Airbus vs. Boeing: Das ist das meistverkaufte Flugzeug der Welt

Insgesamt 12.260 Flugzeuge des A320 hat Europas größter Luftfahrtkonzern ausgeliefert: Damit fliegt das Unternehmen seinem amerikanischen Gegenspieler Boeing davon.

Das ist das meistverkaufte Flugzeug der Welt

Der Airbus A320 ist ein Kurzstreckenflugzeug, insgesamt 12.260 hat der europäische Konzern inzwischen davon ausgeliefert. (Archivfoto) Quelle: SVEN SIMON

Der Airbus A320 ist seit Dienstag das meistverkaufte Flugzeug der Welt.

Mit der Auslieferung einer Maschine an die saudische Fluggesellschaft Flynas verkaufte Airbus das 12.260. Flugzeug der A320-Baureihe.

Kurzstreckenflieger A320 seit 1988 auf dem Markt

Damit übertrumpfte der europäische Konzern die Boeing 737 des US-Erzrivalen, wie aus Daten der britischen Beratungsgesellschaft Cirium hervorgeht, die in der ganzen Branche beachtet werden.

Airbus verzeichnete 2023 ein Rekordjahr. 29.04.2024 | 2:02 min

Das Kurzstreckenflugzeug Airbus A320 war 1988 auf den Markt gebracht worden und hat seither zahlreiche Varianten erhalten, zuletzt die A321XLR, die eine größere Reichweite aufweist.

Boeing mit Produktionsmängeln bei 737 MAX

Boeing darf zurzeit nur eine begrenzte Zahl von Flugzeugen des Typs 737 MAX ausliefern, seit dort Produktionsmängel aufgetreten sind.

Während der Flugzeugbauer Boeing durch schwere Zeiten geht, kann sich Konkurrent Airbus vor Aufträgen kaum retten. Über die Gründe berichtet ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller. 19.06.2025 | 0:55 min