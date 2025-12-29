"Lego im Weltall": Nachhaltigere Robotik in der Raumfahrt?

Robotik in der Raumfahrt:Nachhaltigere Missionen dank "Lego im Weltall"?
von David Römhild
Bremer Forschende haben Robotertechnik aus dem Baukasten entwickelt, um Einsätze im Weltall flexibler und nachhaltiger zu machen. Das System soll einen Paradigmenwechsel markieren.
Die Vielzahl der unterschiedlichen Roboter in der Halle mit der künstlichen Kraterlandschaft macht es deutlich: Noch werden die komplexen Systeme auf ihre jeweilige Mission zugeschnitten entwickelt. Wiebke Brinkmann will das am Robotics Innovation Center des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Bremen ändern. Die Wissenschaftlerin und ihr Team haben dafür ein Baukasten-System aus Modul-Würfeln entwickelt.
Das Ziel: Brinkmanns Roboter soll flexibler sein und die Arbeit im schwer zugänglichen Weltraum revolutionieren.
Roboter: "Plug and Play"-Prinzip für Einsatz im All
Im Praxistest sieht es so aus: Der Rover erkundet eine mehr als 500 Quadratmeter große Halle und erstellt eine Karte seiner Umgebung. Das System fährt selbstständig zur Basisstation und besorgt sich - stark vereinfacht gesagt - das Modul, das es gerade braucht. Etwa den Baustein mit einem Gassensor, der die Luftqualität misst. Das Baukastenprinzip aus Bremen könnte künftig manche Mission retten, ist Brinkmann überzeugt. Denn bisher sei das Problem:
Innovative Technik mit nachhaltigem Nebeneffekt?
Tausende Tonnen Weltraum-Schrott umkreisen die Erde. Der Einsatz modularer Systeme könnte auch weniger Müll im Orbit bedeuten, zum Beispiel bei Satelliten, sagt Daniel Kühn vom DFKI.
Die Module einfach auszutauschen, könne nicht nur Ressourcen, sondern auch Zeit und Geld sparen, sagt Kühn.
Roboter soll Erdbeer-Ernte teilautomatisieren
Dass diese Entwicklung auch auf der Erde Früchte tragen könnte, beweist ein weiterer Roboter in der Halle. Mit dem Fingerspitzengefühl eines menschlichen Erntehelfers, aber ohne je müde zu werden, soll er Erdbeeren pflücken können.
Ein KI-basierter Algorithmus zur Erkennung der Erdbeeren und Unterscheidung der Reifegrade entscheidet dabei, welche er nimmt. Auch den Ernte-Roboter soll das Prinzip der Modularität flexibel machen. Sein Präzisions-Sauger-Arm soll einfach austauschbar sein.
Die Idee: Landwirte könnten künftig, ganz ohne Robotik-Schulung, das System je nach Bedarf einfach umrüsten. Und es zum Beispiel statt für die Ernte zum Ausbringen von Saat oder Dünger nutzen.
Das Baukasten-System soll nun schrittweise weiterentwickelt werden. Die Bremer Forschenden hoffen darauf, dass die Raumfahrtindustrie ihre Idee übernimmt.
David Römhild ist Redakteur im ZDF-Studio Bremen.
