Statistiken belegen, dass Fliegen sehr sicher ist. Doch viele kämpfen mit Angst vor der Reise im Flugzeug. Traumaexpertin Jatzko erklärt, wie man den Teufelskreis durchbricht.

Plötzlich hat man Schweiß auf der Stirn, das Herz schlägt schneller, man spannt den ganzen Körper an - so oder so ähnlich kann eine Flugangstattacke beginnen. Die Gründe für eine solche Ausnahmesituation sind vielfältig.

"Für manche Menschen ist der Auslöser ein Kontrollverlust: Sie vertrauen ihr Leben dem Piloten an, damit er sie sicher von A nach B bringt", sagt Sybille Jatzko von der Stiftung Katastrophen-Nachsorge. "Wenn sie selbst die Situation nicht steuern können, ist das für viele schwierig." Gemeinsam mit ihrem Mann Hartmut therapiert sie seit 1988 Hinterbliebene und Opfer von Katastrophen wie dem Flugschau-Unglück 1983 in Ramstein, dem Tsunami im Indischen Ozean 2004 oder der Love Parade 2010 in Duisburg.

Mehrere Auslöser für Flugangst möglich

Aus der Praxis kennt Sybille Jatzko weitere mögliche Auslöser für eine Flugangstattacke. Manche Menschen seien durch ein Unglück vorbelastet: Vielleicht ist kürzlich jemand im Umfeld gestorben, eventuell hatte man einen Unfall.

Dann projiziert man diese Erlebnisse auf die eigene Situation: 'Was könnte mir passieren?' „ Sybille Jatzko, Stiftung Katastrophen-Nachsorge

Schließlich gibt es noch diejenigen, die tatsächlich ein schlimmes Flug-Erlebnis hatten. Die ZDFinfo-Reihe "Höllenflüge - Panik über den Wolken" berichtet über Menschen, die solche dramatischen, aber sehr seltenen Ereignisse erlebt haben.

"Sie werden beispielsweise durch ein Geräusch oder einen Geruch daran zurückerinnert", so die Traumaexpertin. Weil ein solches Erlebnis in einem Gehirnsegment gespeichert ist, zu dem man keinen bewussten Zugang hat, kann es zu Panik kommen. Dann heißt es nur noch: "Ich will hier raus!"

Ein tödlicher Unfall auf eine Million Flüge

Dabei ist Fliegen tatsächlich eine sehr sichere Art des Reisens. Zu diesem Ergebnis kommt auch die Deutsche Flugsicherung (DFS), die sich in ihrem Mobilitätsbericht 2021 auf Zahlen der internationalen Luftverkehrs-Vereinigung IATA beruft. "Demnach lag die Zahl der Flüge weltweit bei rund 25,7 Millionen. Darauf entfielen 26 Unfälle mit kommerziellen Flugzeugen, bei denen insgesamt 121 Menschen ums Leben kamen."

Auf eine Million Flüge kommt damit statistisch gesehen etwa ein tödlicher Unfall. „ Deutsche Flugsicherung (DFS), Mobilitätsbericht 2021

Trotzdem bleibt bei vielen die Angst vor Abstürzen oder Unfällen. Das liege auch daran, so die Traumaexpertin, dass über Flugzeug-Unfälle oder gefährliche Situationen viel berichtet wird.

Im DFS-Mobilitätsbericht heißt es zur medialen Berichterstattung: "Das täuscht darüber hinweg, dass bei weltweit rund 2,2 Milliarden Flugpassagieren das tatsächliche Risiko für den einzelnen Reisenden verschwindend gering ist. Statistisch gesehen müsste ein einzelner Passagier fast acht Millionen Flugreisen unternehmen, um ein einziges Mal an einem Unfall mit einem Düsenjet beteiligt zu sein." Zum Vergleich: Laut Destatis sind allein 2024 bei Verkehrsunfällen 2.780 Menschen ums Leben gekommen.

Strategien zur Angstbewältigung

Die Beschäftigung mit Statistiken wie diesen, aber auch mit Wartungsintervallen von Flugzeugen oder ihrer Bauweise kann ein erster Schritt sein, um Flugangst in den Griff zu bekommen. Sybille Jatzko rät außerdem zu Atem- und Entspannungsübungen wie progressiver Muskelentspannung.

Mit diesen Techniken sollte man aber schon vor dem Flug vertraut sein, um etwas zu haben, an das man sich halten kann. Eine andere Möglichkeit seien fesselnde Hörbücher, denn "etwas Positives über die Ohren wahrzunehmen, ist eine Hilfe in schwierigen Situationen".

Jatzko rät außerdem dazu, der Angst nicht aus dem Weg zu gehen. Denn die Flugangst könne einerseits dazu führen, dass man nicht mehr fliegt und sich somit den Bewegungsradius einschränkt. Andererseits könne sich Flugangst auch ausdehnen.

Und plötzlich hat man auch Angst vor dem Autofahren oder vor einer Bergwanderung. „ Sybille Jatzko, Traumaexpertin

Wer solche Anzeichen bei sich entdeckt, sollte eine Therapie machen. "Dabei wird man zunächst versuchen, die Ursache der Angst zu entdecken. Im nächsten Schritt lernt man, wie man seine Panik bewältigen kann", erklärt die Traumaexpertin.

Angst bleibt, aber den Umgang kann man verändern

Die Angst an sich werde einem zwar ein Leben lang begleiten, "aber den Umgang damit, den kann man verändern". Wie lange eine solche Therapie dauert, sei jedoch sehr individuell und hänge mit den eigenen Erlebnissen zusammen. Flugangstseminare bieten übrigens auch Fluggesellschaften an.