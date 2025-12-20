Zwei Deutsche mit Bezos-Rakete verspätet ins All abgehoben

Ingenieurin im Rollstuhl dabei:Kurztrip ins All: Zwei Deutsche an Bord von Bezos-Rakete
Eine Blue-Origin-Rakete mit sechs Menschen an Bord ist kurze Zeit im Weltraum gewesen. Mit dabei waren auch erstmals zwei Deutsche - darunter eine Frau im Rollstuhl.
Zwei Tage später als geplant sind zwei Deutsche mit einer Rakete des US-Raumfahrtunternehmens Blue Origin ins Weltall gestartet. Eine Live-Übertragung im Internet zeigte, wie die Rakete "New Shepard NS-37" vom Weltraumbahnhof Van Horn im US-Bundesstaat Texas abhob und nach elf Minuten wieder landete.
Es war der 16. Trip für das Weltraum-Tourismus-Unternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos - und der erste solche All-Ausflug mit zwei Deutschen an Bord. Außerdem flogen vier US-Unternehmer mit.
An dem Kurztrip nahmen der frühere Raumfahrt-Ingenieur Hans Königsmann sowie Ingenieurin Michaela Benthaus teil. Benthaus arbeitet für die europäische Raumfahrtagentur ESA. Sie ist nach Angaben von Blue Origin die erste im Rollstuhl sitzende Person, die ins All fliegt.
Sie habe nicht nur die kurze Schwerelosigkeit, sondern auch den Aufstieg genießen können, sagte Benthaus. "Ich denke, man soll seine Träume nie aufgeben. Es gibt manchmal die kleine Chance, dass sie wahr werden."
Königsmann arbeitete lange für das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk. "Die Erde und die Atmosphäre zu sehen ist fantastisch, aber der schwarze Hintergrund ist intensiver als ich dachte", sagte er nach der Landung.
Kritik an kommerzieller Raumfahrt
Der weitgehend automatisierte Ausflug hatte die sechs Teilnehmer auf eine Höhe von rund 100 Kilometern geführt, inklusive einer kurzen Phase der Schwerelosigkeit. Sie überquerten auf ihrem Weltraumausflug kurz die Karman-Linie - die international anerkannte Grenze zum Weltraum.
Der erste Startversuch war am Donnerstag weniger als eine Minute vor dem geplanten Abheben der Rakete abgesagt worden. Es habe "ein Problem mit unseren eingebauten Überprüfungen vor dem Flug" gegeben, hieß es.
Die Blue-Origin-Raketenflüge stehen wegen ihres geringen wissenschaftlichen Nutzens, der Wirkung auf Umwelt und Klima sowie des elitären Charakters in der Kritik. Es handle sich um unnötigen Weltraumtourismus für Superreiche, lautet der Vorwurf.
