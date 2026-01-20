Leuchtender Himmel: Polarlichter über Deutschland

Faszinierendes Naturspektakel:Polarlichter erleuchten Nachthimmel über Deutschland
Spektakuläres Himmelsspektakel: Polarlichter haben den Nachthimmel über Deutschland in ein grün-rotes Farbenspiel verwandelt. Das Leuchten war bis in die Alpen zu sehen.
Über vielen Teilen Deutschlands haben Polarlichter den Himmel erleuchtet. Verantwortlich dafür sei ein sogenannter geomagnetischer Sonnensturm, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.
Wegen der Stärke des Sonnensturms seien die Lichter in der Nacht bis zu den Alpen zu sehen gewesen. Markus Bayer, Meteorologe beim DWD sagte:
So entstehen Polarlichter: Sonnensturm trifft auf Erde
Durch die Eruption flogen Teilchen von der Sonne in Richtung Erde. Sie werden bei Sonnenstürmen vom Erdmagnetfeld in Richtung Pole gelenkt und dringen in die Erdatmosphäre ein, heißt es auf der Webseite des DWD dazu.
"In den oberen Schichten der Atmosphäre treffen die geladenen Teilchen auf Luftmoleküle und regen diese zum Leuchten an."
Auswirkungen auf Technik möglich
Der geomagnetische Sturm erreichte Montagabend die zweithöchste Stufe G4, wie die US-Atmosphärenbehörde Noaa berichtete. Möglich seien bei dieser Stärke unter anderem Auswirkungen auf Satelliten. So könne auch das GPS-System ausfallen.
Die Eruptionswolke der Sonne habe die Strecke zwischen Sonne und Erde in nur etwa 25 Stunden bewältigt, berichtete die Astronomie-Plattform "Spaceweather". Das sei extrem schnell. Normalerweise benötige eine solche Wolke für diese Strecke drei bis vier Tage.
