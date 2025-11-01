Angststörung: Virtuelle Therapie zeigt Wirkung | Terra-X-Kolumne

NANO & Terra X: Wissens-Kolumne:Überraschend erfolgreich: VR-Brille gegen Phobien
von Jens Foell
Wenn Angst das Leben bestimmt, kann Therapie helfen. Die bewährte Expositionsmethode funktioniert auch virtuell - sogar sehr erfolgreich.
Wir alle kennen das Gefühl, vor etwas Angst zu haben, das eigentlich nicht gefährlich ist: harmlosen Spinnen, einen Vortrag zu halten oder sich im Gedränge eines Marktes nicht in Sicherheit bringen zu können.
In der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpertinnen und Gastexperten jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.
Diese Angstgefühle können so stark sein, dass sie das Leben und das Wohlbefinden stark einschränken. Dann sprechen wir von Angststörungen. In den genannten Beispielen wären es die spezifische Phobie, die soziale Phobie und die Agoraphobie. Je nach Ausprägung können solche Störungen den Alltag komplett einnehmen und dafür sorgen, dass man nicht mehr arbeiten oder für die Familie da sein kann. Und laut RKI nehmen Angststörungen in Deutschland in den letzten Jahren stetig zu.
Goldstandard Expositionstherapie - Angst bewältigen durch Begegnung
Die gute Nachricht: Behandlungsmöglichkeiten für Angststörungen haben bessere Aussicht auf Erfolg als viele andere psychischen Erkrankungen. In den meisten Fällen haben Menschen nach einer abgeschlossenen Therapie keine Rückfälle. Eine erfolgsversprechende Behandlungsmöglichkeit ist die Expositionstherapie, bei der man dem, was einem Angst macht, unter kontrollierten Bedingungen begegnet.
Dabei geht es nicht darum, die Leute zu erschrecken. Vielmehr soll gelernt werden, dass dem, wovor man sich fürchtet, ohne Gefahr begegnet werden kann. Je nach Ausprägung der Phobie kann das effektiv helfen, sodass die Expositionstherapie in diesem Bereich als "Goldstandard" bezeichnet wird. Wenige Stunden Therapie können dabei bereits hilfreich sein. Das genaue Vorgehen wird dabei auf die jeweilige Person zugeschnitten.
Realitätscheck: Was die Umsetzung erschwert
So eine Behandlungsmethode, die schnell und einfach Besserung bringen kann, klingt zunächst ideal. Problematisch kann dabei aber die Suche nach einem Therapieplatz sein. Auch Schamgefühle können einer persönlichen Behandlung im Weg stehen. Zudem kann es aufwändig sein, in einer Therapiesitzung Situationen zu erzeugen, die bei Höhenangst oder der Angst vor öffentlichem Sprechen zu bewältigen sind.
Mit VR-Brille gegen Angst
Bei all dem kann der Computer helfen: Es gibt Software, die Betroffene möglichst realitätsnah in eine Umgebung versetzen, in der der angstauslösende Reiz dargestellt wird. Das können nicht nur Spinnen oder Hunde sein, sondern auch hohe Gebäude oder ein Raum voller Menschen.
Wer schon mal ein Virtual-Reality-Headset getragen hat, weiß, wie lebensecht sich die künstlichen Situationen dabei anfühlen können. Aber sind sie so realistisch, dass eine virtuelle Expositionstherapie funktioniert?
100 Prozent Erfolg gegen Höhenangst
Genau das wird seit einiger Zeit erforscht. Eine Hürde ist die individuelle Natur von Krankheitsverlauf und Behandlung. Die Naturwissenschaft liebt Standardisierung, aber jede Angststörung ist individuell. Entsprechend findet eine Übersichtsstudie von 2021 sehr unterschiedliche Erfolgsraten.
Bei der Agoraphobie, die sich zum Beispiel in einer Menschenmenge zeigt, schlägt die virtuelle Therapie in knapp der Hälfte der Fälle an. Bei der Höhenangst liegt die Erfolgsquote bei sagenhaften 100 Prozent. Das liegt vermutlich daran, dass die Illusion der Höhe virtuell viel besser dargestellt werden kann.
Erfolgreiche Therapie ohne Therapeuten
Es wurde sogar gezeigt, dass gar kein teures Headset notwendig ist: Eine Studie war in der Lage, Symptome der Höhenangst zu reduzieren, indem die Patient*innen ihr eigenes Handy als Bildschirm benutzten und das Headset aus Pappe drumherum bauten. Auch ohne therapeutische Begleitung war die Behandlung effektiv.
Natürlich sind diese Therapien keine Wundermittel oder Ersatz bei der Behandlung ausgeprägter Angststörungen. Doch gerade in Zeiten zunehmender Ängste ist es ermutigend, dass einfache und kostengünstige Methoden das Therapiespektrum sinnvoll ergänzen und effektiv helfen können.
... ist promovierter Neuropsychologe, Bestsellerautor und Redakteur bei MAITHINK X. Seine Leidenschaft gilt der Vermittlung von Wissenschaft durch Forschende. Zu diesem Zweck gründete er den beliebten Twitter-Account "Real Scientists DE" und gibt regelmäßig Seminare und Vorträge zum Thema.
Die letzten Ausgaben verpasst?
Auf unserer Themenseite können Sie alle Kolumnen von Terra X und NANO nachlesen.
Mehr zu Terra X
Nachrichten | Wissen:Terra X
Nachrichten | Wissen:Terra Xplore
3sat:NANO Magazin
Doku:Terra X Harald Lesch
Nachrichten | Wissen:Terra X History
Wissen:MrWissen2go Geschichte