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Airbus - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Airbus SE

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Die Airbus SE ist einer der größten Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in den Niederlanden. Die Konzernzentrale liegt in Frankreich (Toulouse). Die Airbus Group hat mehrere Tochtergesellschaften wie Airbus Helicopters und Airbus Defense and Space. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Videos im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zu Airbus

  1. Besucher machen Selfies vor einem Airbus A380-800 der Fluggesellschaft Emirates

    Emirates und Qantas betroffen:Airbus A380 müssen zur Kontrolle - Risse an Flügeln entdeckt

    mit Video0:24
  2. Helikopter

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Start für Luftfahrtausstellung

    Video2:33
  3. Boris Pistorius

    Bündnis aus acht Rüstungsfirmen:Nach FCAS-Aus: Alternatives Kampfjet-Projekt geplant

    mit Video1:58
  4. Airbus A320

    Bundeskanzler besucht Peking:Merz: China will bis zu 120 Flugzeuge bei Airbus bestellen

    mit Video2:55
  5. Freiliegende Kabel - Kritische Infrastruktur ist oft ungeschützt
    Exklusiv

    Kritische Infrastruktur:Blackout-Gefahr: Wie verwundbar ist unser Stromnetz?

    von Julia Klaus, Hans Koberstein, Christian Salewski
    mit Video11:11
  6. FCAS

    Nachrichten | heute in Europa:Europäischer Kampfjet vor dem Aus?

    von Thomas Walde
    Video2:17
  7. Ein Airbus A320 der deutschen Lufthansa am Flughafen München. (Archiv)

    Sonneneinstrahlung stört Software:Papst Leo von Software-Update bei Airbus A320 betroffen

    mit Video0:24
  8. Ein ANA-Airbus A321neo steht auf dem Rollfeld des Flughafens Haneda in Tokio.

    Flugausfälle:Airlines kämpfen mit Airbus-Softwareproblem

    Video0:24

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    von Sina Mainitz
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Airbus und Lufthansa

Flugzeuge der Fluggesellschaft Lufthansa stehen auf dem Rollfeld eines Flughafens.

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