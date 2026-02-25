  3. Merkliste
Bundeskanzler besucht Peking:Merz: China will bis zu 120 Flugzeuge bei Airbus bestellen

Trotz vieler politischer Differenzen zwischen Berlin und Peking hat Kanzler Merz einen chinesischen Großauftrag für Airbus angekündigt. China will bis zu 120 Flugzeuge bestellen.

Bundeskanzler Friedrich Merz und Xi Jinping, Präsident von China, aufgenommen am 25.02.2026

Bei seinem ersten China-Besuch will Bundeskanzler Merz vor allem die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder stärken.

25.02.2026 | 1:40 min

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei seinem Besuch in Peking einen chinesischen Großauftrag für den europäischen Flugzeugbauer Airbus angekündigt.

Wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass die chinesische Führung bei dem Unternehmen Airbus eine größere Zahl weiterer Flugzeuge bestellen wird.

Friedrich Merz, Bundeskanzler

"Es wird insgesamt bis zu 120 zusätzliche Flugzeuge geben, die bei Airbus bestellt werden", sagte Merz an diesem Mittwoch in Peking nach seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping.

Diana Zimmermann aus Peking

Der Fokus der China-Reise von Bundeskanzler Merz liegt auf dem Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen. Beide Seiten betonen die Verlässlichkeit der Partnerschaft, so ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann.

25.02.2026 | 1:15 min

Merz: "Strategische Partnerschaft" mit China stärken

Mitten in den Feiertagen zum chinesischen Neujahr wurde der Kanzler von Ministerpräsident Li Qiang und Staatspräsident Xi Jinping empfangen. Beide hätten dafür ihren Urlaub unterbrochen, sagte Merz im Staatsgästehaus in Peking und bedankte sich.

Es gehe "in diesen bewegten Zeiten" darum, "die umfassende strategische Partnerschaft" zwischen China und Deutschland zu stärken. Von einer "systemischen Rivalität", wie sie die deutsche China-Strategie postuliert, war nicht die Rede.

Bundeskanzler Friedrich Merz und Xi Jinping, Präsident von China, aufgenommen am 25.02.2026

Bundeskanzler Friedrich Merz reist nach China. Das Land ist ein schwieriger Partner, unter anderem wegen seiner engen Beziehungen zu Russland.

25.02.2026 | 2:34 min

Merz mahnt fairen Wettbewerb an

"Der Wettbewerb zwischen den Unternehmen muss fair sein", mahnte Merz. "Wir benötigen Transparenz, wir benötigen Verlässlichkeit" und es müssten "gemeinsam gesetzte Regeln" gelten, fuhr Merz fort. Er habe in seinen Gesprächen mit der chinesischen Führung darauf hingewiesen, "dass wir ein ziemliches Ungleichgewicht in der Handelsbilanz seit etwa zwei Jahren haben".

Diese Ungleichgewichte, "die vor allen Dingen aus Überkapazitäten in China entstanden sind", müssten abgebaut werden, sagte der Kanzler.

Wir wollen außerdem über Zugangsbeschränkungen und über Exportrestriktionen weiter sprechen.

Friedrich Merz, Bundeskanzler

SGS Bethmann

Was erwarten deutsche Unternehmen von den deutsch-chinesischen Beratungen?

24.02.2026 | 1:11 min

Merz spricht mit Xi über Ukraine-Krieg

Merz sagte, er habe Chinas Unterstützung für den russischen Krieg in der Ukraine angesprochen, ohne zu sagen, was Xi darauf geantwortet hat. Er bekräftigte Deutschlands Ein-China-Politik, eine Vereinigung Chinas und Taiwans dürfe aber nur friedlich erfolgen.

Merz kündigte Besuche von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Digitalminister Karsten Wildberger sowie deutsch-chinesische Regierungskonsultationen noch für dieses Jahr an.

Quelle: AFP, ZDF
Über dieses Thema berichteten verschiedene Sendungen, etwa das ZDF-Mittagsmagazin am 25.02.2026 ab 12 Uhr, heute Xpress am 25.02.2026 ab 12:10 Uhr und die heute-Nachrichten am 24.02.2026 ab 17 Uhr.
Themen
ChinaAirbusFriedrich MerzXi Jinping

