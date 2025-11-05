  3. Merkliste
Erstes BBQ im Welltall: Chinesiche Taikonauten feiern Grillfest

Chinesische Raumstation Tiangong:Erstes BBQ im Weltall: Taikonauten grillen

von Astrid Henryson

|

Ein kleines Grillfest konnten Taikonauten erstmals hoch über der Erde feiern. Statt nur erwärmter Nahrung gab es frisch gegrilltes Fleisch dank eines speziell entwickelten Ofens.

Taikonauten grillen erstmals Fleisch im Weltall.

Chinesischen Taikonauten gelingt ein kulinarischer Meilenstein. Dank eines Grills kann die Besatzung nun frische Hühnerflügel und Steaks im Weltall genießen.

05.11.2025 | 1:03 min

Auf der chinesischen Raumstation Tiangong hat Taikonaut Wu Fei erstmals ein echtes BBQ im Weltall durchgeführt. Er durfte echtes Fleisch in eine Röhre schieben und kaum eine halbe Stunde später konnten sich fünf hungrige Männer auf Chicken Wings und Rindfleischstücke freuen.

Möglich wurde das durch ein extra entwickeltes "Küchengerät", das optisch an einen kompakten Heißluftofen erinnert.

Taikonauten grillen erstmals Fleisch im Weltall.

Taikonauten grillen erstmals Fleisch im Weltall.

Quelle: CCTV

Technische Herausforderung in der Schwerelosigkeit

Das Kochen im All stellt ein erhebliches technisches Risiko dar. In der Mikrogravitation können Krümel, Rauch oder Fettspritzer unkontrolliert durch die Kabinenluft schweben – eine potenzielle Gefahr für Crew und Geräte. Um das zu vermeiden, wird das Grillgut in einer käfigartigen Vorrichtung fixiert, die es während des Garvorgangs in Position hält.

Ein Modell eines Raumschiffes. Es ist durchtig und steht mitten im Weltraumkongress.

Deutschland hat Ambitionen zukünftig Mitgestalter bei der Raumfahrt zu sein.

25.09.2025 | 1:35 min

Kochen statt nur Aufwärmen im All

Der entscheidende Unterschied zu bisherigen Verpflegungssystemen, etwa auf der Internationalen Raumstation (ISS), liegt in der Temperatur. Während dort Mahlzeiten in Form von Pasten und flüssiger Nahrung meist nur regeneriert – also erwärmt – werden, erreicht der neue Ofen auf Tiangong laut chinesischen Staatsmedien bis zu 190 Grad Celsius.

Fotomontage: Im Vordergrund rechts steht Eric Mayer. Er schaut interessiert und hält ein grünes Blatt in seiner linken Hand. Im Hintergrund ist das Weltall mit einer großen Erdkugel zu sehen. Über der Erdkugel schwebt eine riesige, rote Tomate. Hinter Eric steht ein vertikales Gemüsebeet, dass mit grünen Pflanzen bestückt ist.

Was werden wir in Zukunft essen?

20.12.2024 | 23:46 min

NASA und ESA, die US-amerikanische und die europäische Raumfahrt-Organisation, forschen derzeit vor allem an alternativen Ernährungssystemen, etwa dem Anbau von Gemüse im All.

