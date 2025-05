Co-Pilot allein und ohnmächtig: Autopilot flog Lufthansa-Jet

Merkwürdige Geräusche

Obwohl der bewusstlose Copilot offenbar ungewollt Bedienelemente betätigte, konnte die Maschine dank des aktiven Autopiloten stabil weiterfliegen. Der Stimmenrecorder zeichnete in diesen Minuten merkwürdige Geräusche im Cockpit auf, die zu einem akuten gesundheitlichen Notfall passten, wie in dem Bericht steht. Erst rund zehn Minuten später gelang es dem Kapitän mit Hilfe eines Notfallcodes, die Sicherheitstür zum Cockpit zu öffnen. Er hatte erst im Monat zuvor ein Training für solche Notfälle absolviert.

Co-Pilot war blass und schwitzte stark

Da der Copilot ganz blass war, stark schwitzte und merkwürdige Bewegungen machte, entschied sich der Kommandant zur Landung in Madrid. Die Maschine mit 199 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern an Bord landete dort sicher. Der Copilot, bei dem noch an Bord ein mitreisender Arzt Erste Hilfe geleistet hatte, wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht.