Airbus - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Airbus SE
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Die Airbus SE ist einer der größten Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in den Niederlanden. Die Konzernzentrale liegt in Frankreich (Toulouse). Die Airbus Group hat mehrere Tochtergesellschaften wie Airbus Helicopters und Airbus Defense and Space. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Videos im Überblick.
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