Dr. Heidi White zu bedenken.

Was ist ionisierende Strahlung? Ein Ion ist ein elektrisch geladenes Atom oder Molekül. Strahlung transportiert, ausgehend von einer Strahlungsquelle wie der Sonne, Energie in Form kleinster Teilchen. Bei ionisierender Strahlung erfolgt ein besonders großer Energietransport. Ionisierung bedeutet, dass Teilchen elektrisch positiv geladen werden. Dies geschieht, wenn negativ geladene Elektronen aus der Hülle von Atomen oder Molekülen "herausgeschlagen" werden. Übrig bleibt dann ein positiv geladener Kern.



Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz

Könnten Weltraumreisende überhaupt dauerhaft überleben?

Noch ist fraglich, ob menschliche Populationen außerhalb der Erde dauerhaft überleben könnten. Angenommen, wir würden einen erdähnlichen Planeten entdecken - die Reise dorthin würde die Lebensspanne vieler Generationen in Anspruch nehmen.

Und solange kein Weg gefunden ist, Raumschiffe sowie Menschen sicher gegen kosmische Strahlung abzuschirmen, ist so eine Reise durch das All kaum vorstellbar. Bei Weltraumreisenden würden Krebserkrankungen zunehmen, bei ihren Nachkommen würden sich unterwegs Fehlbildungen und andere Erberkrankungen häufen.

Bereits wenn solche Reisen in die Ferne von relativ nahen Himmelskörpern wie dem Mond oder dem Mars aus vorbereitet werden, ist äußerste Vorsicht geboten. Astronauten müssten sich dort wohl unter der Oberfläche verkriechen, um vor der kosmischen Strahlung geschützt zu sein.

Das ist schon irgendwie ironisch: Um wissenschaftlich weiterzukommen, müssten wir in Höhlen leben wie unsere Vorfahren vor Zehntausenden Jahren. „ Prof. Robert B. Mann, Physiker und Astronom an der Universität Waterloo

Erdatmosphäre und Magnetfeld schirmen die Erde ab

Auf der Erde ist der Mensch vergleichsweise wohlbehütet. Dafür sorgen die Erdatmosphäre, in der die meisten schädlichen Teilchen hängen bleiben, und das Erdmagnetfeld, das große Teile der Strahlung aus dem All um unseren Heimatplaneten herumleitet.

Doch nicht alle Strahlung aus dem All wird von diesen irdischen Schutzschilden abgefangen. Bereits auf der Zugspitze herrscht laut Bundesamt für Strahlenschutz eine viermal so hohe Belastung wie auf Meereshöhe.

Kosmische Strahlung betrifft Astronauten - und Flugpersonal

Menschen in Deutschland sind nach Angaben des Bundesamtes für Strahlenschutz durchschnittlich einer natürlichen Hintergrundstrahlung von 2,1 Millisievert pro Jahr ausgesetzt. Rund 1,7 Millisievert pro Jahr kommen noch einmal durch medizinische Anwendungen hinzu.

Schon wer ein Flugzeug besteigt, bekommt eine deutlich erhöhte Strahlenmenge ab. Flugpersonal und besonders Astronauten sind daher einer zusätzlichen kosmischen Strahlung ausgesetzt, die auch Risiken birgt.

Blick in die Zukunft

Will der Mensch irgendwann den Mars erreichen, sind völlig neue Schutzmaßnahmen nötig. Viele Forschende sehen die kosmische Strahlung daher als möglicherweise größte Hürde zukünftiger bemannter Missionen.

