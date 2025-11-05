Chinesische Raumstation Tiangong:Erstes BBQ im Weltall: Taikonauten grillen
von Astrid Henryson
Ein kleines Grillfest konnten Taikonauten erstmals hoch über der Erde feiern. Statt nur erwärmter Nahrung gab es frisch gegrilltes Fleisch dank eines speziell entwickelten Ofens.
Auf der chinesischen Raumstation Tiangong hat Taikonaut Wu Fei erstmals ein echtes BBQ im Weltall durchgeführt. Er durfte echtes Fleisch in eine Röhre schieben und kaum eine halbe Stunde später konnten sich fünf hungrige Männer auf Chicken Wings und Rindfleischstücke freuen.
Möglich wurde das durch ein extra entwickeltes "Küchengerät", das optisch an einen kompakten Heißluftofen erinnert.
Technische Herausforderung in der Schwerelosigkeit
Das Kochen im All stellt ein erhebliches technisches Risiko dar. In der Mikrogravitation können Krümel, Rauch oder Fettspritzer unkontrolliert durch die Kabinenluft schweben – eine potenzielle Gefahr für Crew und Geräte. Um das zu vermeiden, wird das Grillgut in einer käfigartigen Vorrichtung fixiert, die es während des Garvorgangs in Position hält.
Kochen statt nur Aufwärmen im All
Der entscheidende Unterschied zu bisherigen Verpflegungssystemen, etwa auf der Internationalen Raumstation (ISS), liegt in der Temperatur. Während dort Mahlzeiten in Form von Pasten und flüssiger Nahrung meist nur regeneriert – also erwärmt – werden, erreicht der neue Ofen auf Tiangong laut chinesischen Staatsmedien bis zu 190 Grad Celsius.
NASA und ESA, die US-amerikanische und die europäische Raumfahrt-Organisation, forschen derzeit vor allem an alternativen Ernährungssystemen, etwa dem Anbau von Gemüse im All.
