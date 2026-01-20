Leuchtender Himmel: Polarlichter über Deutschland

Spektakuläres Himmelsspektakel: Polarlichter haben den Nachthimmel über Deutschland in ein grün-rotes Farbenspiel verwandelt. Das Leuchten war bis in die Alpen zu sehen.

Polarlichter leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg. Quelle: dpa

Über vielen Teilen Deutschlands haben Polarlichter den Himmel erleuchtet. Verantwortlich dafür sei ein sogenannter geomagnetischer Sonnensturm, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Wegen der Stärke des Sonnensturms seien die Lichter in der Nacht bis zu den Alpen zu sehen gewesen. Markus Bayer, Meteorologe beim DWD sagte:

Wir hatten eine stärkere Eruption der Sonne und die ist jetzt bei uns angekommen. „ Markus Bayer, Meteorologe beim DWD

In der Nacht auf Donnerstag färbten Polarlichter den Himmel über Dagebüll rot und grün. Trotz Wolken entstanden eindrucksvolles Bilder. 11.12.2025 | 0:33 min

So entstehen Polarlichter: Sonnensturm trifft auf Erde

Durch die Eruption flogen Teilchen von der Sonne in Richtung Erde. Sie werden bei Sonnenstürmen vom Erdmagnetfeld in Richtung Pole gelenkt und dringen in die Erdatmosphäre ein, heißt es auf der Webseite des DWD dazu.

"In den oberen Schichten der Atmosphäre treffen die geladenen Teilchen auf Luftmoleküle und regen diese zum Leuchten an."

Über Norddeutschland hat sich ein seltenes Naturschauspiel ereignet: Leuchtend bunte Polarlichter konnten in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg bestaunt werden. 11.01.2026 | 0:45 min

Auswirkungen auf Technik möglich

Der geomagnetische Sturm erreichte Montagabend die zweithöchste Stufe G4, wie die US-Atmosphärenbehörde Noaa berichtete. Möglich seien bei dieser Stärke unter anderem Auswirkungen auf Satelliten. So könne auch das GPS-System ausfallen.

Die Eruptionswolke der Sonne habe die Strecke zwischen Sonne und Erde in nur etwa 25 Stunden bewältigt, berichtete die Astronomie-Plattform "Spaceweather". Das sei extrem schnell. Normalerweise benötige eine solche Wolke für diese Strecke drei bis vier Tage.

Polarlichter, auf der Nordhalbkugel auch bekannt als Nordlichter oder Aurora Borealis, sind ein faszinierendes Naturphänomen. 25.03.2022 | 0:57 min

