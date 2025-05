Lufthansa: Noch keine Flug-Flaute wegen US-Politik

Dass die Reiselust in die USA unter Befremden über die Politik der Trump-Administration leiden kann, schließt auch Spohr nicht aus. Wer sich deshalb für ein anderes Reiseziel entscheide, könne auch nicht mit niedrigeren Ticketpreisen umgestimmt werden. Deshalb will er an der Preisschraube voraussichtlich auch bei schwächerer Nachfrage nicht drehen.