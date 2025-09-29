Einsparung bei Lufthansa: Konzern will 4.000 Stellen abbauen

Abbau von 4.000 Stellen:Lufthansa lässt Federn, um wieder zu fliegen
Die Lufthansa spart 4.000 Stellen in der Verwaltung ein. Der Jobabbau ist ein "Sich-Gesund-Schrumpfen", sagen Luftfahrtexperten. Wie die Airline wieder profitabel werden will.
4.000 Stellen fallen bei der Lufthansa vor allem in der Verwaltung bis zum Jahr 2030 weg, 103.000 Jobs bleiben konzernweit übrig. Die Luftfahrt ist ein hochgradig personalintensives Geschäft. Nun also der Kahlschlag - einmal mehr. Durch diverse Airline-Zukäufe in der Vergangenheit will die Lufthansa nun durch das Sparprogramm wieder profitabel werden.
Im Jahr 2028 soll der Gewinn bei mindestens acht, besser noch bei zehn Prozent des Umsatzes liegen. Momentan sind es knapp 4,5 Prozent. Die Stimmung unter den Airlines hat wahrlich schon bessere Zeiten gesehen.
Lufthansa droht ein Pilotenstreik
Da ist der Dauerbrenner Pilotenstreiks, morgen wird darüber entschieden, ob die Lufthansa-Piloten einmal mehr die Arbeit im Cockpit niederlegen. Sie stemmen sich gegen die geplante Verlagerung von Flugzeugen an Billigtöchter wie Discovery oder City Airlines. Lufthansa-Angaben zufolge sollen diese nämlich 40 Prozent geringere Crew-Kosten haben.
Hinzu kommt, dass es selbst beim lukrativen Beruf des Piloten immer weniger Interessenten gibt, die den Job machen wollen. Die Aussicht auf weniger Piloten stärkt deren Verhandlungsposition. Luftfahrtexperte Heinrich Großbongart warnt vor einem personellen Engpass:
Weniger Inlandsflüge wegen hoher Standortgebühren
Schrumpfen dürfte auch das innerdeutsche Streckennetz der Lufthansa. Die Cash-Cows sind die Langstreckenflüge, hier wird das große Geld verdient. Innerdeutsch kämpft die Lufthansa mit ihrer Profitabilität - und mit hohen "Hub"-Kosten in Frankfurt und München.
Die Flughafengebühren an den zwei Standorten sind die höchsten in Europa und zählen zu den teuersten weltweit.
Wie die Flotte wieder flott kriegen?
Bei allen Problemen bei Lufthansa kommt noch eine veraltete Flugzeugflotte hinzu. Mit den Auslieferungen neuer Maschinen hapert es sowohl beim Flugzeugbauer Airbus als auch beim Konkurrenten Boeing.
Zu viele Unsicherheitsfaktoren sorgen dafür, dass neue Flugzeuge auf sich warten lassen. Bereits 2020 sollte die Lufthansa neue, moderne, kosteneffizientere Maschinen bekommen. Mit denen sollten sich Einsparungseffekte einstellen, hoffte der Konzern.
Doch die Boeing 777 kommt voraussichtlich sechs Jahre später als ursprünglich geplant. Es liegt wohl an Verzögerungen durch die Corona-Pandemie, aber auch an technischen Problemen mit den Boeing-Triebwerken. Aus Sicherheitsgründen wird bei der Zulassung der Flugzeuge doppelt geprüft.
Ein deutlicher Teil der roten Zahlen und mangelnden Ertragskraft sei auf die veraltete Flotte zurückzuführen, erklärt Großbongart.
Lufthansa stellt Aktionären attraktive Renditen in Aussicht
Stellt die Lufthansa als Europas größtes Luftverkehrsunternehmen jetzt nicht die Weichen für die Zukunft, wird es schwer für sie werden, im internationalen Wettbewerb mitzuhalten. Ziel ist es laut Konzern, das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen und nachhaltig attraktive Renditen für die Aktionäre zu erzielen. Die Aktionäre könnten weiterhin mit einer Dividende in Höhe von 20 bis 40 Prozent des Konzerngewinns rechnen.
Lufthansa-Passagiere dürften nun kurz vor den Herbstferien gespannt sein, ob ihr Flieger in den Urlaub abhebt oder die Piloten ihre Arbeit niederlegen. Auch dürfte spannend werden, wie sich die Ticketpreise künftig entwickeln. Die Preise hierfür bestimmt der Wettbewerb und nicht der Sparkurs der Kranich-Airline.
Sina Mainitz ist Redakteurin im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
Mehr zur Lufthansa
Einsparungen in der Verwaltung:Lufthansa will 4.000 Stellen streichenmit Video
Tausende Jobs in Gefahr:Lufthansa will Verwaltung wohl stark eindampfenmit Video
Co-Pilot allein und ohnmächtig:Notfall: Autopilot flog Lufthansa-Jet
Zollstreit mit Vereinigten Staaten:Lufthansa: Noch keine Flaute wegen US-Politikmit Video