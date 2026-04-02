heute journal - der Podcast:Auf zum Mond! Wer hat die Macht im Weltall?

Mit “Artemis 2” fliegen seit über 50 Jahren wieder Menschen zum Mond. Die Rakete der NASA ist gestartet, drei Astronauten und eine Astronautin sollen den Mond in den kommenden Tagen umrunden. Damit ist diese Crew so weit im All wie noch ein Mensch zuvor.

Auf zum Mond! Wer hat die Macht im Weltall?

Warum rückt der Mond wieder in den Fokus? Welche Ziele verfolgen Staaten, Raumfahrt-Agenturen und private Unternehmen im Weltall? Der Weltraum ist derzeit vor allem in amerikanischer Hand. Neben der NASA, der nationalen Luft- und Raumfahrtbehörde der USA, spielen inzwischen auch private Unternehmen wie Space X von Elon Musk eine große Rolle. Von den rund 15.000 Satelliten im All sind etwa 10.000 von SpaceX.

Host Helene Reiner und heute journal-Moderator Christian Sievers sprechen darüber mit dem Astronauten Reinhold Ewald, der selbst schon im All war. Er erklärt, wie sich solche Missionen anfühlen und welche Risiken es gibt. Außerdem ordnet die Politikwissenschaftlerin Dr. Antje Nötzold ein, wie sich die Kräfteverhältnisse im All verändern, warum und worum die USA und China konkurrieren und ob Europa noch eine Chance hat.

Und: Eine Brauerei aus San Francisco zieht CO2 aus der Luft, um damit Bier mit Kohlensäure zu versetzen. Verändert sich so langfristig das Bierbrauen?

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